Центр поможет?

Во время недавнего рабочего визита в нашу республику руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой одним из наиболее важных событий деловой программы стало посещение бывшей производственной площадки печально известного завода «Уфахимпром». Эксперты смогли оценить масштаб экологической проблемы и наметить пути ее скорейшего решения, которое невозможно без поддержки федерального центра.

Весной 1990 года в Уфе произошла масштабная техногенная катастрофа. Во время весеннего паводка фенол с территории завода «Химпром» попал в реку Шугуровку, впадающую в Уфимку выше Южного водозабора. Ситуацию усугубило взаимодействие фенола с хлором, который использовался для очистки питьевой воды. Это привело к образованию более токсичных соединений, в том числе диоксинов, и массовому отравлению жителей города. От действия опасного химического вещества пострадало более 600 тысяч горожан, а чистую питьевую воду пришлось подвозить автоцистернами. И хотя с момента ЧП прошло уже тридцать лет, а «Уфахимпром» еще в 2004 году остановил производство, после чего был объявлен банкротом, накопленные на территории химические отходы остаются наиболее сложной экологической проблемой Уфы.

Шлам и ил шламонакопителей, почва и грунт загрязнены диоксинами, хлорбензолами, хлорфенолами, ифенилсульфоном, нефтепродуктами и тяжёлыми металлами. Ориентировочный объём отходов, хранящихся в восьми шламонакопителях, составляет более 500 тысяч кубометров. Общая площадь загрязненной территории – 142,9 гектара.

После осмотра заводской площадки руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что прежде всего необходимо провести тщательную инвентаризацию всей территории «Уфахимпрома» и лабораторные исследования образцов почвы и воды с каждого участка, после чего разработать дорожную карту и при поддержке федерального центра приступать к ликвидации накопленного экологического вреда. По её словам, к взятию проб лаборатории Росприроднадзора планируют приступить летом 2021 года.

- Наша задача – объективно оценить, что мы здесь имеем. Такие объекты не должны простаивать, их необходимо рекультивировать. И здесь значительная часть нагрузки ложится на государство. Всю собранную информацию мы передадим в правительство России, которое будет принимать дальнейшее решение, - заявила Светлана Радионова.

Планы санации

Окончательную точку в истории «Уфахимпрома» должна поставить полная санация его территории. В итальянском городе Севезо после масштабной аварии на химзаводе с выбросом диоксина все технологические установки были снесены, загрязненный грунт снят на глубину 20 сантиметров и подвергся специальной процедуре очистки. Составленный ранее план таких работ на «Химпроме» включает в себя снос технологических помещений, где раньше располагались химически опасные установки, утилизацию накопившегося в отстойниках шлама и ила, техническую и биологическую рекультивацию загрязненных почв и грунтов, а также территории биологических очистных сооружений завода с восемью шламонакопителями. Предварительная стоимость работ составляет 25,4 миллиарда рублей. Таких денег нет ни у города, ни у республики. Единственный вариант решения проблемы – получение федерального финансирования.

– Площадка «Уфахимпрома» – давняя кровоточащая рана для нашего региона, – отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. – Мы хотим найти поддержку на федеральном уровне для решения этой проблемы, и видим, что Росприроднадзор понимает её масштаб. Будем вместе работать в этом направлении. Для ликвидации накопленного экологического ущерба нужна колоссальная сумма. Надеемся, что федеральный центр в ближайшие годы выделит необходимые средства для полной рекультивации данной площадки. Нам очень повезло, что Росприроднадзор разделяет наши опасения и готов масштабно с нами работать.

Временное решение

Основной задачей становится максимальная изоляция территории «Уфахимпрома», чтобы скопившиеся отходы не могли попасть в окружающую среду. Особенно опасны химические вещества, растворенные в дождевых и талых водах, которые, как и в 1990 году, потенциально могут попасть в Шугуровку и далее в реку Уфу. Для предотвращения такого сценария на «Химпроме» есть локальные очистные сооружения (цех № 41), собирающие поверхностные стоки со всей бывшей производственной территории. Механическая очистка идет в песколовках, после чего вода отстаивается и откачивается на биоочистку.

Решением Арбитражного суда Башкортостана очистные сооружения обанкротившегося «Уфахимпрома» признали социально значимым объектом и передали в муниципальную собственность. С 2013 года их обслуживает МУП «Специализированный Центр Защита». После механической очистки сточные воды с территории бывшего «Уфахимпрома» направляют на очистные сооружения «Башнефти».

В паводок, когда риск загрязнения рек особенно велик, за работой очистных ведется усиленное наблюдение. Для исключения перелива воды из резервуаров и шламонакопителей предусмотрена система перекачки в дополнительные емкости. Все это минимизирует риск повторения фенольной катастрофы тридцатилетней давности. Однако полное решение проблемы «Химпрома» возможно лишь после ликвидации накопленных на его территории опасных отходов, на что, хочется верить, все же будут выделены необходимые средства.

Алексей Фатыхов.