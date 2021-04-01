На амбразуре благоустройства

Уже месяц, как календарная весна вступила в свои права, но борьба со снегом не прекращается. Для детворы это шанс наиграться в снежки и слепить снеговика, а для коммунальщиков - хлопоты. Чтобы узнать, какими заботами они живут сейчас, мы провели один день с начальником участка Службы по благоустройству Октябрьского района Асхатом Ганиевым.

Из учителя в арбористы

– «Коммунальщики зимой не спят», – любим мы шутить. Потому что в снегопад, можем выйти и в 4 утра, и в час ночи. Весной можно немного выдохнуть, но не расслабиться, – говорит он.

Мы встретились в 9 часов утра после оперативки. Первый пункт назначения – Сафроновский проезд, что находится на берегу реки Белой. Местная жительница обратилась в отдел коммунальной службы с просьбой спилить засохшие деревья и вывезти сухостой. Прибыв на место вместе с автовышкой и большегрузом, выяснили, что у водителя КамАЗа нет разрешения для работ на высоте, а при спиле необходимо подстраховать коллегу.

– Что ж, придется подниматься самому – у меня есть допуск. Мне не впервой – не люблю наблюдать со стороны, когда другие работают, – начальник участка ловко надевает страховочные привязи. Я же отхожу подальше, на безопасное расстояние.

Спустя полчаса арбористы спускаются, собирают спилы и загружают в кузов. Арбористы громко сказано, конечно, но работая в коммунальном хозяйстве, приходится быть универсальным специалистом: и за руль КамАЗа могут усадить, и за рычаг экскаватора, и пилу в руки дать.

Сам же начальник участка по образованию – учитель истории. Окончил педагогический колледж, затем университет. Семь лет проработал в одной из школ Кушнаренковского района. По семейным обстоятельствам был вынужден переехать в Уфу и здесь сменил сферу деятельности. Ведь, работая охранником можно было получить зарплату в 5 раз больше, чем педагогу с высшим образованием в школе.

– Вот такие метаморфозы – был историком, стал коммунальщиком. Хотя педагогика у меня в крови: родители тоже учителя, одна сестра историк, а другая филолог. Хотя она тоже оставила это дело. Но я скучаю по ученикам, – сокрушается Асхат Гайсиевич.

Соревновательный момент

…Пока едем из Сафроновского проезда, поступают заявки по «снежной карте», а недавно начались работы и по ямочному ремонту дорог литым асфальтом, который продлится до середины мая. Однако с установлением постоянной плюсовой температуры ремонтники перейдут на мелкозернистую асфальтобетонную смесь.

Заезжаем на одну из точек на улице Рихарда Зорге: бригада уже частично ограничила проезд, компрессорами подготовила площадку. Как только приедет рециклер с сырьем, нагретым до 180?С, начнется процедура заливки. Если работать, соблюдая все технологии, литой асфальт можно укладывать при температуре до -10 градусов. При этом качество ничем не уступит ремонту, проведенному летом.

Коммунальщики говорят, что ни работа с утра до вечера, ни дежурства в выходные их не пугают. Единственный неприятный момент – неуважительное отношение со стороны граждан. Порой водители, игнорируя знаки, заезжают на свежие «заплатки», а затем обвиняют дорожников в том, что испачкали машину.

Тут начальнику участка сообщили, что приехал водовоз и рабочие зеленого хозяйства МУБа вскоре приступят к помывке остановочных павильонов.

– Чистые остановки – своего рода показатель нашей деятельности. Конечно, в открытую мы этого не говорим, но между службами города все-таки есть соревновательный момент: у них грязно, а мы уже помыли, они скосили (про газон) – и нам надо срочно выйти, – говорит бригадир Альбина Булатова.

На помывку остановочных павильонов октябрьцы вышли одними из первых. Альфия Худякова протягивает шланг от «газика» с цистерной и машет водителю, чтобы включил подачу воды. Она хоть и холодная, но под давлением смывает всю осевшую за зиму пыль и грязь. Буквально через 15 минут серый до этого павильон блестит и отражает лучи солнца, ослепляя прохожих. Сегодня к вечеру все остановки от «Театра кукол» до «Спортивной» будут блестеть!

Одной цистерны на 8 «кубов» хватает почти на десяток павильонов. Воду пока набирают в пожарной части № 8, а когда вскроется Уфимка, будут ездить туда.

– А здесь без щеточки и абразивных средств не обойтись, поскольку молодежь расписала стену маркером, – говорит Светлана Батурина, надевая резиновые перчатки.

Она на предприятии с 2003 года. После окончания профучилища некоторое время трудилась на одном из уфимских заводов, но попала под сокращение. Судьбу свою встретила здесь же – супруг работает дорожником.

– До того как прийти в МУБ, побывала на нескольких аналогичных предприятиях. Здесь привлекло, что сотрудникам предоставляется общежитие, а, приехав из Благовещенска, нуждалась в жилье, – объяснила она.

После сытного обеда - за дело

Следующая наша точка там, где ворошат и вывозят снег у остановок «Спортивная» и «Юношеская библиотека». Проспект Октября, можно сказать, лицо города, поэтому в первую очередь основные силы бросают сюда: сегодня здесь трудятся две бригады по вывозу и несколько экскаваторов.

– Когда не успеваем или надо выполнить большой объем за короткие сроки, приходится обращаться за подмогой. Если есть свободные силы, приезжают соседи из других районов, Управление жилищного хозяйства нередко выделяет своих, да и с ресурсоснабжающими предприятиями сотрудничаем плотно. Взаимовыручка в нашем деле очень важна, – говорит подъехавший к нам директор МУБа Октябрьского района Ильдус Хисматуллин.

Он, хоть и недавно приступил к своим обязанностям, но уже успел влиться в коллектив и заслужить уважение. Всегда старается быть в курсе всех дел, инспектировать территорию лично и нередко выезжает на площадки. Уже за пару месяцев стал смотреть на улицы оценивающим взглядом коммунальщика. И сейчас он, направляясь на совещание, остановился, чтобы проверить, вывезли ли снег, который приметил вчера, возвращаясь домой вечером.

Далее наши пути разошлись, и мы направляемся дальше по проспекту, где одним ворошением не обойтись, нужно вывозить снег на полигон, расположенный в Базисном проезде. Место работ на проезжей части уже ограждено сигнальными знаками. Ярко-желтый «Амкадор» заполняет «КамАЗ» снегом. Дорожники с лопатами помогают.

– Водители ругаются с нами: якобы мы мешаем им проехать, хотя стараемся для них, – говорит дорожный рабочий Андрей Рыченко.

Действительно, водителям не хватает воспитания и терпения, вот и сейчас, пока мы беседовали, темно-синий «Шевроле» на скорости проехал по образовавшейся от снега луже и обрызгал нас. Тут же вспомнился просмотренный недавно видеоролик, где жители Канады более получаса стоят в пробке и ждут, пока медведица переведет своих детенышей через дорогу. Наши же граждане не могут подождать полчаса закрытия одной полосы!

Пока мы, отряхнувшись, шли до машины, подъехала вахтовая «Газель» – пора отправляться на обед.

Едят рабочие в столовой, расположенной на территории базы предприятия. Цены более чем приемлемые – суп на первое, гречка с котлетой и чай с выпечкой обошлись мне в 120 рублей. Те, кто приносит с собой домашнюю еду, могут подогреть ее здесь же. В 14.00 водитель вновь развозит всех по «точкам» и благоустройство города продолжается…

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото автора.