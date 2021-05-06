Растите, уфимские липы

«Горзеленхоз» представил новую технику для ликвидации пней и сухостоя. Как утверждают представители службы, она идеально подходит для работы в стесненных условиях большого города.

Прежде чем озеленить территорию новыми деревьями, необходимо избавиться от старых. Однако при этом высок риск повредить коммуникации. По словам начальника отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МБУ «Горзеленхоз» Максима Щербакова, в прошлом году организацией приобретен роторный измельчитель пней. Он-то и облегчит рабочие будни озеленителей. Впрочем, продемонстрировать его возможности широкой публике получилось лишь сейчас – всему виной пандемия.

- В наше время большая часть аллейных посадок в городе так или иначе закатана в асфальт, поэтому велика вероятность, что при проведении работ будет разрушено дорожное покрытие, - говорит Щербаков. – Новая технология позволяет не рыть огромный котлован, а работать по конкретному месту и при этом подготовить участок для будущей посадки.

Выбор итальянского производителя не случаен – техника давно зарекомендовала себя как на лесозаготовках, так и в сфере городского благоустройства.

Оценили преимущества новинки и рабочие - значительно меньше стало тяжелого ручного труда.

Навесное оборудование, установленное на трактор, способно захватывать пни диаметром до 55 сантиметров и уходить на глубину до 95 см. Шнек установки «впивается» в замурованный пень и медленными вращательными движениями превращает безжизненную древесину в труху. Вместе с этим образуется площадь для посадки нового дерева – так называемый стакан. Весь процесс занимает не более трех минут. После измельчения древесные отходы убираются, а в пробуренное углубление засыпается грунт и помещаются саженцы.

- Это мелколистная липа, здесь вырастет целая аллея, - сообщает Щербаков. - Саженцы привезены из нашего лесопитомника в Кушнаренковском районе. Собственно, все насаждения, что вы видите в Уфе – оттуда.

«Горзеленхоз» делает все возможное, чтобы Уфа удерживала статус самого зеленого мегаполиса России. До конца года запланирована высадка около 20 тысяч сеянцев и саженцев. Также этому способствуют ежегодные акции по посадке деревьев, в которых принимают участие сотни уфимцев.

Антон СУХАРЕВ.

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