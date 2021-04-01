Карст и точка опоры

В минувшее воскресенье в Уфе вновь напомнила о себе проблема слабых грунтов. У дома по улице Генерала Горбатова, 9 произошел провал, в результате которого автомобиль «Хендай Солярис» частично ушел под землю и получил повреждения. Это далеко не первый подобный случай. Наиболее яркий инцидент случился в ноябре 2016 года, когда в глубокой воронке рядом с домом №193/2 по улице Интернациональной навсегда исчезла «Лада Калина». Но наибольшую опасность неустойчивые грунты несут для капитальных зданий, в проектировании и строительстве которых обязательно нужно учитывать фактор непростой геологии.

С момента основания в Уфе отмечались проблемы, связанные с грунтами, склонными к оседанию и провалам. Первый исследователь темы академик Паллас во второй половине 1700-х годов обратил внимание на высокую плотность овражистого расчленения города. В работах 1880-х годов, выполненных вдоль маршрута проходящей по Уфимскому полуострову линии железной дороги, отмечалась «возможность образования провалов в любом месте и с неожиданностью, которая представляет опасность для движения поездов».

Эти вопросы сохраняют актуальность и в наши дни. Только за последние 30 лет в Уфе, по данным МЧС, произошло около 150 карстовых провалов, из них порядка 15 – за пять последних лет. По данным сборника Института геологии Уфимского научного центра РАН, в столице Башкортостана есть все условия для активного развития карстов: широкое распространение хорошо растворимых в воде пород (гипсы, ангидриты, доломиты, известняки) и наличие движущихся подземных вод. Кроме того, существует много эрозионных врезов – образовавшихся в древности участков слабых грунтов, не выдерживающих высоких нагрузок с поверхности. По данным геологов, большинство зданий, получивших повреждения из-за просадки грунтов, расположены именно в таких проблемных местах. Не случайно архитекторы и застройщики должны в обязательном порядке учитывать эти факторы при разработке проектов.

Цена ошибок

Пригодность площадки под капстроительство с точки зрения закарстованности имеет пять категорий: первая наименее благоприятна, а пятая позволяет возводить объекты без каких-либо ограничений. Для планирования типа и этажности будущей застройки существует специальная карта, отражающая все особенности геологического строения территорий. Кроме того, перед началом архитектурного проектирования на площадках должны проводиться определенные дополнительные исследования, позволяющие точно учесть местную геологию.

К сожалению, застройщики особенно в советский период часто проектировали и возводили различные объекты и жилые дома без учета опасности проявления карстов. Характерный пример – четырехподъездная девятиэтажка по Уфимскому шоссе, 4, где, по официальным данным, перед началом работ «в середине 1970-х годов не были в полной мере учтены сложные геологические условия территории, на которой велось строительство». Однако жилое здание было принято в эксплуатацию, а последствия этого решения приходится исправлять уже в наши дни. Из-за опасных трещин в несущих стенах жителей злополучного дома пришлось расселить.

В 2005 году из-за трещин пришлось полностью разобрать стоявшее напротив Южного автовокзала пятиэтажное здание Центра по начислению пенсий, построенное на двух примыкающих друг к другу карстовых воронках. В 2017-м из-за карстовых процессов была демонтирована часть ТСК «Кувыкинский». Годом ранее из-за нескольких оползней на береговом склоне реки Уфы был разобран практически готовый 120-метровый трамплин К-120.

Воронки и оползни

Многие объекты, в основном построенные еще в советский период на закарстованных грунтах, продолжают испытывать негативное влияние просадок земли. Это касается трех многоэтажных домов по улице Интернациональной - №№ 193, 193/1, 193/2. По данным экспертов-геологов, они построены без противокарстовых мероприятий на участке, относимом ко второй категории устойчивости к провалам, где строительство возможно только с полным комплексом противокарстовых мероприятий после специального зонирования площадки.

Первый серьезный провал с образованием воронки диаметром в 6 и глубиной 12 метров произошел рядом с домом № 193 в 1984 году. Эксперты оценивают стоимость мероприятий по сохранению расположенных в карстоопасной зоне трех домов как минимум в 60 миллионов рублей. 20 миллионов нужны для проведения геологических исследований, а 40 – на укрепление фундаментов зданий.

В целом в квартале, ограниченном улицами Интернациональной, Вологодской, Уссурийской и Богдана Хмельницкого, за 100 последних лет произошло 7 крупных провалов, а за более длительное время образовалось свыше 20 карстовых воронок и локальных провалов. Плотность карстопроявлений составляет 355 на квадратный километр.

Слабый грунт представляет угрозу не только для жилья и торгово-административных зданий, но и для важных объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет, прежде всего, об Уфимском карстово-оползневом косогоре - районе вдоль берега реки Белой от Затонского моста до ГДК, где процессы выражены особенно ярко. На каждый квадратный километр здесь приходится не менее 36 воронок. С момента пуска железнодорожного сообщения на участке путей «1622-1629 километр» приходилось постоянно бороться с карстовыми явлениями. Самый крупный провал, случившийся в 1927 году имел площадь 1,5 тысячи метров, а на его ликвидацию потребовалось 400 вагонов земли и камней. По сведениям филиала РЖД – Куйбышевской железной дороги, сейчас на данном участке ведется ежедневный визуальный осмотр и воронок в железнодорожной насыпи и непосредственной близости от нее. Для отвода влаги – главного фактора развития карста, вдоль путей созданы желоба и ливнеотводы, а в местах, где возможно появление провалов и воронок, проводится плановая отсыпка грунта и укрепление полотна.

Знание – сила

В последние годы в Уфе наблюдается увеличение дефицита свободных и удобных площадок для жилого строительства. В силу объективных причин дома все чаще будут возводиться на территориях с проблемными грунтами, в том числе на склонах, что предъявляет особые требования к качеству проектных и строительных работ.

Для исключения возможных негативных последствий в Уфе и республике в целом рассматривается возможность создания центра мониторинга карстопроявлений и других опасных геологических процессов, который будет постоянно отслеживать обстановку. По словам инженера-геолога Владимира Камалова, для этого может использоваться комплекс различных технологических приемов. Главным из них должна стать цифровая космическая съемка, позволяющая визуально выявлять и отслеживать все происходящие в городе подвижки и просадки грунтов. На проблемных участках возможно применение точечных методов, где наиболее информативным является метод бурения скважин, дающих полное представление о строении нижних слоев земли и происходящих там геологических процессах.

Централизованный мониторинг и своевременное реагирование на опасные явления позволит экономить значительные средства. Согласно расчетам, работа центра мониторинга будет стоить около 50 миллионов рублей в год, а расселение только одного давшего трещины многоэтажного дома обычно требует сотен миллионов.

Алексей Фатыхов.