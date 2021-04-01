Цыганочка с выездом

Еще остались в Уфе старожилы, которые называют Кооперативную поляну Цыганской. Сейчас это один из самых больших микрорайонов Кировского района с обычными проблемами благоустройства, соседской дружбой и большими планами.

Еще писатель Сергей Тимофеевич Аксаков любовался слободой с противоположный стороны Белой из окон своего дома. В книге «Детские годы Багрова-внука» он описывает первые впечатления от поездки за реку, а привезенные отшлифованные водой камешки хранятся в Доме-музее Аксаковых.

Если сойти на остановке «Школьная», то до поселка рукой подать. Он раскинулся по обе стороны федеральной трассы «Уфа -Аэропорт». Дорожка оттоптана любителями позагорать на самом крупном городском пляже Солнечный, куда автомобилистам приходится заезжать совсем с других мест, но к этому наболевшему вопросу вернемся позднее.

Почем Заречная?

Официально в поселке прописаны около 7 тысяч уфимцев, домов насчитывается более полутора тысяч. Здания строились без определенного плана и в разное время, утверждают специалисты районной администрации, поэтому потребовались усилия, чтобы въезд в Уфу не портили ветхие и аварийные дома. Деревянные избы собственники покрыли оцинкованным профнастилом, привели в порядок кровли бань и хозяйственных построек. Они по-прежнему живут деревенской жизнью, засаживают огороды и держат кур, кроликов, свиней и коз. Но все чаще здесь строятся двухэтажные коттеджи с затейливым декором, крышами-башенками. Горожане стремятся жить на природе, но поблизости от мегаполиса. Поэтому земля здесь в последние годы подорожали в разы. Так, недавно около школы продан участок в 10 соток за 3,2 миллиона рублей, рядом 7 соток предлагают за 2,7 млн. Продавцы уверены в спросе, ведь цены на недвижимость весной начали расти как на дрожжах.

Названия улиц отражают близость воды – Заречная, Луговая, Малоозерная. Благодаря построенной дамбе правая часть Кооперативной поляны не затапливается паводковыми водами уже больше 13 лет, а вот левой с этим не повезло. Особенно сильное наводнение ей пришлось пережить в 1948 году, когда вода покрыла крыши многих домов, на кровлях оставшихся сидели люди. Лишь после строительства в 1959 году на реке Уфе плотины Павловской ГЭС уровень паводка уменьшился.

Берия не прошел

Интересна этимология старого названия микрорайона. Оно возникло благодаря облюбовавшим в стародавние времена цыганам, сами же жители уверены в том, что ромале сооружали здесь кибитки во время кочевья. Есть и версия, согласно которой в 1853 году здесь пытались обосноваться беженцы из Крыма, скорее всего караимы — крымские евреи. Но по распоряжению губернатора их выселили.

Одна из местных легенд гласит об авторитетном воре по кличке Цыган. Он был из знатной семьи и по паспорту именовался Алексеем Поповым. Когда его приговорили к вышке, он сунул руку под многотонный пресс и как инвалид был помилован. Последние годы работал дворником в саду культуры имени Луначарского, но в лихие 90-е его убили.

Историки утверждают, что дело не в цыганах, а в конном базаре и постоялых дворах. В 17–18 веках здесь устраивалась масштабная ярмарка, куда съезжались представители разных народов, пригонявшие огромные табуны до 30 тысяч голов. Крестьяне покупали лошадей для работы на полях, дворяне - для верховой езды, а офицеры - для службы в армии.

В 19 веке в заречной слободе построили лесопильные заводы, обросший впоследствии Никольским поселком. По реке заводские постоянно гнали плоты, через Белую был построен плашкоутный мост. Постепенно Никольский разросся, поглотил находившийся рядом Михайловский починок – так началась Цыганская поляна.

После революции заречные селения были реорганизованы в одно большое поселение - Кооперативную поляну. Старый оренбургский тракт, прорезающий микрорайон, в 1930-х назвали в честь Берии, но по понятным причинам в 1950-х от этой идеи отказались. Теперь это улица Зои Космодемьянской.

Земля наша

Именно историческая улица стала невольным поводом возникших споров между жителями поселка и авторами проекта благоустройства пляжа.

Дело в том, что на «Солнечный», да в целом, в поселок дорога пролегает через улицу Сарапульскую, которую хотят расширить тротуарами и велодорожками. Однако жители воспротивились и даже одно время ставили кордон.

- Здесь и двум машинам не разъехаться, а еще заезжают большегрузы, весной и осенью притаскивают грязь со своих колес, - жалуется Игорь Петрович. – Сейчас строят мост, поэтому движение оживленное. А летом из-за желающих искупаться и вовсе ни пройти ни проехать.

Спор зашел на недавних публичных слушаниях, уже пятых по счету. На «Солнечном» собираются построить амфитеатр, фуд-корт, организовать место для отдыха и занятий йогой. Но камнем преткновения стала дорога.

- Некоторые жители недопонимали, что у нас появилась прекрасная возможность обустроить дорогу, положить асфальт, сейчас ситуация изменилась, - говорит председатель инициативной группы Кооперативной поляны Елена Ахмадеева.

По ее словам, жителей домов Сарапульской улицы расселили, они получили квартиры в Сипайлово, но нашли способ узаконить землю. При этом увеличили площадь дворов, незаконно захватив часть дороги. Заборы передвинуты на 6 и более метров, а один умудрился и на 17, увеличив площадь своего участка на 30 соток.

На последней сходке компромисс был достигнут, въездная улица будет проходить и по улице Зои Космодемьянской.

Однако сам проект пока не одобрен. Жители боятся, что предприниматели сделают платной каждый клочок пляжа. Например, возведение ресторана планируется при аренде земли. Амфитеатром тоже будут заведовать частники.

- Мы добиваемся того, чтобы у нас построили хоккейную и волейбольную площадки. Есть инвестор, который готов возвести здесь крытый каток с надувной крышей, - говорит Елена Яковлевна. – Хотим, чтобы можно было проводить мероприятия, дети могли отдыхать, играть. Это ведь наша земля, мы три года назад ее расчистили, выкорчевали кустарники. Стали проводить праздники, сюда потянулись люди. Кооперативная поляна активно принимает участие в программе местных инициатив, благодаря которой здесь появились три детские площадки. В этом году проложить бы тротуары по всему поселку, чтобы дети безопасно добирались в школу.

Большая также проблема – парковки. По первоначальному проекту предполагалось 120 машиномест, но проектировщики вняли опыту жителей и увеличили их до 540.

- У любого решения всегда найдутся противники и защитники, в основном людей заботят собственные личные интересы и проблемы, что понятно, но пляж городской и наша задача - обеспечить комфортную среду для его гостей, при этом минимально причинить неудобства жителям, - сказал один из авторов проекта Станислав Меляков.

Сейчас проект, разработанный «Генпроектом», находится на согласовании, в апреле должна состояться госэкспертиза. Все: и жители, и архитекторы - надеются, что реконструкция начнется в этом году.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.