Подземный «квартирник»

- Где же ты? И где искать твои следы?

У кого из женщин не дрогнет сердце при звуках «Бабьего лета» Джо Дассена? Особенно если мелодия звучит на саксофоне?

Дмитрий в подземном переходе Аграрного университета - птица залетная, чаще его можно встретить на Горсовете и «Универмаге «Уфа». Признается, что ему более близок джаз, ну а поп-музыку Тото Кутуньо исполняет исходя из предпочтений публики.

- Это выигрышный вариант, - признается он.

Второй музыкант Сергей, можно сказать, прописался на этой импровизированной сцене. Он исполняет на гитаре хиты русского рока. Помимо материального стимула (а гонорары здесь невелики) для него это – способ самореализации. Ему нужна публика, какая радость петь одному дома? А на «квартирнике» с друзьями уже не интересно. Летом выступает возле фонтана «Семь девушек», где собирается немало слушателей. В репертуаре - каверы песен практически всех жанров, а еще он пишет песни, прекрасно владеет фортепиано.

Алексей приходит в переход с группой поддержки и синтезатором. Играет и классику, и попсу. Особенно прохожим нравится «Одинокий пастух» Дж. Ласта.

- Хочу начать сольную карьеру, – делится он. - 5 лет назад на площади Двух фонтанов все лето выступали музыканты в рамках конкурса «Открытый микрофон». В финал попали 10 участников, трое из них смогли записать свои песни в профессиональной студии. К сожалению, в их число я не попал, но и мастерства было маловато, - говорит Алексей. – Сейчас уверен в своих силах, однако нет такого проекта!

Почему именно подземный переход? – спросите вы. А где же еще? Метро в столице нет, а на улице зимой холодно. Именно поэтому – поближе к подземке, где можно играть круглый год, перебралась в Северную столицу хорошая знакомая Алексея Екатерина. Она играла на блок-флейте и бубне. Сейчас создала свою группу, выступают на уличных подмостках как Питера, так и Москвы.

- Нам не зазорно выступать в переходах. Говорят, что даже Земфира когда-то пела возле Горсовета, - рассказывает Алексей. – Мы все друг друга отлично знаем, никогда не было ссор, что не могли поделить «площадку». Есть и известные в городе музыканты. Как, например, группа «Поверхность» (вокалист и гармонист Егор Анохин, гитарист Савва Муратов, скрипач Никита Корнилаев и перкуссионист Александр Завьялов). Они сами пишут интересные вещи, исполняют каверы на рок-хиты, народные песни.

Нередко в переходе появляется девушка с маленьким африканским барабаном. Эта экзотическая музыка нравится не всем. Пожилые ворчат: «И так голова болит, «наколачивает» тут!». Тем не менее у нее в шляпке всегда купюры: уж больно она худенькая и какая-то беззащитная.

…Сейчас пора зимних сельскохозяйственных ярмарок прошла, а вот в холода каждую субботу, когда народ спешил за индоутками и медом, здесь разворачивал аккордеон щупленький пожилой мужчина и такое вытворял! «Дунайские волны», «На сопках Маньчжурии» звучали в стенах перехода так, что люди бросали тяжелые сумки и заслушивались.

- У него очень дорогой инструмент, - кивнула со знанием дела одна женщина. – У моего брата был такой, потому и звучание прекрасное!

Мужчина не шел на контакт, только улыбаясь, благодарно кивал головой тем, кто оставлял денежку.

- Заработать больших денег таким образом нельзя, - поделился Алексей. – Однако у нас, людей творческих, что в свободном плавании, в карманах – то густо, то пусто. Были дни, когда и на хлеб не хватало. Тогда я шел в переход, и вкусный сытный ужин был обеспечен.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.