Одна дорога… в прививочный кабинет

В Уфе продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Театр оперы и балета одним из первых распахнули двери для желающих сделать прививку от коронавируса. По заданию редакции мы отправились туда, чтобы посмотреть, насколько востребована услуга.

Чтобы попасть в час пик, выбрали обеденное время. На входе встретила работница театра, выдавшая маски и бахилы. Измерив температуру, готова была указать дорогу в медкабинет, но узнав, что мы представители прессы, взволнованно начала набирать кого-то из руководства театра.

- Надо было пройти как пациенты, - пошутили мы с фотокором.

Прибежавший к ней на подмогу молодой человек тоже не смог решиться нас пропустить и позвонил пиар-менеджеру. Лишь спустя 15 минут мы получили добро и поднялись. Надо сказать, нашему появлению здесь были не рады. Пиар-менеджер все повторяла: «Надо было предупредить заранее». Да и врачи тоже поначалу отказывались общаться. Лишь убедившись, что мы пришли с благими намерениями, прокомментировали свою работу.

- Ажиотажа нет, но и без дела не сидим. Порой возникает очередь из 5-6 человек, но мы справляемся, - говорит врач Римма Карамышева.

Она работает терапевтом в поликлинике № 4 более десяти лет, а в пункте вакцинации – неделю. За это время успела обследовать около 500 человек.

Только получив одобрение доктора, пациенты проходят в процедурный кабинет. Но бывают и медотводы. Например, недавно приходила женщина с явными признаками простуды. Убедительно заявляла, что это всего лишь аллергическая реакция на солнце, и уговаривала врачей сделать укол. Но все же ушла ни с чем, ибо требования ко всем одинаковы: прививаться можно только абсолютно здоровым!

- Мы работаем с базой медицинских данных «Промед» и имеем полный доступ к истории болезни пациента. Если он недавно переболел «короной», мы, конечно, не можем его привить. Некоторые в таких случаях приносят результаты анализов на отсутствие антител, - говорит Римма Римовна.

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. На прием может прийти любой житель республики, независимо от места жительства. Но если первую прививку получили здесь, то на вторую тоже необходимо вернуться сюда или записаться на процедуру в поликлинику № 4.

Пока врачи беседовали с пациентами, мы разговорились с теми, кто дожидался своей очереди.

- Планируем летом с женой поехать в Европу, а потому необходимо позаботиться о безопасности. Супруга обе прививки перенесла хорошо, даже повышения температуры не было. Надеюсь, и у меня будет так же, - рассказал мужчина.

В последнее время не раз слышала, что работодатели ведут учет привившихся. Мой новый знакомый полностью опроверг эти слухи:

- Работаю главным инженером в крупной строительной компании, никто не заставляет, потому что это дело добровольное. Я решил, что мне необходима прививка, потому и пришел, - ответил он.

***

Далее наш маршрут пролегал в ТРЦ «Планета», где так же открыт пункт вакцинации. Приехала около половины четвертого. Охранник на входе любезно показал, куда пройти. Здесь график работы медиков отличается: с 13.00 по будням и с 10.00 по выходным до 19.30, уборка в рабочие дни с 15.30 до 16.00 и с 15.00 до 15.30 – в субботу и воскресенье. Войдя через стеклянную дверь, немного растерялась от количества людей в зале ожидания. Но для соблюдения социальной дистанции созданы все условия: большой холл, условно поделенный гардеробом на колесах для тех, кто уже сделал прививку, и для тех, кто только собирается, стулья расположены в метре друг от друга, столов для заполнения анкет тоже несколько. Подумала, что потеряю немало времени, но все же заняла очередь. Что ж, пока жду и заполняю опросник, есть возможность без спешки понаблюдать за происходящим и пообщаться с пациентами.

– Дочь, помоги заполнить, очки забыла взять, – обратилась ко мне пожилая женщина.

«А в Театре оперы и балета помогали волонтеры!» – промелькнула в голове мысль, но помочь не отказалась: заодно познакомлюсь

– Раз есть возможность бесплатно привиться, почему бы и нет? Опасная ведь штука. Прошлым летом скончалась соседка: сначала две недели пролежала с пневмонией в больнице. В день возвращения домой, вечером поднялась температура, к утру ее уже не стало, – рассказывает Анна Ивановна.

