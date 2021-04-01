На природе круглый год

Зелень, чириканье воробьев, целым отрядом расположившихся на заборе, кусты малины, неизменный успокаивающий цикл выращивания урожая… Так бы и не уезжала из сада! А вот один из наших соседей по участку уже воплотил эту мысль: построил дом и живет здесь постоянно.

- Мне никогда не нравилось жить в многоэтажке, - рассказывает Вадим К. - Шумные соседи, протечки и другие неисправности, которые работники ЖЭУ не всегда вовремя устраняют. Постоянно зависишь от кого-то. Сейчас городская суета многих утомляет, хочется покоя, умиротворенности… Словом, я решил построить дом и построил. И если что-то сломается - исправлю сам. Но пока что оборудование работает нормально.

- Какое оборудование?

- У меня есть колодец, насосная станция и водонагреватель. Вместо канализации - не шамбо, а септик: в нем отходы отфильтровываются, и очищенная вода уходит в землю. Он медленнее заполняется. Септик, конечно, можно было купить «навороченный» и дорогой, но я просто взял две емкости и соединил. И за меньшие деньги получил то же самое. Дом утеплен. И в целом расходы на воду, тепло и электричество почти такие же, как в городской квартире. В среднем тысячи четыре или чуть больше. Интернет тоже есть - через модем. Можно читать новости, смотреть фильмы. Так что я здесь вовсе не отрезан от мира.

Конечно, на работу приходится ездить в город, через пробки. Но чтобы совсем их избежать, сегодня надо жить в центре загазованного города. Мне здесь больше нравится, - улыбается сосед.

А еще года три назад у нас появились другие соседи - семья с двумя детьми. Они выкупили общий колодец (нам пришлось обзавестись своим) и стали строить большой дом. Он почти готов, однако весной хозяин участка снова сменился. Видимо, обустроить дом со всеми удобствами, как у соседа, не удалось, и жить семье с двумя детьми было нелегко, да и тесно на четырех сотках. А стройкой займется новый владелец. Мало того - в поле за пределами сада растут, как грибы, одноэтажные краснокирпичные коттеджи…

Семейное гнездо

Еще жители Советского Союза, даже получившие квартиру от своего ведомства, все равно хотели иметь собственный дом на земле: сказывалась крестьянская кровь. С другой стороны, заводить больше двух детей (а то и больше одного) на 30 квадратных метрах сегодня мало кто решится. А ведь нашему государству необходимы большие семьи - хотя бы просто ради удержания территории. Желательно с пятью-шестью детьми и более (совершенно обычная вещь для деревни 1920-1930-х годов, а теперь за это медали дают). Для комфортной жизни такой семье необходимо жилье площадью не менее 200 кв.м.

В большинстве городских домов - имеющихся и строящихся - площади совсем другие. Зато такого метража вполне можно достичь при индивидуальном жилищном строительстве. Это вид разрешенного использования земельного участка, который позволяет построить дом не выше 20 м, имеющий не более трех надземных этажей (плюс гараж и т.п.) и вести на нем личное подсобное хозяйство.

И, несмотря на все советы «Хотите построить дом - не связывайтесь с СНТ!», именно участки садовых товариществ сегодня застраиваются такими домами (благо это разрешено). Только на территории городского округа Уфы зарегистрированы 343 садовых товарищества, или 56,7 тыс. участков средней площадью 669 кв.м. Естественно, там активно строят.

Где тут печка, где колодец?

Почему «не связываться»? Если в СНТ с участками в 4-6 соток возвести дом и баню, вряд ли получится соблюсти все противопожарные и градостроительные нормы, да и дороги в старых садах отнюдь не рассчитаны на то, чтобы можно было подъехать к каждому дому.

Чтобы ширина проездов, разворотных площадок соответствовала нормативам и по ним могли свободно проехать пожарные и «скорая», пришлось бы перекраивать участки.

А ведь договориться о приведении в сколько-нибудь нормальный вид даже главных дорог у многих СНТ не получалось годами - и сегодня более 80% товариществ не имеют проездов с твердым покрытием.

Плюс перебои с электропитанием, проблемы с водоснабжением и водоотведением. То есть туалет на улице - летом нормально, а зимой? Известен случай, когда у уфимцев имелся дом в деревне на берегу Белой, а воды практически не было - по одному колодцу на улицу! Чтобы вырастить урожай, требовались колоссальные усилия. В конце концов не желавшие сдаваться владельцы (место-то красивое!) пробили скважину на глубину в 35 м.

