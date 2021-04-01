Ждали 29 лет. Дождались

Глава республики Радий Хабиров в социальных сетях поделился важной для города новостью – пробит тоннель Восточного выезда. Это самый сложный инфраструктурный проект не только в Башкирии, но и в ПФО.

- Мы это сделали - пробили тоннель Восточного выезда. Его длина - 1 276 метров, максимальная глубина - 63. Начинали его в далеком 1992 году, потом останавливали, снова возобновляли. И лишь в ноябре 2019-го проект, что называется, реанимировали, - отметил он.

В скором времени здесь построят мост с эстакадой 2,65 км и автодорогу. В рамках проекта также планируется реконструировать улицу имени Города Галле и соединить две трассы М5 и М7.

- Проходка даст возможность работать на всем протяжении этого уникального объекта. Четыре стройплощадки действуют на протяжении всего тоннеля.. Восточный выезд обеспечивает разгрузку городской и региональной сети автодорог, соединяет между собой две федеральные трассы, улучшает комфортность проезда через город, - сказал врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

…Совсем недавно мы с нашим фотокорреспондентом Ритой Ишниязовой побывали в штольнях тоннеля. Тогда инженеры только на карте показывали так называемое место встречи, где горнопроходческая техника должна была прорубить «окно». И вот этот знаковый день настал. Генеральным подрядчиком выступает турецкая компания ООО «Лимакмаращавтодороги», построившая множество сложных объектов в разных странах а. При возведении тоннеля используется новоавстрийский метод, который является самым эффективным и популярным в мире. Он применяется при сложных геологических условиях, что подходит для Уфимского полуострова.

Восточный выезд - не просто режимный объект, а стратегический. Здесь строгая пропускная система, досмотр автомобиля на въезде, а допуск в тоннель - только после инструктажа. Также выдают каски, индивидуальные светильники и самоспасатели марки ШСС-1ТМ, внешне похожие на большие жестяные банки, причем достаточно тяжелые. По правилам их всегда необходимо держать при себе.

На объекте трудятся профессионалы Учалинского горно-обогатительного комбината, также из Сибая, есть те, кто строил тоннели в Сочи, Московский и Санкт-Петербургский метрополитены.

- Работали в разных регионах, и нам, конечно, хотелось бы построить у себя на родине такой важный и необходимый объект. При непрерывном финансировании этот тоннель к сроку сдадим. Для этого есть и люди, и техника, - признались специалисты.

В настоящее время здесь работают более тысячи человек, задействовано 124 единицы техники и оборудования. С момента возобновления строительства Восточного выезда уже освоено 3,3 млрд рублей.

Его значение з огромное. Что даст проект? Во-первых, с трассы М5 появится дополнительный выезд из Уфы. Во-вторых, откроется второе дыхание и подтолкнется развитие огромных территорий нашего Зауфимья, в том числе жилищного строительства и инфраструктуры.

Республика совместно с «ВТБ Инфраструктурный холдинг» пересмотрела и оптимизировала структуру содержания концессионного соглашения. Как итог – снижена нагрузка на бюджет республики на 30 млрд рублей. Для понимания: только на содержание законсервированного проекта приходилось отдавать по 100 млн ежегодно. Немаловажную роль сыграла и поддержка вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. Он вник в эту «историю» и пообещал содействие.

…Снимки с коптера впечатляют: сразу видишь впечатляющий масштаб стройки. Со стороны восточного портала открывается вид на Уфимку, здесь уже началась подготовка для сооружения будущего мостового перехода.

Альфия ИБРАГИМОВА.