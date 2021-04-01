Опасная тенденция

Свою печальную лепту в общую статистику смертности внесла пандемия коронавируса. Хотя и до нее растущая смертность и падающая рождаемость являлись болевыми точками нашего общества. Усугубившуюся ситуацию обсудили за круглым столом, участниками которого в первую очередь стали медики – главврачи городских и республиканских больниц.

Как отметила депутат Курултая - Госсобрания РБ Римма Утяшева, являвшаяся модератором встречи, на проблему надо смотреть шире и обсуждать ее в широком диапазоне не только с врачами, но и представителями других сфер. Поэтому впереди – новые круглые столы. Так, заместитель председателя Курултая Эльвира Аиткулова сообщила, что скоро предстоит подведение итогов проекта «Трезвое село», так как причиной 30 процентов смертей становится алкоголь или сопряженные с ним факторы.

В республике в 2020-м родилось 41,18 тысячи детей, а умерло более 50 тысяч граждан.

- Редкий населенный пункт может похвастаться тем, что рождаемость там выше, чем смертность, - подчеркнула Аиткулова.

Далее слово взял заместитель премьер-министра правительства – министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Он сообщил, что по смертности республика занимает 4 место в Приволжском федеральном округе и 39-е по стране. А между тем победу над пандемией праздновать рано. Перед медиками стоит задача оказывать помощь населению в прежнем режиме.

Основными причинами смертей по-прежнему являются заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология, но характерно, что в лидеры также вышли болезни органов дыхания.

Максим Забелин сообщил, что правительством подготовлен и утвержден план мероприятий по снижению смертности, в том числе не только от заболеваний, но и от внешних причин – ДТП, несчастных случаев, пожаров, утоплений и т.д.

Главный врач Республиканского кардиологического диспансера Ирина Николаева подтвердила:

- К сожалению, смертность от болезней системы кровообращения не сдает свои позиции и требует новых методов и диагностики.

Среди причин – широкое распространение факторов риска, а также недостаточное обеспечение диспансерным наблюдением, которое должно быть более качественным.

- В прошлом году смертность от злокачественных образований впервые сместилась со второго на третье место. Динамика вроде обнадеживающая, но на самом деле это наша большая беда. Это результат остановки диспансеризации и профилактических осмотров. Пациенты, не выявленные в 2020 году, сейчас приходят к нам, - включился в обсуждение главный врач Республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов.

И вроде бы онкодиспансеру есть чем похвастаться в плане оснащения и инфраструктуры: наконец после долгого строительства открылось новое здание, создаются дополнительные пункты амбулаторной онкологической помощи, поступает современное оборудование. Так, если еще три года назад за качественной лучевой терапией надо было ехать в Германию или Израиль, то сегодня благодаря новым линейным ускорителям лечение можно пройти в Уфе.

Всего до 2024 года на реорганизацию онкологической службы в республике будет направлено порядка пяти миллиардов рублей.

Однако Адель Альбертович подробно остановился на проблемах: нехватка специалистов, а также площадей: в старом корпусе по-прежнему в палатах лежат по 5-7 человек, негде разместить Референс-центр, дневной стационар находится на первом этаже жилого дома, отсутствует стоянка для автомобилей пациентов (700 человек ежедневно) и персонала. И это неполный перечень вопросов, требующих решения.

Тему детской смертности поднял заведующий кафедрой госпитальной педиатрии, главный детский кардиолог, ревматолог Министерства здравоохранения РБ Виктор Малиевский.

- Младенческая смертность не только медицинская, а социально-экономическая проблема, - начал он свое выступление. –Статистика младенческой смертности снижается. Но вынуждены констатировать: на протяжении последних лет ее показатель в республике несколько превышает показатели по стране.

В 2020 году количество смертей составляло 5,9 на 1 000 родившихся детей, в 2021 году – 7,3. Причем в сельских районах дети умирают чаще, чем в городах. Половина малышей погибает в неонатальный период (28 дней с момента рождения).

Виктор Артурович обратил внимание на статистику смертности на дому. Среди детей старше одного года причинами часто становятся травмы и внешние воздействия.

Специалист обратил внимание участников круглого стола на дефицит неонатологов – сейчас укомплектованность медучреждений данными специалистами не превышает 45-50 процентов от необходимого количества.

- Во время последнего распределения развернулась настоящая битва за тех студентов, которые выбирают специализацию анестезиолога-реаниматолога и неонатолога. Студенты признаются, что эти специальности ассоциируются у них с эмоциональной нагрузкой и юридической незащищенностью, - отметил Виктор Артурович.

Слово взял главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов:

- Смертность от инфекционных заболеваний остается одной из главных проблем. В ближайшее время эпидемиологический риск связан с подъемом геморрагической лихорадки.

Ну и по поводу коронавируса рано расслабляться. В России британский штамм вируса распространен пока мало, но присутствует. Однако вопреки тому, что границы постепенно открываются, за пределы страны специалист посоветовал без острой необходимости не выезжать.

Выслушав доклады врачей, большая часть которых была посвящена успехам медицинских учреждений, нежели непосредственно самой теме встречи, руководитель регионального Росздравнадзора Динара Гашимова выступила с предложением делать упор на основные причины смертности, а также прицельно рассматривать возрастные группы, в которых летальность выше. Также она обратила внимание на то, что растет детская смертность от новообразований.

- По теме диспансеризации, может, нам нужно говорить о повышении ответственности врачей? Если у человека выявляется заболевание, то как она была проведена, эта диспансеризация? – задалась вопросом Динара Тимербаевна.

Также Гашимова резонно отметила:

- Внутренний контроль качества - хорошо, все занимаетесь этим, красивые бумажки пишете, а на местах по факту это не работает.

Как уже говорилось выше, проблема растущей смертности настолько сложная, что за один круглый стол ее, конечно, разобрать невозможно. Однако от состояния системы здравоохранения многое зависит. Доступность медицинской помощи, лекарств, обеспеченность кадрами, оборудованием и прежде всего ответственное отношение к себе со стороны самих граждан – основа здорового общества.

Альбина Зубарева.



Цифры

По данным Росстата, в Башкирии в прошлом году общий коэффициент смертности вырос на 23,1% (в 2019-м - 12,1 на 1000 человек, в 2020-м - 14,9 на 1000 человек), а число умерших увеличилось на 10 729, или на 21,8% (с 49 115 за 2019-й до 59 844 человек за 2020-й).