Она проработала медицинской сестрой в детской поликлинике № 44. Рассказывает, что раньше население больше доверяло врачам и медицине и все ставили прививки.

– У людей даже в мыслях не было отказываться. Не прививали только по медицинским показаниям. А потому и детки были крепкие – все болезни им были нипочем! – добавляет она.

После заполнения анкеты бабушка поблагодарила меня и отошла, а я заняла освободившееся место рядом с миловидной женщиной лет сорока.

– Как-то боязно прививаться, говорят, осложнения могут быть… Вам не страшно? Еще не переболели ковидом? – обращаюсь к ней.

Оказывается, прошлым летом после поездки на море у нее появились общее недомогание, температура, ломота в теле. Сначала решила, что акклиматизация так сказывается, но на третий день не почувствовала вкуса кофе. Тут уже проявились признаки у мужа. Болели около недели, но к врачу не обращались, так как вскоре стало легче. Пробыли на самоизоляции две недели и вернулись на работу: он – водитель маршрутки, она – воспитатель в детском саду.

– Анализ на антитела показал, что иммуноглобулины G у меня есть, значит, точно был ковид. Недавно пересдала – их уже было совсем мало. Решила сделать прививку, потому что болеть снова не хочется. Сегодня работала в первую смену, освободилась пораньше и приехала сюда, – поведала Рамиля. – Надеюсь, что перенесу легко, даже если и буду плохо чувствовать себя пару дней – ничего страшного, все же лучше, чем потом лежать в больнице под кислородом.

В качестве примера рассказала, что ее коллега три недели провела в больнице, была и на ИВЛ.

– Посмотришь телевизор, почитаешь газеты – страшно становится. Хорошо хоть создали вакцину: ситуация улучшится, – присоединилась к нашей беседе еще одна женщина.

Вскоре подошла медсестра, которая принимает анкеты и регистрирует пациентов в системе «Промед».

Когда дошла моя очередь, пришлось рассказать об истинной причине своего посещения.

– Раз уж пришли, может все-таки заодно провакцинируетесь? – ненавязчиво предложила мне Любовь Ахметова.

Она – регистратор в больнице № 13, а в пункте вакцинации трудится с его открытия. С 26 марта здесь привито более 300 человек. Как признается женщина, работать тут заметно легче: никаких записей к специалистам и люди настроены доброжелательно…

Заполнившие анкеты поочередно проходили к фельдшеру и терапевту. Доктор измеряет пульсоксиметром сатурацию, проверяет давление, и прослушивает легкие. Вопросы стандартные:

– Ковидом не болели? Диабетом? Не было температуры в последние дни? Насморк часто бывает? Кашель курильщика, значит? Аллергия на медикаменты?

Получив положительное заключение, пациент отправляется в процедурный кабинет.

Познакомилась с врачом. Александр Махнев окончил Башмедуниверситет как раз тогда, когда только заговорили о коронавирусе. Говорит, что и предположить не мог, что эта болезнь примет масштабы пандемии и вся жизнь перевернется с ног на голову.

– Конечно, мы слышали про коронавирус, но думали, что как в случае со свиным, куриным гриппом, он пройдет мимо. Даже представить не мог, что через год-два окажусь внутри такой катастрофы, – рассказывает молодой человек.

Но о выборе профессии не жалеет, и даже наоборот, признается, что немного обидно, что на тот момент он не имел большего опыта, чтобы быть более полезным.

– Три дня не мочить место прививки, столько же не употреблять алкоголь, не посещать бани, сауны, общественные места, желательно остаться дома, – сказала медсестра, провожая очередного пациента

– А курить? – спрашивает он.

– А ведь это в принципе вредно, так что лучше бросить, – отвечает она, улыбаясь, и приглашает следующего.

После укола нужно посидеть в коридоре с полчаса, наблюдая за своим самочувствием, однако через 10 минут почти все провакцинированные торопились уйти, получив направление на вторую прививку. Через три недели они вернутся сюда…

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.