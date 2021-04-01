Храм уфимской элиты

Спасский храм - один их старейших сохранившихся в Уфе, он составляет единый ансамбль с застройкой улицы Октябрьской революции. История его, казалось бы, известная, до сих пор поражает своими открытиями. Ему посвятил один из своих трудов ученый-краевед XIX века Руф Гаврилович Игнатьев, постоянно проживавший в Уфе с 1865 года и, много печатавшийся в «Уфимских ведомостях».

С 1764 по 1799 г. многие храмы Приуралья, в том числе и уфимские, находились в ведении Вятской Епархии - вплоть до 1799 года, когда Павел I приказал учредить новую епархию с центром в Уфе.

«…Пока Уфа и прочие города были Вятской епархии и составляли одну паству, возник благочестивый обычай каждогодно приносить в г. Уфу из села, а потом города, Елабуги чудотворный образ Спасителя Нерукотворенного, между тем как в г. Сарапул, также Вятской губернии, каждогодно приносился, и в одно и тоже время, в мае месяце, чудотворный образ св. Николая из села Берёзовки-Камской, Бирского уезда», - пишет Руф Игнатьев.

«…В Уфе, говорит предание, случилось …чудо от иконы. Когда духовенство и Уфимские жители, встретив св. Икону Спаса Нерукотворенного, все от мала до велика, за городом с подобающею честью, с крестами и св. иконами, провожали чудотворный образ в бывший Собор, то, проходя Казанскою улицею к бывшему Собору или нынешней церкви Св. Троицы, на самом том месте, где теперь Спасская церковь, а тогда стояла деревянная церковь Благовещения Богородицы, чудотворная икона Спасителя вдруг остановилась и носящие её не могли тронуться с места. По этому событию, тем более поспешили Уфимские жители исполнить обещание, и близ церкви Благовещения Богородицы поставлена другая, тоже деревянная, в честь св. Спаса Нерукотворенного образа. Справедливо ли предание о чуде – не знаем, но что церковь Спасская построена именно в честь чудотворной иконы, которая ежегодно приносилась из Елабуги в Уфу, - это не подлежит сомнению».

Однако в 1816 году при пожаре сгорела большая часть старой Уфы, в том числе и дома по улице Казанской до Спасской церкви, а в 1821 году случится новый, в котором исчезнут и деревянные церкви - Благовещенская и Спасская, возведенные попечением праправнука легендарного Афанасия Власьева.

В 1824 году «старанием прихожан и священника Иоанна Григорьевича Несмелова заложена была каменная церковь св. Спаса Нерукотворенного с приделами св. Николая Чудотворца и Рождества Христова». Строилась она долго - с 1824 по 1845 год.

«…Церковь Спасская, устроенная по образцу Казанского Собора, украшает теперь лучшую улицу в Уфе - Казанскую, так прозванную потому, что она идёт от въезда в город с Казанского тракта, он же Московский и Петербургский, - и Уфимские жители шуткой зовут эту улицу «своим невским». Она действительно была одной из главных транспортных артерий города, вокруг которой селилась губернская элита.

Из описания Игнатьева мы знаем о том, какое настенное письмо (то есть фрески) украшало стены храма и какие иконы в нем находились. Некоторые были пожертвованы прихожанами, как, например, «образ Тихвинской Божией Матери в большом окладе с разными каменьями; он чествуется народом; разсказывают, что это была домашняя икона и пожертвована сюда по видению во сне какой то девицы-сироты».

Богатый приход

В Спасскую церковь на службу ходили все первые лица губернии, хотя бы потому, что дом губернатора находился в приходе Спасского храма (на ул. Голубиной, напротив нынешней поликлиники по ул. Пушкина). Перед нами в списках губернаторы и их домочадцы: Иосиф Львович Дебу, Матвей Андреевич Навзоров, Авксентий Павлович Гевлич, Иван Дмитриевич Талызин, вице-губернатор Порфирий Васильевич Безобразов. Его дворовый человек Андрей Корнилов работал над внутренним оформлением храма. Многие первые лица губернии, чиновники, почетные граждане принадлежали этой церкви. Весь цвет уфимского общества: городские головы, чиновники, дворяне, купцы - очень известные в свое время люди: Першины, Большаковы, Блохины, Деевы, Нестеровы, Скриповы, Чижовы, Кадкины, Поповы, Коротковы, Кожевниковы, Полетаевы, Подъячевы, Мамины, Гирбасовы, Глазырины, Хасабовы, Пенно, Уткины, Ушковы, Комаровы, Грунский, Колотовы, Девятияровы. Встречаются фамилии помещиков: Эварестовых, Веригиных, Куроедовых, Нагаткиных, Топорниных, Мисайловых. Чиновники, служащие, землемеры, врачи, аптекари, банкиры – многие из них оставили значительный след в истории края. И все они ходили на службы, исповедовались, причащались, крестились, венчались, отпевались в этом православном храме. Многие жертвовали на его строительство и развитие немалые средства.

