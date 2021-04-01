Поедем отдыхать

Заявку на путевку в летний лагерь теперь надо подавать через портал государственной информационной системы (ГИС) по ссылке http://rest.edu-rb.ru.

Об этом сообщила начальник городского Управления образования Елена Хаффазова, уточнив, что республика будет компенсировать 70% стоимость летнего отдыха, родителям останется оплатить лишь треть цены.

С начала июня двери распахнет 271 учреждение отдыха, которое будет работать в соответствии с требованиями надзорных органов. Информацию обо всех лагерях можно найти в государственной информационной системе «Учет детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления». На главной странице портала размещены контактные данные координаторов и каталог, где представлены сведения о тематике смен, дате заездов и стоимости путевок. Кроме того, информация есть на сайте Управления образования в разделе «Летний отдых».

Особенностью этого года станет проведение профильных смен в рамках проекта #КАНИКУЛЫДЕТИБАШКОРТОСТАНА на базах школьных, загородных лагерей и центров различной тематической направленности. В числе новинок - профориентационная смена «Город моего будущего» в лагере «Черемушки». В игре дети смогут развить управленческие и лидерские качества, изучить основы бизнеса.

Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут отдохнуть вместе со сверстниками в эколого-биологическом центре «ЛидеЭко» и социально-образовательном центре «Салихово». Спортсмены могут продолжать тренировки на базе спортцентра «Уфимский Сокол», а ребята «группы социального риска» найдут новых друзей в военно-историческом лагере «Заря». Будут организованы смены для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Юные туристы отправятся в походы и сплавы: они посетят заповедные места республики и увидят красоты рек Южного Урала (Белая, Юрюзань, Ай).

Для тех, кто останется в городе, откроются более 130 пришкольных лагерей, в подростковых клубах проведут онлайн-смены, а во дворах и парках - игры, мастер-классы, спортивные и творческие встречи.

Полосу подготовила Юлия ПАХОМОВА.