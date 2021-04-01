Помоги спасти жизнь

Маленький ребенок подавился кусочком яблока и перестал дышать, на скользкой дороге автомобиль упал в кювет, во время отдыха на реке кто-то начал тонуть, на остановке человек потерял сознание… Как действовать в такой экстренной ситуации? К сожалению, большинство очевидцев лишь поспешат вызвать скорую. И только единицы могут оказать помощь до приезда врачей.

В мэрии накануне Всемирного дня здоровья прошло обучение сотрудников городской администрации основам первой медицинской помощи. Лекцию провел доктор наук, профессор, заведующий кафедрой скорой помощи и медицины катастроф БГМУ Марат Кунафин.

- 2021 год в Башкортостане объявлен Годом здоровья и активного долголетия. И совместно с мэрией запланировали учебные занятия. Несмотря на все меры безопасности, число травмированных в быту, на производстве и в ДТП, к сожалению, не уменьшается. Ущерб колоссальный, так как травмы получают в основном молодые люди, - пояснил Марат Кунафин.

Число травмированных при дорожно-транспортных происшествиях в России исчисляется в среднем такой огромной цифрой, как 250 тысяч человек ежегодно, а погибших – 35 000. Показатели смертности в ДТП в России одни из самых высоких в Европе. Как спасти этих людей? Многие знают о таком понятии, как «золотой час», в течение которого пострадавшему человеку необходимо оказать медицинскую помощь. Но ситуация изменилась, сейчас появилось определение «платиновые минуты» - в первые 10 любой свидетель должен помочь попавшему в беду. Если этого не сделать, то вероятность летального исхода от полученной травмы удваивается.

- К сожалению, я наблюдаю такой ошибочный тренд: «Не подходите, вы можете причинить вред, дождитесь приезда скорой!» В 2020 году подписан целый ряд приказов, которые регламентируют оказание первой медпомощи для сотрудников ГИБДД, водителей, для работников различных ведомств и организаций, - пояснил Марат Саубанович.

- Мы должны уметь оказывать первую медпомощь нашим близким, знакомым, да и просто на улице, пострадавшим в каких-то чрезвычайных ситуациях. По современным нормам уметь это должны все, а не только медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, педагоги, но и обычные граждане. К сожалению, есть примеры, когда можно было спасти жизнь близкого человека, но это не случилось, - подчеркнула управляющий делами администрации Уфы Альфира Бакиева.

- Девизом каждого человека должно стать правило «Научись спасть жизнь». Посмотрите на слайд со статистикой смертности ДТП, хуже нас только Казахстан. Погибают на российских дорогах больше, чем во всех европейских странах вместе взяты, - сокрушался Марат Саубанович и попробовал смоделировать ситуацию, когда после ДТП водитель находится в машине без сознания.

Что же нужно делать очевидцам? В первую очередь необходимо убедиться, что у потерпевшего наблюдаются пульс и дыхание, в противном случае необходимо немедленно вытащить из машины (зафиксировав при этом челюсть, шею и руку пострадавшего), а потом приступить к непрямому массажу сердца. А вот это оказалось довольно сложным делом.

- Сначала платком или салфеткой протереть ротовую полость, восстановить проходимость дыхательных путей и начать массаж. Спасатель держит руки под углом 90% и начинает ритмичную компрессию грудины на 5-6 см вглубь. Не менее 100 нажатий в минуту. Иначе – эффекта не будет, - объяснил профессор.

Первым свои силы на специальном тренажере опробовал наш коллега, корреспондент «Всей Уфы», который позже признался, что уже через минуту у него начали деревенеть руки и спина, сбилось дыхание, а сил с каждой секундой становилось все меньше. А реанимировать без остановок нужно до 30-40 минут. И тут без навыка не справится никак.

- Еще одним важным моментом при оказании первой медпомощи при ДТП в холодное время года является наличие термоизолирующего одеяла. Частая ошибка, когда пострадавших извлекают из машины и оставляют на снегу дожидаться скорой помощи. В результате люди гибнут не от ран, а от элементарного переохлаждения. «Важно сохранить тепло. Кровь при снижении температуры сворачивается в два раза хуже», - прокомментировал Марат Саубанович.

Во время лекции рассмотрели различные практические ситуации. Лейтмотив был один: сегодня каждый должен найти время и пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи, уметь остановить кровотечение, сделать непрямой массаж сердца. От этих навыков может зависеть чья-то жизнь.

… Трагическая история со счастливым концом произошла прошлым летом на Павловке. Андрей Русских вместе с сыном Ваней отправились на своей лодке по водохранилищу. Но в один миг в них врезалось другое судно. От сильного удара ребенок вместе с отцом оказались за бортом. Мальчик потерял сознание и начал тонуть. Неподалеку оказался молодой врач Азамат Гиззатуллин, который бросился в воду, вытащил ребенка и «раздышал» его до приезда скорой. И хотя Иван получил серьезные травмы головы и живота, затем несколько месяцев провел в больнице, но сейчас с ним все хорошо, он готовится пойти в первый класс. Азамата по просьбе родителей наградили Благодарственным письмом от главного федерального инспектора по Башкортостану Алексея Касьянова и медалью МЧС России.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Подпись к фото:

Профессор Марат Кунафин показывает, как проводит реанимацию пострадавшему.