С Меликова на Миловскую

– В последние несколько дней пребываем в смятении: не можем понять, что стало с нашей улицей, носившей имя Полковника Меликова, – обратилась в редакцию жительница Затона Виктория В.

Мы тут же созвонились с заявительницей, которая рассказала, что решила в выходные вызвать такси, но приложение не нашло ее адреса. Похожая ситуация произошла с ее соседом, заказавшим в интернет-магазине мебель: водитель долго не мог отыскать дом, потому как в его навигаторе он не значился.

– Узнав новость о переименовании улицы, многие жильцы нашего дома всполошились, предположив, что это может повлечь за собой лишнюю волокиту, связанную с переделкой документов и непредвиденными расходами. А некоторые смоделировали другую допустимую ситуацию и обрадовались. Если участок улицы, к которой относятся дома, теперь – продолжение улицы Миловской, то нас могут передать Уфимскому району, и мы сможем застраховать транспортные средства дешевле, как сельские жители, – поделилась собеседница.

Итак, сделаем попытку найти улицу Полковника Меликова, воспользовавшись поисковиком 2ГИС – он перекидывает нас почти в самый конец Затона, на новую улицу, появившуюся в 2017 году (дальше только вновь появившаяся Гази Загитова и СНТ «Нива»). На ней в настоящее время три заселенных многоквартирных дома, которым присвоен №16 (первая, вторая и третья очереди постройки).

Появление нового топонима подтвердили в администрации Уфы: решение приняли депутаты городского Совета на очередном, 78-м заседании.

«Новая улица будет располагаться в северо-западной части микрорайона Затон. Полковника Меликова, длина которой 400 метров, будет продлена до СНТ «Нива» и соединит его с селом Миловка. По предложению жителей новая улица длиной 1 километр будет носить наименование Миловская», – информирует официальный сайт городского Совета Уфы.

С вопросами, волнующими жителей, мы обратились к начальнику отдела пресс-службы Горсовета Айдару Ишмаеву.

– Когда улица П. Меликова стала Миловской?

– Со дня официального опубликования соответствующего решения городского Совета Уфы, а именно с 8 апреля 2021 года. Изменение наименования улицы не влечет за собой передачи ее Уфимскому району.

– Не придется ли жителям в этой связи менять документы? Если да, то какие именно, и предусмотрена ли компенсация понесенных расходов?

– При переименовании улицы, проспекта или бульвара местожительство горожан остается прежним. Изменяется лишь часть почтового адреса. В связи с этим выписываться со «старого» места прописки необходимости нет. Нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции, обслуживающее территорию, для проставления штампа о регистрации по месту жительства (пребывания) в паспорте. Данная процедура осуществляется бесплатно.

Изменение адреса объекта недвижимости происходит после издания городским Советом положительного решения. Затем администрация Уфы должна направить эти данные в налоговую службу для внесения в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Внесение сведений в ФИАС обычно занимает несколько дней. После этого можно обращаться в Росреестр с заявлением о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) дополнительных сведений. Сведения в ЕГРН при переименовании улицы вносятся бесплатно.

Изменения в договоры аренды, ипотеки или долевого участия в строительстве можно внести по желанию правообладателей. Как правило, за заключаемые в таком случае дополнительные соглашения с кредитной организацией также вносить оплату не требуется.

Для более подробных разъяснений рекомендуем обратиться в Управление Росреестра по Республике Башкортостан.

– Процедура присвоения улицам города новых наименований – наработанная практика, поэтому причин для волнения быть не должно. Юридически действительными считаются как старые штампы о регистрации, поставленные в паспортах, так и новые. Таким образом, со временем старое название улицы постепенно само выйдет из оборота. Как, например, бывшая улица Фрунзе теперь носит имя Заки Валиди, – пояснил руководитель отделения по Ленинскому району отдела по вопросам миграции УМВД по городу Уфе Вадим Тухватшин.

Мария НИКОЛАЕВА.