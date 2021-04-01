Первый класс – это серьезно

С 1 апреля начался прием заявлений в первый класс, но по новым правилам. У меня уже есть опыт – 2 года назад со старшим сыном. А теперь в ряды учеников вступает и младший, поэтому новшества стали актуальными и для меня.

Попытка №1

Итак, по прошлому опыту знаю, что если задержаться с подачей заявления, то можно получить отказ в выбранной школе. Два года назад решив, что время еще есть, я принесла документы через месяц после старта первого этапа приема заявлений (тогда документы принимали с 1 февраля), но получила отказ, несмотря на то, что по месту жительства относимся к данной школе. Вспомнив, как тогда пришлось обивать пороги отдела образования (в таких случаях, именно они должны направить опоздавших в школы, где еще есть свободные места), в этот раз уже в 00.00 часов я открыла сайт «Госуслуги». Но с первого клика он не хотел работать – то не удавалось завершить загрузку страницы, то просто выкидывал на стартовую страницу браузера. Видимо, в эту ночь бодрствовала не я одна. Наконец, дошла до заполнения данных ребенка, но остановилась на первом же шаге, где требовалось прикрепление скан-копии с местом прописки. Так как паспорта под рукой не было, а будить домашних в поисках документов не хотелось, сохранив черновик, решила попробовать зайти через портал электронного комплектования школ. Не удалось. Что ж, оставив свои притязания до завтрашнего утра, и надеясь, что не опоздала, легла спать.

Тут я вспомнила знакомую, которая возит детей в две разные школы. В прошлом году после переезда в другой микрорайон, она хотела, чтобы ее сын и дочь учились вместе, но ей отказали. Это, кстати, одно из изменений в новых правилах приема обучающихся – в приоритете дети, старшие братья и сестры которых учатся в той же школе.

У нас после смены прописки аналогичная ситуация, но я решила не пользоваться этим правом, так как младший в будущем хочет поступить в кадетский класс, а его нет в школе, которую посещает старший. Поэтому кроме прикрепления адреса прописки к этой школе, льгот у нас нет. Надо сказать, что нет их и у детей прокуроров, судей, следователей, у них остается право внеочередного приема только в том случае, если они будут поступать в школы, имеющие интернат.

Как выбрать школу?

Подготовив документы, наутро вновь села за компьютер. Первый шаг – заполнение данных на себя, второй – на ребенка. Каждый этап заканчивался прикреплением скан-копии какого-либо документа. Третий шаг уже более информативен – выбираются льготы, определяющие очередность, образовательное учреждение, язык обучения. Надо сказать, в списке высвечиваются все школы района и можно выбрать любую, но если адрес прописки не прикреплен за этим образовательным учреждением или не соблюдена очередность льгот, придет отказ. В таком случае следует повторить попытку, когда начнется второй этап с 6 июля по 5 сентября. Если в желаемой школе места будут, то пригласят на встречу, если нет, то придется пойти в ту, за которой закреплен адрес прописки.

На первом же этапе (1 апреля по 30 июня) могут подать документы родители, чьи старшие дети уже учатся в этой школе, и проживающие на закрепленной за образовательным учреждением территории. А также те, кто имеет первоочередное право: это военнослужащие и категории, приравненные к ним, льготы которых регламентированы нормативными актами, принятыми с 1998 по 2012 год.

…И родители, и учителя присматриваются друг к другу в течение года, а потому в школах охотнее берут тех детей, которые посещали здесь подготовительные курсы. А это – около 400-500 рублей за занятие и более 3000 в месяц. Так как мой сын к шести годам читает детские энциклопедии, научился писать, правда, печатными буквами, и в уме решать примеры в пределах двадцати, я сочла, что это будет лишней тратой денег, и не стала водить на «подготовку». Подав электронное заявление утром, в обед того же дня нас уже пригласили на собеседование к заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы определить уровень знаний ребенка. В нашей школе есть социально-гуманитарные, физико-математические классы. Программу образования сына определят, исходя из результатов беседы. В течение трех дней попросили принести оригиналы и копии документов: свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей с указанием его места жительства, ИНН, СНИЛС, медполис. И вместе с фотографией 3*4, справкой о составе семьи и о здоровье от педиатра оставить в приемной директора школы для личного дела.

Алина ГАРИПОВА.