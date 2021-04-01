Президент России Владимир Путин в Москве огласил Послание Федеральному собранию. Лидер государства посвятил его назревшим вопросам в здравоохранении, социальной политике, экономике, а также во внешней политике и безопасности.

Владимир Владимирович начал с событий прошлого года, когда мир столкнулся с пандемией.

- Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. За кратким перечислением мер – огромный напряженный труд миллионов людей. Все работали быстро, качественно, на совесть, - подчеркнул он.

О вакцинации

Центральное значение сегодня имеет вакцинация. Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны. Ковид-19 остается прямой угрозой.

- Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. С призывом обращаюсь ко всем гражданам. Сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию, - отметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что во многих странах ситуация складывается драматично - число заражений растет.

- Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны, - заявил он.

О демографии

Сегодня ситуация в этой сфере чрезвычайная. Как отметил президент, сбережение народа России – высший национальный приоритет. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

О семьях с детьми

Глава государства поручил правительству подготовить к 1 июля целостную систему мер поддержки семей с детьми. Прежде всего, находящимся в сложной ситуации. Но ряд новых решений необходимо внедрить незамедлительно уже сейчас. Так, отдельно поддержат семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка. Поэтому с 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Путин объявил о новых выплатах для родителей школьников. Она будет единовременной и составит по 10 тысяч рублей на семью, где растут школьники. Отметим, что это коснется и будущих первоклашек. Средства перечислят в середине августа.

О диспансеризации

Путин поручил правительству и Минздраву расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Особое внимание уделить борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниям, и другими, приводящим к преждевременной смертности, такими, как болезни органов дыхания, злокачественные новообразования, гепатит С.

О скорой помощи

28 апреля будут отмечать День работника скорой медицинской помощи. Эта служба должна быть оснащена всем необходимым. В этой связи в ближайшее три года для работы в сельской местности, в поселках городского типа и малых городах направят 5 тысяч новых карет скорой помощи, что позволит практически полностью обновить транспортный парк.

О летнем отдыхе

Президент поручил обратить внимание укреплению здоровья в санаториях и на курортах, предложив до конца года продлить программу туристического кешбэка, в рамках которой гражданам возвращают 20% стоимости поездки по России. Сделать максимально доступным детский отдых: возвращать родителям половину стоимости путевок в летние лагеря.

Про будущих мам

Женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной материальной ситуации, получат ежемесячную выплату в размере 6350 рублей. С этого года размер больничного по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100 % от заработка. Расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождением первенца. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.

Про школы

В рамках уже действующей федеральной программы и с учетом ресурсов Банка развития ВЭБ до конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона ребят. Планируется закупка не менее 16 тысяч современных и безопасных школьных автобусов.

Про вузы

Этим летом около 60% одиннадцатиклассников смогут поступить на бюджетные места в вузах. В предстоящие два года появится еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них – в регионах. Не менее 100 государственных вузов в субъектах РФ с этого года будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.

- Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира, - отметил Владимир Путин.

Комментарии

Радий Хабиров, глава Башкортостана:

- Социальный блок Послания был очень серьезным. Много посылов и для регионов. В этой связи прошу правительство Башкортостана, наш минфин, строительный блок подумать, проанализировать, посмотреть, какие задачи перед нами ставят. В ходе Послания прозвучало, что в России сформируют институт инфраструктурных займов для проектов созидания. Президент призвал направить средства на улучшение качества жизни жителей, обновление дорог, благоустройство, создание объектов туриндустрии. У нас такие проекты в республике уже есть, но нужно их двигать дальше. Именно по этому показателю буду оценивать качество работы строительного, финансового блока, экономического блока нашего правительства.



Римма Утяшева, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан:

– Путин поставил амбициозную задачу – достигнуть 78-летней продолжительности жизни. Это надо выполнить. Также верно президент отметил, что вирус еще не побежден и останавливаться рано, мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий. В период разгара пандемии сделано многое. Все силы государства: и промышленность, и экономика были брошены на быструю мобилизацию здравоохранения. Переоборудовали и построили новые больницы, тем самым в 65 раз увеличив коечный фонд. Многих врачей переучили на инфекционистов и анестезиологов. Ввели новые технологии, новые медикаменты. Тут надо сказать, что в наших руках большой «козырь» – у нас есть 3 вида вакцин от коронавируса. Четко выстроили работу скорой медицинской помощи. Сначала, когда люди только начали массово заболевать, была острая необходимость, и по поручению главы республики Радия Хабирова свои машины выделяли чиновники. Теперь будем ждать поступления новых, о которых сегодня говорил Владимир Владимирович. Он поручил регионам до 1 июля внести свои предложения, и в этой связи хотелось бы акцентировать внимание на необходимости у нас в Башкирии санавиации.

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ:

- В отличие от других Посланий президента, это обращение было посвящено внутренним проблемам России. В первую очередь - полный анализ ситуации с коронавирусом. Много внимания уделено проблемам, связанным с пандемией, отмечена работа врачей, волонтеров, строительство новых больниц - всего за полгода количество больничных коек выросло в пять раз! Был сделан акцент, что пережить этот год во многом помогли семейные ценности. И по факту Россия перенесла это гораздо легче других стран.

Традиционные темы затронуты - демография, сбережение нации, основной тезис – увеличение продолжительности жизни. Довольно амбициозная задача, но вполне решаемая. В этом плане помогут, конечно, профосмотры. Нам нужна революция в медицине – и упор сделан не только на развитии фармакологии, производстве вакцин и лекарств, но и на работе первичного звена, развитии поликлиник.

В социальном блоке хочется отметить упрощение выплат пособий, чтобы их можно было получать через госуслуги. Неплохая поддержка ожидает неполные семьи и молодых матерей.

Очень приличную сумму выделяют на реализацию нацпроекта «Образование» - будут профинансированы все учреждения от школ до колледжей и вузов.

По экономическому блоку понравилась поддержка предпринимателей, Президент четко сказал – мы должны восстановить рынок труда. Донастройка налогового законодательства и инвестиции в малый и средний бизнес - очень достойные решения. Очень поможет развитию регионов переоформление коммерческого долга на бюджетные кредиты. Причем подход хороший – чем меньше долгов, тем больший инфраструктурный кредит можно получить и пустить его на строительство дорог, ЖКХ, транспорт.

Валериан Гагин, член Совета при РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества:

- Послание направлено на решение важных и сложных социальных проблем, поддержку материнства и детства. Убежден, чем больше мы вкладываем в человека, тем лучше нам всем будет жить. Сегодня в основном фокусе внимания находятся внутренние вопросы - и это правильно. Для себя отметил создание президентского фонда культурных инициатив, который будет поддерживать грантами творческие проекты. Безусловно, радует поддержка регионов. Трансферы, которые выдадут эффективным регионам, помогут развить локальные центры по всей стране.

Мария АПКАРИМОВА, Мария НИКОЛАЕВА, Юлия ПАХОМОВА.