На дворе – трава

В Уфе продолжаются профилактические рейды по пресечению парковок на газонах, детских и спортивных площадках. Ежедневно сотрудники Центра общественной безопасности города оставляют на автомобилях уведомления о необходимости явки для составления административного протокола. Так, с начала года составлено около 1000. В этот раз вместе с сотрудниками Центра общественной безопасности в очередной рейд отправляемся и мы.

Вместо ухоженного газона – изъезженная мощными колесами земля. А на стене дома – ошметки грязи.

- Машины паркуются прямо под окнами, расстояние не больше одного метра. Выезжая в дождливую погоду, вот так разбрызгивают грязь, - сетуют жильцы дома по Зорге, 8/1.

- На такие проверки инспекторы выходят ежедневно, но, к сожалению, нарушителей меньше не становится. Чем объясняют? Очень просто – нехваткой парковочных мест. Только это не повод портить газоны, - объясняет старший инспектор ЦОБ, член административной комиссии администрации Советского района Уфы Данир Фаттахов и оставляет на лобовом стекле черной «ауди» с модными номерами «письмо счастья» - извещение, параллельно фотографируя машину.

- Протокол составляется по ст. 6.21 КоАП РБ «Нарушение правил благоустройства», далее направляем на рассмотрение административной комиссии, - комментирует он.

- Если человек проигнорирует такое приглашение и не придет на заседание комиссии?

- Информация направляется в ГИБДД. Отмечу, что за порчу зеленых насаждений предусмотрено наказание в виде штрафа: для граждан он составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч. За повторное нарушение придется оплачивать штраф фактически в двойном размере. Если брать территорию Советского района, то к административной ответственности было привлечено более 350 автовладельцев.

Кстати, во дворах по Зорге, 6 и 8, по Добролетной, 7/4 всегда немало любителей парковаться на газоне. Вот и серый «Фольксваген» пополнил число нарушителей. Неподалеку – синий «Хендай», заехавший на газон двумя колесами.

- Рядом находится центральный офис Сбербанка, и люди, приезжая сюда по своим делам, часто пренебрегают правилами, заезжают во дворы и на газонах оставляют машины.

- Стихийные парковки не только загрязняют город, но и мешают жителям комфортно передвигаться, — отмечает замначальника Информационно-аналитического управления — пресс-службы администрации города Лариса Салихова.

В мэрии отмечают:главная цель – не наложение штрафов, а обеспечение сохранности газонов и цветников. Ведь они приходят в негодность буквально после первого проезда автомобиля. Кроме того, машины, выезжая с газонов, переносят на колесах значительную массу грунта, загрязняя роезжие части дорог, а в дальнейшем увеличивая запыленность городских территорий.

Альфия ИБРАГИМОВА.