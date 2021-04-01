Эпоха собирательства

Прогресс не стоит на месте. Легким движением руки можно заказать доставку продуктов домой, чтобы не тратить время на походы по магазинам. И вот на пороге уже стоит курьер с пакетами, где сложены аккуратные свертки. Чьи заботливые руки собирали мой заказ? Каково быть сборщиком продуктов? И легко ли устроиться на эту работу?

Ожидание

Первым делом открываю сайт по поиску работы. На запрос «сборщик продуктов» мне сразу же выдается около 20 предложений. Откликаюсь на них, даже не написав сопроводительное письмо.

Ответ пришел моментально. Сначала в виде уведомления на самом сервисе, а вскоре раздался телефонный звонок.

Оператор хорошо поставленным, почти машинным голосом задает дежурные вопросы о возрасте, опыте работы и месте жительства. Исходя из чего и подбирается удобно расположенный магазин, где мне предлагают начать карьеру сборщика заказов. Данная торговая сеть довольно развита. Поэтому несложно найти супермаркет вблизи от дома. Назначили время собеседования, на которое требовалось взять только паспорт.

Чуть позже на мой электронный адрес пришло письмо. Потенциальный работодатель напомнил условия: работа в режиме «два через два» и предполагаемый ежемесячный доход в пределах 25 – 27,5 тысяч.

Реальность

В назначенный час я прибыл в супермаркет. Обратился к администратору и тот провел в кабинет директора. Там довольно шумно и суетливо: сотрудники хлопочут над товаром. Сразу же директор попросила у меня паспорт для внесения данных в базу. После пары минут ожиданий последовали традиционные вопросы, касающиеся опыта работы и мотивации. Обговорили и условия. Они оказались слегка отличными от первоначально заявленных.

- Режим работы – два через два, ставка – 111 рублей в час. Больше 22 тысяч в месяц не получается. Работаем полсуток в день без перерывов. Времени нет ни на обед, ни на туалет, – сказала директор магазина.

Далее я узнал еще немало интересного. Так, на зарплату сотрудника влияет так называемый KPI – показатель эффективности работника. Он складывается из нескольких цифр. Например, принять заказ нужно не более чем за пять минут, а сама сборка должна уложиться в пятнадцать. При этом необходимо, чтобы ее качество было не ниже 97 процентов. Получив заказ, покупатель ставит оценку. Если она оказалась ниже 4,5 – считайте, что нанесен сокрушительный удар по вашему рейтингу. Теперь меньше шансов взять отгул или тем более уйти в отпуск.

- Клиенты сейчас пошли привередливые, редко ставят хорошие оценки, - пугает директор.

Теперь мне предложили поработать в связке с одной из сборщиц.

Снабдили жилеткой и строго наказали «как хвостик» следовать за ней. Дебютный заказ мне пришлось подождать чуть более десяти минут. Сотрудница магазина успела провести для меня небольшую экскурсию по залу, показав, где лежит тот или иной товар.

Бывает, что «прилетает» 7-8 заказов в течение 10-15 минут, а бывает и молчание по полчаса.

Технически все происходит так – в специальное приложение, установленное на смартфон, приходит уведомление. Открывается список необходимых продуктов. В отличие от того перечня, что составляют нам перед походом в магазин мамы или жены, он более детализирован: сопровожден фотографией, точным наименованием и описанием. Сборщик ищет необходимые товары, найденные позиции «отмечаются» в приложении сканированием штрих-кода.

Нам выпало закрыть заказ на 25 наименований. Берем тележку и начинаем загружать ее продуктами. Часть товаров мы нашли довольно быстро – воду и хлеб. А вот, например, с итальянским соусом пришлось немного повозиться – в зале его не оказалось, мы пошли за ним на склад. Также нужные продукты могут находиться в «приемке». Кроме того, могут возникнуть трудности со сканированием кода.

В конечном итоге, после продолжительного хождения по магазину (кажется, мы не уложились в нужные пятнадцать минут) заказ был собран. Мы аккуратно сложили набранное в фирменный пакет, завязали его и промаркировали бумажкой с номером. Теперь необходимо отправить сообщение курьеру, чтобы он пришел в магазин и забрал заказ.

Мне предложили прибыть в супермаркет на следующий день к 9 часам утра, чтобы пройти 4-часовую неоплачиваемую стажировку. По ее итогам мне наверняка вынесли бы вердикт о моей профпригодности. Но, увы, меня ждала основная работа...

Антон СУХАРЕВ.