Также при Спасской церкви с 1861 года существовала школа для детей обоего пола всех сословий, устроенная по распоряжению Филарета, на тот момент епископа Уфимского и Мензелинского. Здесь обучали чтению, письму, закону Божию, церковному пению и женским рукоделиям. «Школу посещают дети бедных родителей и наиболее мещан и солдат. Число учащихся непостоянно, по причине домашних нужд; школу посещают дети обоего пола, которых 50 ч.; обучением в последнее время занимались дьякон Тимашев и его жена», - отмечает историк.

Также Игнатьев пишет: «…Усердием старосты и прихожан при Спасской церкви содержится хор певчих - любителей из разного звания и этот хор, нужно сказать по совести, - лучший из всех приходских в г. Уфе».

Пережить ветер перемен

После Революции и в период Гражданской войны Спасский храм оставался действующим. Согласно декрету Советской власти об отделении церкви от государства 28 марта 1920 г. причтом и церковным старостой храма властям предоставлено его имущество с описью. В опись входили деревянный дом для диакона и двухэтажный каменный - для священника. Опись интересна и как источник по реконструкции внутреннего убранства храма.

Постановлением Президиума ВЦИК БАССР от 29 декабря 1929 г. Спасская церковь, как и многие уфимские храмы, была закрыта. Вскоре начался процесс разрушения колокольни и колоннады. Возможно, их разобрали на кирпичи. В 1940-е гг. сползла в овраг алтарная апсида. В 1941-м г. был снесён подкупольный барабан, забелены редкие фрески. Здание храма было приспособлено сначала под общежитие техникума, потом в нем находилось управление кинофикации республики. 3 марта 1992 г. Распоряжением Совета Министров БАССР Спасская церковь включена в перечень зданий-памятников.

В 2004 г. храм был возвращен Уфимской Епархии и вновь стал действующим. В уцелевшей части по воскресным вечерам стали регулярно совершаться молебны с акафистом перед иконой Спаса Нерукотворного, а 29 августа 2005 года совершена первая, после 76 лет со дня закрытия, Божественная Литургия. При храме действует Православный центр реабилитации наркозависимых, Православное общество трезвости, Центр психологической помощи семье, воскресная школа для взрослых, а также воскресная школа для детей.

После закрытия храма в 1929 году большая часть его делопроизводственного архива уцелела - сегодня документы находятся в Национальном архиве РБ. Здесь можно метрические книги, приходно-расходные книги, описи имущества, клировые ведомости, брачные документы, книгу поминаний, исповедные ведомости. Именно в этих документах мы находим массу интересных сведений о его прихожанах, то есть о народонаселении этого района Уфы.

Преображение

В 2019 г. произошло знаменательное событие. Во время ремонта, который проводился силами самих прихожан, открылись фрески, считавшиеся утраченными. Росписи сделаны в первой половине XIX века иконописцем Андреем Корниловым. Сохранилось несколько сцен: сразу над входной зоной в верхней части эпизод из земной жизни Христа Спасителя, когда он отирает лицо чистым платом и на нем изображается его образ, а потом в присутствии апостолов вручает его посланникам эдесского князя Авгаря. (В третьей сцене, согласно описанию Руфа Игнатьева, был изображен Авгарь, исцеляющийся от болезни благодаря этому образу. Собственно, три сцены вместе составляют историю первой в мире иконы - Спаса Нерукотворного). На левой стене открылась сцена сошествия святого духа на апостолов. Есть и значительные утраты. («Росписания купола между пролётами или окнами состоит из изображения, в рост, 12 верховных Апостолов», - писал историк). Большая часть фресок расчищена и требует дальнейшего восстановления.

Таким образом, в последние годы происходят значительные положительные изменения в жизни этого храма. Он не просто действует, а обновляется, следуя традициям, изучая свою историю, привлекая все новые источники.

В настоящее время системное решение необходимо для всего комплекса культурного наследия старейшей улицы Уфы. Однако только при условии активной поддержки государства и заинтересованности на всех уровнях власти этот потенциал может быть реализован, а исторический ландшафт - сохранен и реконструирован.

Первоисточник

Помимо художественной росписи, в архиве храма уцелели росписи духовные или исповедные ведомости. Именно они позволяют представить население улицы практически за столетие - с 1820 по 1925 годы.

Исповедальные ведомости - это источник, обладающий большим потенциалом. Его можно использовать при генеалогических изысканиях при изучении родословной населения: статских, военных, купцов, крестьян и мещан, а также в случае отсутствия клировых ведомостей – духовенства. Преимущество этого источника по сравнению с ревизскими сказками состоит в регулярности их составления. Исповедные ведомости обычно имеют меньший объём и более чёткую структуру. Они дают информацию о численности, половозрастном и социальном составе населения, охватывают лиц обоего пола и разного возраста, в том числе и годовалых младенцев. Исповедные ведомости составлялись погодно, что позволяет проследить изменение родственной и поколенной структуры и состав населения. Их недостатком является то, что в них не содержатся сведения об умерших, а также о том, куда перемещается человек или семья, что очень важно в изучении родословных.

