Готовь сети летом

Не успел в Уфе завершиться отопительный сезон, как тут же ресурсоснабжающие организации начали подготовку к следующему.

Одной из центральных точек масштабных мероприятий стала теплотрасса по улице Рабкоров, где планируется отремонтировать магистральный трубопровод протяженностью 118 м. Старые трубы использовались 41 год, новые же должны прослужить без повреждений около 50 лет. Они имеют пенополиуретановую изоляцию и приспособления, способные сигнализировать об авариях. Впрочем, в арсенале Уфимских инженерных сетей и без того немало средств, с помощью которых можно выявлять возникающие проблемы, например, трассоискатели и течеискатели. Специалисты предприятия утверждают, что методика их работы в таких случаях напоминает функционал минеров – настолько трудно порой определить, где проходит та или иная сеть. И, конечно, существует риск повредить другие линии коммуникации.

- На данном участке серьезных неполадок не было, - сообщил начальник управления МУП УИС по Кировскому району Дмитрий Долгин. – Но диагностика труб показала, что мы должны произвести ремонт, чтобы избежать аварий в будущем.

Всего МУП «Уфимские инженерные сети» планирует в течение лета построить и реконструировать более 4 100 погонных метров тепловых сетей. Также предстоит обширная работа в котельных.

Комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону начался 29 марта, то есть еще за 2 недели до окончания предыдущего. Ожидается, что он продлится до 9 июля.

На участке теплотрассы по улице Комсомольской возле торгового центра «Июнь» в феврале и марте произошли прорывы труб. Компания «БашРТС» начала их замену.

Как сообщил начальник Центрального района ООО «БашРТС» Николай Зеленковский, данный участок давно включен в программу по ремонту. Последний раз реконструкция проводилась в 1993 году. Сейчас задействована бригада из 22 человек, не считая машинистов и водителей автотранспорта. Рабочие используют специальный метод, способствующий защите дорожного полотна от возможных повреждений. Также в проект заложена минимизация будущих утечек.

- Часто бывает так, что в водоотводные лотки попадают грунтовые и дождевые воды, - рассказывает Зеленковский. - Изоляция наших труб позволяет не допускать подобных вещей, и как следствие, повреждения сетей.

Работы на Комсомольской должны завершиться к 25 июня. Ремонт теплосети осуществляется параллельно с реконструкцией дорожного полотна - в будущем отремонтированные трубы пройдут в том числе под расширением автомобильной дороги по улице 50 лет СССР. Также будет перенесена остановка транспорта «Ростовская».

Всего в рамках ремонтной кампании 2021 года «БашРТС» планирует капитально отремонтировать более 22 погонных километров тепловых сетей во всех городах присутствия. Кроме того, запланирован капитальный и текущий ремонт 122 котлов и другого оборудования.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.