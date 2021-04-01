В график уложимся!

Реконструкцию транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева можно по праву назвать важнейшим инфраструктурным проектом. С одной стороны, это вклад в будущее города с его непрерывным ростом автонагрузки. С другой, это – масштабная операция в самом сердце мегаполиса: в прямой близи от оживленных дорог строится новый путепровод. Чтобы узнать, как продвигается дело, туда направился наш корреспондент.

По следам механического крота

…На часах – почти одиннадцать, утренние пробки давно закончились. До остановки «Училище искусств» проблем с движением нет. Но на спуске автопоток заметно уплотняется, а ближе к Монументу Дружбы и вовсе замирает. Что вполне понятно: движение по «салаватке» частично ограничено, как и по второй улице транспорт уводит лишь пара нешироких объездов. Впереди тем временем видны башни строительных кранов, тяжелая строительная техника и несколько груженных стройматериалами «КамАЗов». Картина большой реконструкции впечатляет: издали замечаем ряды новых бетонных опор. Совсем скоро на них уложат балки пролетного строения, часть из которых привезена.

Сейчас монтажные работы кипят как с левой, так и с правой стороны автотрассы. Более того, стройплощадок здесь несколько. Так, работа мастеров из «СМУ-2» связана с развязкой лишь косвенно. Водопроводные линии, что пролегали ближе к перекрестку, теперь решили перенести чуть в сторону, чтобы их не повредило растущее давление на грунт. К тому же новая ветка будет надежней и лучше.

- Подумайте сами, легко ли бурить тоннель практически под колесами автомобилей? Для этого применяли специальную землеройную машину. Сначала вырыли раскоп, оборудовали его, смонтировали рельс, по которому «крот» двигался. Стены, как видите, укрепили металлическим частоколом, - рассказывает крановщик Сергей С.

Сделано это было во избежание осыпей. В идущей к набережной Белой траншее ведется монтаж труб. Диаметр каждой секции – 800 миллиметров, вес достигает нескольких тонн. Кран укладывает их на специальные опоры. Потом за дело принимаются сварщики. Вот и сейчас они трудятся над одним из стыков. Расплавленный электродом, металл искрит и меняет форму: так создается крепкий сварочный шов.

По словам мастеров, работы им предстоит еще много. Интересный нюанс: для проверки качества они используют шахты ливневых колодцев. Через них внутрь стальных артерий пробирается робот, оснащенный видеокамерой. Случись дефект – его тут же увидят инженеры на поверхности.

- Напрямую с мостостроителями мы не связаны, у нас свои задачи. Тем не менее стараемся двигаться в едином темпе. К запуску движения все необходимые работы будут выполнены, - отмечают мастера.

Когда планов - громадье

Напомним, полное завершение реконструкции развязки запланировано на следующий год. Но для автомобилистов дорога будет открыта в этом сезоне, точнее – ко Дню города. (Позднее завершат благоустройство.) Временные рамки сжаты, и мостостроители это понимают. Потому и трудятся ударными темпами в практически круглосуточном режиме. Старый путепровод был значительно уже, да и конструкция его износилась. Введенный в эксплуатацию в 1992-м, он действительно отслужил свое. Спустя почти 30 лет планы строителей глобальней. Это понимаешь не только при взгляде на карту объекта. Те же балки нового пролетного строения заметно длиннее, да и несущие опоры смонтированы на других позициях, что значительно расширяет дорожный просвет. Пока они стоят без нагрузки, в самом разгаре – заливка бетона. Об этом мне рассказывают монтажники Мостоотряда № 30.

- Сейчас разгружаем щиты, из которых соорудим опалубку. Это временная конструкция, но ставить ее нужно на совесть, иначе не удержит давление раствора. Кстати, его уже завезли, объем партии - более 300 кубометров – рассказывают рабочие.

Но это – лишь верхняя часть опоры. Та, что у самой дороги – сейчас укрыта широким полотном. Спустившись вниз, отгибаю его край. Да, внутри тоже кипит работа: мастера завершают вязку арматурной сетки. Диаметр каждого из сотен стальных прутьев – не менее сантиметра. «Скелет» опоры будет действительно надежным! Тем интереснее то, что происходит на противоположной стороне.

Сквозь несмолкаемый гул машин оттуда слышны звук отбойного молотка, гудение подающего раствор насоса и голоса рабочих. Пересеченный рельеф местности и прямая близость дороги вынуждают прибегать к нестандартным решениям. К примеру, бетон в построенную опалубку подается с высоты, по изогнутой дугой длинной трубе. Так нашим мостовикам помогают их коллеги из Перми – Мостоотряд № 123. О том, что сделано и делается в настоящий момент, рассказал начальник участка Денис Батурин.

- Самое главное – завершить бетонирование опор, затем приступим к монтажу пролетов. Времени даром не теряем. Есть строгий график ночных и дневных смен. Подвоз грузов стараемся проводить в темное время суток, когда автопоток слабеет. А работы, связанные с шумом, выполняем днем, чтоб не беспокоить жителей окрестных домов, - говорит он.

Построить мост среди ранее созданной инфраструктуры – сложная задача, одно из условий которой – грамотный перенос подземных коммуникаций. Чаще всего это электрические провода, а также трубы газо- и водоснабжения. Непосредственно перенос линии осуществлялся специализированными фирмами-подрядчиками. Организуя работу, мостовики должны строго следовать отметкам на специальной карте. В этот раз ей внимание уделено особое. Как выяснилось, в прямой близости от стройплощадки проложен кабель правительственной связи «Уфа - Москва». Теперь телефонная линия отведена в сторону.

А мостовики продумывают довершение строительства развязки. Шутка ли – поднять кранами железобетонный блок весом в десятки тонн и уложить в специальный каменный паз на высоте нескольких метров? Таких операций будет несколько, и каждая требует детального планирования. Уже затем каркас из бетона и стали «обрастет» ограждением, тротуарами, асфальтом. Объем предстоящих дел весьма и весьма велик. Впрочем, строители говорят уверенно: в график уложимся без опозданий.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.