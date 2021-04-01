Кому грозит вода?

Резкое потепление и интенсивное таяние снега привели к непредвиденным ситуациям во многих районах республики. Что не позволяет службам города ни на минуту ослабить внимание к паводковой обстановке.

- Впереди нас ожидает сложная фаза. Это когда три реки – Уфа, Белая, Дема – начнут подниматься. На сегодня подъем воды в первых двух реках сдерживается благодаря крупным гидротехническим сооружениям: Нугушскому, Юмагузинскому и Павловскому. Пока еще нет тех значительных подъемов, которые ожидаются, - заявил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Подтопления в ближайшие дни произойдут в бассейне Демы, которая уже показывает свой характер, особенно в низовьях. По словам Гумерова, в настоящее время свои максимумы проходят горные реки, следом наступит очередь Демы, а после начнет расти Белая – сначала около Стерлитамака, а потом придет в Уфу, в низменные районы Нижегородку, Кооперативную поляну, Козарез. Нижегородцы давно привыкли к весенним разливам и к паводку относятся спокойно, но с осторожностью. Дома здесь чаще всего строят на высоком фундаменте, почти в каждом дворе есть лодки. Многие горожане, наученные горьким опытом, укрепляют свои участки привозной землей.

На вчерашнем брифинге в мэрии заместитель начальника Управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев, главы администраций Демского, Кировского и Ленинского районов Айдар Базгудинов, Илвир Нурдавлятов и Олег Котов заявили о полной готовности противостоять большой воде.

Наиболее сложная обстановка на сегодняшний день в Калининском районе, где происходит перелив низководного моста между Федоровкой и СНТ «Зауфимье», рядом с которым находится еще девять садовых товариществ.

- На месте выставлен круглосуточный пост поисково-спасательного отряда, осуществляется перевозка людей автомобилями повышенной проходимости. В целом по городу подтоплено 48 участков и придомовых территорий в Кировском и Калининском районах, происходит перелив трех автомобильных дорог, - отметил Александр Григорьев.

- В связи с резким подъемом Уршака подтоплено по три придомовых участка в Искино и СНТ «Ягодка». По прогнозу Башгидрометцентра, при уровне 750 см реки Белой в зону затопления попадают 143 жилых дома, из них 122 - в Кооперативной поляне, 21 – в 3-ей пристани. Службы реагирования готовы, - доложил Илвир Нурдавлятов.

Еще одна территория, где весну ждут по-особому, - поселок Козарез. Попасть на «большую землю» непросто даже в хорошую погоду, что уж говорить о межсезонье. В Козарез ведут две дороги - через Затон и Дему. Но общественный транспорт здесь не ходит, детей в школу возит специальный автобус, а взрослые добираются до города на личных автомобилях или… лодках. Они есть в каждом дворе. А поскольку большинство жителей полуострова работает в Нижегородке, то передвигаться по воде для них - привычное дело.

- В ближайшее время возможно подтопление дороги между демским поселком «Романовка» и Козарезом. Здесь уже выставлены вешки и натянуты ленты для определения границ. Сегодня я был там, оценил ситуацию. В разных местах от 50 до 30 сантиметров, вода еще не вышла на проезжую часть. Договорились с Айдаром Рафаэлевичем, что зону до моста постараемся отсыпать, чтобы исключить вероятность подтопления дороги даже при минимальном подъеме воды, - прокомментировал ситуацию Олег Котов.

Стихия не терпит халатности, вода способна подняться за считанные минуты, поэтому за уровнем рек ведется постоянное наблюдение. В помощь штабу и горожанам разработана интерактивная карта «Паводок 2021», где можно проследить изменение ситуации за три дня.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.