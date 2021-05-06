Клад Золотой Орды и святыня ислама

Как и когда население Южного Урала приняло ислам? Кем был Хусейн-бек? Откуда в наших краях знаменитый клад из золотоордынских монет? На все эти и другие вопросы дает ответ книга «Средневековые каменные мавзолеи Башкортостана».

В связи с ее изданием и в память одного из авторов в Национальном музее открылась выставка «Ad memoriam: Геннадий Гарустович». Второй автор - известный антрополог Алексей Нечвалода. Экспозиция открылась в рамках симпозиума, посвященного теме средневековой культуры тюркских народов, с участием известных медиевистов из Уфы, Астрахани, Москвы.

Брик-Алгинская сенсация

Археолог Геннадий Гарустович, скончавшийся в 2017 году, исследовал и описал множество археологических памятников на территории республики. В частности, именно он провел раскопки в мавзолее Хусейн-бека и открыл самый большой клад золотоордынских монет.

…Альбом с фотографиями из экспедиций, в центре зала - портрет человека с добрым лицом и проницательным взглядом. А справа - часть того самого золотоордынского клада. Небольшие серебряные монеты рассортированы в соответствии с хронологией правления ханов, чеканивших их: Токта, Узбек, Джанибек, Бирдибек, Кульна… В 1967 году в Белебеевском районе возле деревни Брик-Алга распахали землю, чтобы посадить деревья. Плуг зацепил глиняный сосуд, и на этом месте стали находить серебряные монеты. В 2003 и 2005 годах Геннадий Гарустович провел здесь раскопки, и большая часть клада поступила в фонд Национального музея. Кроме этого были найдены керамические сосуды, орудия (наконечники стрел, гарпуны), складной нож, ножницы, замки, бронзовые зеркала, украшения, орудия сельского хозяйства…

- Я участвовала в раскопках. Деревья к тому времени выросли, и приходилось искать артефакты в их корнях, - рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела фондов Национального музея Светлана Воробьева. - Скорее всего, сосуд с монетами и все эти предметы везли караваном: что-то на продажу, другое - для личных нужд. К примеру, замки могут указывать на то, что были сундуки - деревянные, поэтому они не сохранились. Вероятно, на купцов кто-то напал. Что именно случилось, мы уже не узнаем... Возможно, караван шел на Запад: там располагались Сарай - столица Орды - и Булгар, ближайший крупный город. Обычно отсюда везли пушнину, мед, лошадей, а обратно - украшения, пряности, ремесленные изделия. Хотя анализ состава металлов и технологии изготовления бронзовых зеркал показал, что они были изготовлены здесь - на Урале. Караван же шел проторенным путем, известным с I тысячелетия до нашей эры - северным ответвлением Шелкового пути, по которому в наши места попадали бусы из Индии, золотые украшения с Кавказа, иранская посуда… Взамен на Южном Урале и далее к северу приобретали меха.

- Они везли то, что было востребовано у населения. Монеты же у них были потому, что, видимо, обмен на пушнину был возможен не везде, - считает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, председатель Археологического общества РБ Евгений Русланов. - На территории Башкирии пользовались деньгами: они также найдены на городище Уфа-II, в Петровском кладе в Туймазинском районе, кладе Якты-Куль в Кармаскалинском... Это достаточно узкий хронологический период в истории Золотой Орды, ее расцвет - с 1290 по 1380 год. Ханы Узбек и Джанибек - основные строители этого государства. Монеты ходили долго - до 100 лет: главным были вес и качество серебра, а не изображения на них.

А в 1380 году в Орде началась «Великая замятня» - междоусобная война. Экономика государства рухнула, торговля прекратилась. Поэтому монетных кладов, относящихся к более поздним временам, чем 1380-й, мы не находим. После «замятни» и походов Тамерлана против Орды жизнь в городах прекратилась. Она раскололась на Казанское, Крымское, Сибирское ханство, Ногайскую орду и другие части.

