Майская угроза

Впереди нас ждут длинные майские каникулы, и уфимцы планируют выехать на дачные участки или отправиться на пикники и в турпоходы. Но специалисты настоятельно рекомендуют не терять бдительность. В Башкирии уже активизировались клещи, а из-за паводка может произойти всплеск мышиной лихорадки.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анна Казак рассказала на брифинге: из-за паводка грызуны начинают покидать места обитания и тесно приближаются к людям. Увеличение числа связано еще и с тем, что в прошлом году зафиксировано снижение их численности по сравнению со средними многолетними наблюдениями.

- Поэтому, чтобы не было вспышек геморрагической лихорадки, мы рекомендуем всем, кто выезжает на дачные участки, в частные дома, быть очень внимательными при обработке земли, надевать перчатки, маски, мыть почаще руки, чтобы не заразиться, - прокомментировала Анна Казак.

…Ильдару Закирову 45 лет. Недавно мужчина переболел мышиной лихорадкой. Заразился предположительно в саду, где они вместе с женой после зимы провели генеральную уборку. В больницу мужчина попал не сразу. Сначала решил, что это простуда или коронавирус. В первый день лечился привычными противовирусными препаратами.

- Поднялась высокая температура. Тогда я понял, что такое лихорадка – аж подпрыгивал. Руки и губы посинели, жена думала, наверное, что я умираю уже.

Но Ильдару повезло: болезнь врачи выявили на ранней стадии. Лечить геморрагическую лихорадку самостоятельно категорически запрещается. Возможны серьезные осложнения или вовсе летальный исход. Две трети заболевших – мужчины, они часто заражаются, покурив сигарету на даче или на природе немытыми руками.

Сезон только начался, а в Республиканской инфекционной больнице уже прошли лечение от «мышки» пять уфимцев и 10 жителей районов республики.

- Начало заболевания характеризуется резким повышением температуры до 40 градусов, возникновением озноба, головных болей и общей слабости в теле. Помимо этого, может образоваться конъюнктивит, сыпь и покраснение кожи. Пациент на начальной стадии недуга, вызванного вирусом мышиной лихорадки, начинает чувствовать постоянную сухость во рту. Также может быть кровоизлияния глаз, ухудшение зрения в виде сетки или тумана. Симптомы мышиной лихорадки у детей менее выражены, чем у взрослых. Но бывают и тяжелые формы - объясняет врач-инфекционист-паразитолог, заведующий отделением №10 Республиканской инфекционной больницы Дина Дубровская.

Заразиться данной инфекцией очень легко. Вирус распространяется от животного к человеку. При этом грызуны являются только носителями, но не проявляют симптомы болезни. От человека к человеку вирус не передается. Всем дачникам стоит помнить, что в целях профилактики во время работ с большим количеством пыли (снос старых строений, погрузка сена, соломы, травы, разборка штабелей досок, бревен, куч хвороста) необходимо использовать рукавицы и респиратор. Продукты хранить в металлической, плотно закрывающейся таре, также не употреблять воду из открытых водоемов, тщательно мыть руки и лицо. И ни в коем случае нельзя прикасаться к живым или мёртвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток.

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Цифры

С начала апреля в Башкирии к специалистам с жалобами на присасывание клещей обратились уже 485 человек, из них 227 – дети.

Первое обращение зарегистрировано 8 апреля.

В лабораториях на клещевой энцефалит исследовано 412 клещей, в двух случаях результат положительный – насекомые были инфицированными. На клещевой боррелиоз проверили 326 клещей, у 52 инфекция подтвердилась.

Еще одна напасть – клещи. На 19 апреля в медицинские организации по этому поводу обратились 124 человека (2020 г. – 106).

Мэр Сергей Греков предупредил об опасности уфимцев, собирающихся в майские праздники отдохнуть на природе.

- На предстоящие праздничные дни прогнозируется хорошая погода. Людей в общественных местах будет больше, чем в будние дни. Я прошу горожан быть очень внимательными на природе в этот пожароопасный период, а также беречься от клещей, - отметил Сергей Греков на оперативном совещании в мэрии.

По словам градоначальника, из 555 гектаров в городе обработали от клещей только 225 гектаров, то есть половину площадей. До начала мая будут обработаны еще территория ВДНХ-Экспо, парки Демского района и имени Якутова.

- Какие болезни переносят клещи? Боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиозы, - пояснила специалист по связям с общественностью ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Дарья Ахметова. - Эти инфекции протекают очень тяжело, могут приводить к инвалидности, имеют хроническое течение и длительный реабилитационный период. Также клещи могут переносить: возвратный клещевой тиф, туляремию, бабезиоз, пятнистую лихорадку. Кстати, заразиться можно и при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

Клещи активны с апреля по октябрь, а при благоприятных условиях - до середины ноября. Это значит, что практически все теплое время года, когда люди стремятся вырваться из душных городов на природу, они подвержены опасности встречи с клещом.

- Что делать, если обнаружил впившегося клеща?

- Лучше снимать клеща в травмпункте по месту жительства, в приемных отделениях центральных районных больниц или в любых других медицинских организациях. Если это невозможно, то необходимо извлечь клеща самостоятельно, используя пинцет или нитку. Сделать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить клеща, который глубоко и сильно впивается в кожу на весь период присасывания. Нельзя мазать клеща маслом, бензином, керосином или иными органическими растворителями. Это может инактивировать вирус.

Альфия Ибрагимова.