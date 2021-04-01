На пути перемен

В МУЭТ поступила первая партия новых троллейбусов «Горожанин» с автономным ходом. Это событие важно по двум причинам. Во-первых, троллейбусный парк не обновлялся 7 последних лет, а его износ достиг уровня 90%. Во-вторых, новый транспорт имеет аккумуляторы для автономного хода, что значительно расширяет его возможности.

Наряду с модернизацией троллейбусного парка, прорабатывается возможность закупки для Уфы новых трамваев, соединения северной и южной части рельсовых путей и дальнейшего развития трамвайного сообщения, которое в перспективе может выйти за границы Уфимского полуострова. Эти факторы должны заложить основу развития электротранспорта на длительную перспективу.

Явные преимущества

10 новых троллейбусов производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ) были представлены на прошедшем в столице республики Промышленном форуме, после чего вышли на маршруты Уфы и Стерлитамака.

Для жителей и многих гостей нашего города этот транспорт во многом будет в новинку с точки зрения комфорта и условий проезда. Вместимость салона автобуса «МАЗ», на базе которого создан троллейбус «Горожанин», составляет 90 человек (при 31 сидячем месте).

- На случай сильных морозов установлены дополнительные печки, предусмотрена возможность монтажа кондиционеров, во время поездки по протяжённому маршруту пассажиры могут подзарядить свои телефоны – для этого имеются специальные разъёмы, - пояснил генеральный директор УТТЗ Денис Рассадников. – Транспорт низкопольный: в салон без труда попадут люди с ограниченными возможностями здоровья, мамы с колясками и велосипедисты.

С 2015 года троллейбусы уфимского производства работают в Альметьевске, Иваново, Чебоксарах, Новокузнецке, Ростове-на-Дону, а теперь и в столице республики. Комплектация может подбираться в зависимости от требований заказчика. В списке опций – информационная система для пассажиров, видеонаблюдение с камерами в салоне, дополнительные печки, USB-зарядки и многое другое. На рабочем месте водителя – сенсорная приборная панель, регулируемый руль, комфортабельное сиденье, дистанционное управление штанговыми токосъемниками.

Очень важная техническая особенность новых троллейбусов - возможность длительного автономного хода. Фактически, речь идет о гибриде троллейбуса и электробуса. Последний может проехать на одной зарядке аккумуляторов максимум 70 километров, а чаще — не более 50-60 км. Выпускаемая в Уфе модель способна проехать на аккумуляторах до 30 километров. По сравнению с чистым электробусом у нее есть возможность зарядки источников питания при движении под контактной сетью. Что исключает простои в работе и необходимость строительства зарядных станций на конечных точках маршрутов.

Автономный ход даст возможность объезжать заторы и участки обесточенной или поврежденной контактной сети, делая электротранспорт значительно более эффективным в условиях города. Возможность автономной езды также позволит продлить троллейбусные маршруты в районы, где нет контактной сети, что существенно увеличит пассажиропоток.

Грядет революция

В январе 2020 года Уфимский трамвайно-троллейбусный завод представил на региональном «Инвестчасе» проект модернизации производства электротранспорта.

Инвестиции оценили в 1,4 миллиарда рублей.

Спрос на современный экологичный транспорт есть как в регионах России, так и на зарубежных рынках. Не случайно производитель планирует модернизировать и расширять свои мощности.

После модернизации завод, по словам руководства, сможет ежегодно производить по 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, а также электробусы и трамваи. Будет создан участок по сварке кузовов (сейчас эта работа передана на аутсорсинг) и организован выпуск инновационных штампосварных тележек для рельсового транспорта. Новое производство даст в общей сложности порядка 200 рабочих мест.

Отметим, что в конце прошлого года правительство республики заявило о готовности заключить первый в РФ офсетный госконтракт на поставку троллейбусов. Этот вид договора предполагает обязательства компании инвестировать в производство в обмен на заказ. Поставщик-инвестор определится по итогам конкурса.

- В сфере транспорта готовится реализация альтернативного проекта государственно-частного партнерства - офсетного контракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, - отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров. - Он будет первым для республики и России в области машиностроения. Планируется приобретение 45 троллейбусов, что позволит частично обновить подвижной состав в Уфе и Стерлитамаке.

Для приобретения электротранспорта в республиканском бюджете зарезервирован миллиард рублей. Согласно законодательству, срок действия госконтракта – не более 10 лет, минимальный объем инвестиций поставщика-инвестора – не менее миллиарда рублей, производимый и поставляемый товар должен быть произведен в России.

Офсетный контракт вполне может быть заключен с Уфимским троллейбусным заводом, что позволит поддержать местного производителя и обновить городской троллейбусный парк.

Инвестор дает добро

Если уфимский троллейбус уже сейчас идет по пути обновления и развития, то с трамваем ситуация обстоит намного сложнее. Износ парка вагонов приближается к ста процентам, разделенная на две обособленные части система путей не позволяет выстроить эффективную транспортную модель.

Разрабатываемый Генеральный план развития Уфы на период до 2040 года предполагает совершенствование именно трамвайного сообщения. Если сейчас общая длина путей составляет то 34,9 километра, то уже к 2025 году ее предлагает увеличить до 46 за счет восстановления рельсов на проспекте Октября, соединяющих Центр и Черниковку. В 2030 году протяженность трамвайных линий, благодаря развитию сети, в том числе за пределами Уфимского полуострова, должна составить уже около 100 км.

Правда, реализация этих планов упирает в вопрос финансирования. Строительство трамвайных путей и обновление изношенного парка вагонов требует десятков миллиардов рублей, которых нет ни у города, ни даже у республики.

Но эта задача может быть решена при помощи инвестора. Правительство республики подписало первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту модернизации трамвайной сети Уфы с компанией «Синара – Городские транспортные решения Уфа».

Объем планируемых инвестиций в проект комплексной модернизации трамвайной сети Уфы составит 27,6 миллиарда рублей. В его рамках планируется провести работы по реконструкции городского путевого и энергохозяйства трамваев, существующих депо, создать рельсовую линию, соединяющую северную и южную часть города, а также установить современные комфортные остановки, обновить подвижной состав, оптимизировать маршрутную сеть, создать и внедрить современную систему оплаты проезда и автоматизированную систему управления движением.

- Мы обладаем широким кругом компетенций и готовы реализовать комплексный подход к проблематике модернизации транспортной системы Уфы. Подписание СЗПК, безусловно, важный этап этого пути», - заявил генеральный директор «Синара ГТР Уфа» Евгений Васильев.

Если намеченные планы удастся осуществить, уфимский трамвай выйдет на новый этап своего развития. А в совокупности с развитым троллейбусным сообщением, это может стать весомым вкладом в улучшение городской экологии и мобильности населения.

Алексей Фатыхов.