Миссия Хусейн-бека

Появление ислама на Южном Урале было одной из центральных тем в работе Геннадия Гарустовича. Поэтому следующая часть экспозиции - предметы, служившие для поддержания личного благочестия мусульманина: кувшины и чаши для омовений, молитвенный коврик, чалма и халат муллы, четки… Они привезены из предпринятой в 1920-х годах Туркестанской экспедиции музея. Здесь же находится затейливо изукрашенная чернильница из Ирана, найденная в Баймакском районе. Когда-то ей долго и бережно пользовался некий чиновник, возможно, тоже ордынский… Ей Геннадий Николаевич посвятил целую статью.

Так как же происходила исламизация нашего края? Гарустович считал, что первые мусульмане появились здесь еще в X веке: это были кочевники-огузы (средневековый тюркский народ, живший до XI века в степях Средней Азии и Монголии. Впоследствии он стал называть себя по-другому - туркмены). В этом археолог опирается на свидетельство Ибн-Фадлана, посетившего в 921-922 годах Волжскую Булгарию. Массово принимать ислам жители края стали в XIII-XIV веках: в это время территория, населенная башкирами, в основном стала частью улуса Джучи - старшего сына Чингисхана. Еще одной его частью стала Волжская Булгария. Земли Зауралья вошли в улус младшего сына. Хан Узбек, правивший улусом Джучи с 1313 года, сам принял новую веру и активно насаждал ее в своем государстве.

Поэтому Хусейн-бек, который считается первым мусульманским духовным лидером башкир, пришел к жителям, уже исповедовавшим ислам. Эти люди известны археологам как представители Чияликской археологической культуры. Об их верованиях нам говорят погребения, сделанные по канонам ислама: без вещей, в простых могилах, головой на Запад, с разворотом лица в сторону Мекки.

По письменным источникам становится ясно, что Хусейн-бек исполнял роль кади - исламского судьи. Он проводил разбирательства, опираясь на законы шариата - можно сказать, был крупным чиновником улусной администрации. Хотя во многом наши выводы строятся на догадках.

Согласно надписи на надгробии, он умер в период с 1339 до 1340-х годов. Также надпись гласит: «Здесь похоронен справедливый в своих решениях Хусейн-бек, сын Омар-бека из Туркестана». Усыпальница была возведена в том же XIV веке мастерами из Булгара. Геннадий Николаевич предполагал, что в каждом мавзолее должно быть погребение, и в конце 1980-х провел там раскопки. В шести могилах были дети, а в остальных - неизвестный мужчина, сам Хусейн-бек и женщина (его жена). На сегодня проведен молекулярно-генетический анализ костных фрагментов. Хаджи было всего 25-30 лет.

Затем (примерно в XVI-XVIII веках) мавзолей, расположенный на юго-восточной окраине поселка Чишмы, «оброс» другими могилами местных жителей (тамги на них принадлежат башкирам-минцам): бытовало поверье, что святой (аулия) должен содействовать душам умерших потомков в том, чтобы безболезненно попасть в рай. Кладбище Акзиарат стало считаться главной мусульманской святыней Южного Урала, посещение которого приравнивалось к малому хаджу. К сожалению, сегодня, в том числе из-за более поздних захоронений, сохранилась лишь небольшая его часть. Изучение памятника продолжается.

Также археолог считал, что мавзолей был построен вблизи селища-центра башкирского улуса. В Чишминском районе находятся и другие усыпальницы золотоордынского времени - Тура-хана и Малый Кэшэнэ. К сожалению, некрополь вокруг усыпальницы Тура-хана в советские времена был уничтожен. (Четвертый имеющийся на территории Башкирии мавзолей - Бендэбике - расположен в Кугарчинском районе и относится к другой - среднеазиатской - архитектурной традиции: построен не из камня, а из красного кирпича).

На выставке представлен и скульптурный портрет Хусейн-бека, выполненный известным уфимским антропологом Алексеем Нечвалодой. Автор выставки - кандидат исторических наук, заведующая отделом археологии музея Рида Русланова.



Екатерина КЛИМОВИЧ.