Духовные росписи Спасского храма сохранились и находятся в фонде Спасского храма Национального архива РБ, и их можно исследовать в зависимости от задач использования. Для них характерна полнота записей всего населения прихода - тех, кто бывал в храме и у исповеди и даже тех, кто на ней не бывал, фактически за 100 лет, с небольшими изъятиями.

Также имеется очень полная роспись о духовных служителях, их происхождении, образовании, службе, наградах, семейном положении. И подворная опись всех бывавших на службе: статских, военных, дворян, купцов, мещан, крестьян, дворовых, квартирантов, постояльцев, крестьян близлежащих деревень, которые были приписаны к приходу вместе с их помещиками. На рубеже веков приход стал более разнородным.

Посмотрим на один из адресов. В 1892 году в доме купца Чижева проживали: Статский советник Александр Иванович Безбородкин, 62 лет, его жена Надежда Леонтьевна и их дети: 20-летняя Мария, 18-летняя Наталья, 16-летняя Екатерина и 15-летняя Анна.

Правда, домов, принадлежащих Чижовым, на улице числилось целых шесть, поэтому чтобы определить, какой именно снимал статский советник, придется еще потрудиться. Известно, что Безбородов Александр Иванович (1829 - после 1900) происходил из обер-офицерских детей, после окончания Екатеринбургского уездного училища служил кассиром в Екатеринбургской конторе Госбанка с 1847 по 1871, затем уходил в отставку, владел типографией, где печатал труды УОЛЕ (Уральского общества любителей краеведения), потом вернулся в банк, но уже переехал в Уфимскую контору Госбанка в 1878, где работал кассиром до пенсии в 1899. Проживал в казенной квартире в 1-й части города Уфы – значит, в том здании, где находилось Уфимское отделение Государственного банка (сейчас здесь находится колледж). В 1900 г. Александр Иванович получил награждение в виде денежного поощрения за 50-летие со дня вступления на службу в Госбанк по докладу министра финансов Витте царю Николаю II. Но и это еще не все. В электронном каталоге РГБ существует книга: Новокрещенных Н.Н. Постройка Кизеловского завода И.Л.Лазарева. Уфа: типо-лит. Н.А.Безбородовой, 1892. Если в этой карточке нет ошибки, то вероятно Н.А.Безбородова - это Надежда Афанасьевна Безбородова, жена Александра Ивановича Безбородова. И это означает, что в семье продолжали заниматься издательской деятельностью. И что это были за книги?

Но и это еще не все загадки. В соседнем доме Суслина среди квартирантов привлекла внимание фамилия Березин. Не составило труда узнать, по тем же ведомостям, когда он поселился в Уфе. Как известно, как раз в это время прорабатывались различные варианты выхода железных дорог из европейской части России в Сибирь. Одно из таких направлений - Самара-Челябинск - считалось оптимальным, и на нем решили сооружать в несколько этапов участки магистрали. Первой стала линия Самара-Уфа (точнее, Кинель-Уфа), которую начали прокладывать весной 1886 г., а затем - Уфа-Златоуст (1888 г.). Инженер-путеец, статский советник, а к этому времени - просто предприниматель Владимир Ильич Березин приложил свои силы и умение на строительстве мостов через реки Уфу и Белую. Но 1886-й – не только год начала не только работ, но и нового этапа в жизни этого человека. В возрасте 45 лет развелся со своей первой супругой, с которой почти 20 лет делил все неудобства и радости своей полукочевой жизни. На одной из станций, где-то в Донецком крае, Березин неожиданно сошелся с девушкой намного моложе его, красавицей и умницей. Плодом этой сильной и страстной любви стал малыш - незаконнорожденный сын, Миша, которого усыновил брат Березина - Петр Ильич.

В соседней строчке мы читаем имя его избранницы, с которой он пройдет до конца своей жизни. Но это другая история.

Таким образом, уважаемый читатель, из духовных росписей храма каждый интересующийся может получить подробнейшие сведения о тех, кто некогда жил в домах по улице Большой Казанской, а также на других улицах, относившихся к приходу Спасской церкви. Правда, чтобы определить точнее, кто в каком доме проживал, понадобится сопоставлять разные источники: священники, сделавшие эти записи, адресов не указывали.

Таким образом, духовные росписи Спасского храма - богатейший источник изучения гражданской истории Уфы и ее народонаселения.

Всего до наших дней сохранилось восемь томов за период с 1820 по 1925 гг.

Самые ранние исповедные росписи за 1820 и 1830 гг. - уже подготовлены к печати и, с ними можно будет познакомиться на страницах сборника «Река времени - 21».

Вера МАКАРОВА, заведующая отделом истории края Национального музея РБ.