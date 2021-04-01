От пристани отправимся

Речная навигация и паромные переправы начали работу.

С докладом выступил директор МБУ «Служба речных переправ» Сергей Сергеев.

Ежегодно начало навигационного периода совпадает с окончанием весеннего ледохода на реках Уфа и Белая. Во многом это зависит от погоды, и в этом году сезон начался чуть раньше: флот учреждения уже вышел из Затона к местам постоянной работы. Многие суда отправились на помощь жителям подтопленных районов: 17 апреля организована перевозка по маршруту «Козарез - Нижегородка», а когда уровень Белой поднимется до 8,5 метров, в случае необходимости, откроются и другие спасательные маршруты: «Камышлинская - стадион «Водник» и «3-я Пристань - набережная Монумента Дружбы».

Транспортировка населения координируется через Информационно-диспетчерский центр Управления гражданской защиты Уфы и УГЗ районов: они обмениваются информацией о местах посадки-высадки, расписании движения судов, контактах экипажей.

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и грузов на речных паромных переправах не изменятся. Будут принимать и безналичную оплату проезда: банковские карты, единую транспортную карту «АЛГА» и соцкарту, при этом предусмотрена скидка.