О централизованном водо- или газоснабжении СНТ никто никогда не думал, и сейчас оно тоже не стоит на повестке дня: в утвержденной схеме газоснабжения города Уфы до 2033 года его подача СНТ не предусмотрена. (А в последнее время вышли из употребления и газовые баллоны, на которых бабушки готовили внукам супы с крапивой…) В схеме систем водоснабжения и водоотведения Уфы на 2015-2025 годы товарищества также не учтены. Значительная часть старых садов находятся на территориях сезонного подтопления или располагаются в различных охранных и защитных зонах. Ведь раньше желающим во что бы то ни стало есть собственные огурцы и клубнику давали земли, непригодные для использования колхозом.

Одним словом, застройка территорий садов индивидуальным жильем - это огромный комплекс проблем и задач. Но речь идет не только о здоровье и комфорте граждан. Возможность приобретения, постройки, выбора жилья - одна из основных составляющих важнейшего вопроса сегодняшнего дня - демографического. Ведь недаром в 2015 году россияне получили возможность прописываться в СНТ (как раз при наличии капитального дома). Нужно делать следующие шаги в законодательстве.

Ключ к переселению - дороги

- Процесс застройки земель капитальными домами и переселения в них на постоянное жительство происходит сейчас во всех СНТ и будет только набирать обороты, - заверил «УВ» Ринат Мигранов, председатель Союза садоводов РБ. -

Вот смотрите: квартира в Черниковке - скажем, на Вологодской - стоит около 3,5 миллионов, а построить дом большей площади в СНТ, которое находится в 500 метрах от той же улицы - 1,5-2 миллиона. Главное здесь - транспортная (вернее, автомобильная) доступность: чтобы можно было доехать из города и обратно. Поэтому люди не прописываются в Дудкинских садах: туда можно добраться только через паромную переправу, по «материку» дороги нет - есть «направление».

А в целом в СНТ под Уфой - их более 500, они расположены во всех направлениях: в Уфимском, Кармаскалинском, Иглинском, Чишминском, Благовещенском, Кушнаренковском районах - количество человек, прописанных в домах, стабильно возрастает минимум на 5% в год. То же самое происходит и вокруг других крупных городов республики - например, Стерлитамака.

Нередко те, кто строит дом в СНТ, решают вопросы водоснабжения и канализации самостоятельно: под домом строится шамбо (выгребная яма, отделенная от окружающей земли - например, бетонными кольцами), для водоснабжения пробивают скважину. Дома без удобств стоят гораздо дешевле, но и жить там постоянно бывшим горожанам, особенно с детьми, намного труднее.

Естественно, мы за то, чтобы создавать для садоводов надлежащие условия. И первый вопрос - дорожный: хорошее покрытие, достаточная ширина, подъезды к каждому участку, по которым смогут проехать машины экстренных служб. Конечно, все это гораздо легче создать в СНТ, образованных после 1990 года: тогда стали выделять более крупные наделы - не по шесть «соток», а по восемь и больше.

Второе. В 95% садов не решена проблема с электричеством: оно проведено, но СНТ обслуживают свои сети самостоятельно, результат - частые отключения потери энергии и большие платежи. А ведь в загородном доме электроэнергия - это и свет, и тепло, и приготовление пищи.

И третье: где возможно, все-таки нужно провести водопровод. Тогда вода будет обходиться дешевле, и жить в своем доме с огородом смогут больше семей. А это и свежий воздух, и овощи с огорода, и физические нагрузки, и приучение детей к труду.

Если СНТ превращается в сплошную территорию ИЖС («коттеджный поселок» - этого понятия в законодательстве нет, а в реальности, как мы знаем, их много), желателен перевод участков из категории видов разрешенного использования 2.2 - «Для ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома и гаража и производства сельхозпродукции» в категорию 2.1 - «Для индивидуального жилищного строительства».

Благодаря этому дом и участок становятся более востребованными для купли-продажи активами. У жилья, если до этого не было, появляется почтовый адрес с названием улицы, а у муниципалитета, в котором он находится - обязанности по ремонту и очистке дорог от снега, прокладыванию коммуникаций. Словом, у граждан становится больше прав.

Однако примеры таких превращений под Уфой можно пересчитать по пальцам.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru