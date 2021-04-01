Башкирские Альпы

Выключить компьютер, выйти из офиса и поехать на выходные, куда душа прикажет – мечта многих жителей мегаполиса. Из-за пандемии мы по-другому оценили родные места и все больше предпочитаем отдыхать, не выезжая за три девять земель. О том, как развивается местный туризм, нам рассказала эксперт и блогер Рина Гринберг.

- С наступлением весны насколько активизировался местный туризм?

- Сейчас вступаем в межсезонье, закончившееся зимой и начавшееся с середины марта. Открытие традиционно планируется 1 мая. Такой же мертвый сезон проходит осенью в октябре –ноябре. Ждем, когда полностью сойдет снег, готовим объекты размещения, в природных парках обновляют инфраструктуру вплоть до скамеек для комфорта. Второй момент - идут продажи туров, дорабатываются новые предложения.

- Удовлетворяет ли спрос качество и количество туров?

- Сложный вопрос, учитывая, что у нас резко континентальный климат и ярко выраженный сезон, куда входит около 100 дней активного отдыха. Самый пик – июль, когда люди ходят по туристическим тропам, сплавляются по рекам. В это время идут активные продажи, а во время простоя - проблема. У нас не умеют продавать длинный тур, когда горожане предпочитают сидеть дома, поэтому запрашивают в сезон подороже, чтобы платить по счетам, за аренду, зарплату.

- Какие новые предложения появились? Можно ли съездить в исторические или этнографические туры?

- Конечно, и для этого надо смотреть в сторону геопарков Янган-тау и Тора-тау, где они разработаны. Во втором случае – историческое, горнозаводское направление, Янган-тау – башкирская культура, которую помогает понять юртовый кемпинг, интерактивный музей. Эти структуры работают системно в отличие от операторов, которые возят людей по мере накопления клиентов.

- Все чаще слышим «Экологический туризм». Что входит в это понятие?

- Над его определением сейчас все ломают копья, только начали продумывать законодательную базу. В моем понимании - познание мира, природы, где турист не несет сильной рекреационной нагрузки. Он не просто человек с рюкзаком за плечами. Термин гораздо шире. Этнографическое направление тоже сюда можно отнести.

- Куда стремятся попасть любители активного отдыха?

- Стараются идти в такие раскрученные места, как Иремель, Нугуш, где есть инфраструктура.

- Вы куда рекомендуете съездить?

- Так как я апологет Белорецкого района, пропагандирую Иремель со стороны Башкортостана, а не Челябинской области. Ведь в этом случаем можно посмотреть и другие достопримечательности. В целом, республика привлекает все больше туристов, в прошлом году она приняла за лето в три раза больше обычного.

- Есть ли интересные туры под исторические личности? Мы слышали, по местам Пугачева, Урал-батыра.

- Под собранный конкретно исторический образ, наверное, нет. Можно здесь привести в пример тур по местам Салавата Юлаева в Салаватском районе, где уже есть музей, памятник. Если взять, допустим, Урал-батыра, то привезти в некий лес не всегда интересно. Для легенд надо менять местность. Пока все-таки больше продаем туры под природные достопримечательности.

- Насколько развит у нас агротуризм?

- На самом деле, он в зачатке. Например, на Иремель может повести кто угодно, побывав там однажды. А здесь нужен человек, не только постоянно занимающийся фермой, но и держащий в чистоте скотину, двор, чтобы туристы не могли испачкать свою обувь. Опять же это затратно и не всегда оправдывает вложенные средства. Могу привести удачные примеры: козья ферма в Мелеузовском районе и бортевая пасека в Иглинском. Такие маршруты востребованы, но большого разнообразия пока нет.

- Сколько стоят туры выходного дня?

- Если на один день без ночевки, то от 2 тысяч и более в зависимости от расстояния. Сюда входит дорога, страховка, иногда обед и впечатления.

- Недавно в правительстве объявили о создании визит-центра. Как вы относитесь к этой идее?

- У нас в Уфе нет ни одного туристического центра, где можно было бы получить информацию. Идея хороша, но реализуема ли она? Есть проблема в его расположении, ведь в Уфу заезжают с нескольких сторон. Сам турбизнес не систематизирован, все ищется по гуглу. Он должен отражать интересы всех участников отрасли, но с другой стороны, не все поспешат регистрироваться. Мы с этим сталкивались, когда пытались проделать аналогичную работу. Дело в том, что гостевые дома и некоторые организаторы туров не стремятся попасть в реестр, чтобы не стать объектом внимания интересов различных надзорных ведомств. В нашей сфере, нуждающейся в поддержке и преференций, еще много работы.

Зиля БАДРИЕВА.