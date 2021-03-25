Время латать ямы

Из-под снега проступают трава и цветы, но вместе с ними проявляются и такие неприятные вещи как разбитые дороги.

Конец зимы – начало весны – горячая пора для дорожных служб. В это время они работают практически круглосуточно, устраняя ямы на дорогах. Наш репортаж начался на перекрестке Коммунистической и Цюрупы, который стал стартовой точкой для «дорожников». Хотя место не центральное, но оживленное: рядом расположены бизнес-центр, большой жилой комплекс, а также государственное учреждение. Работать предстояло недолго – на одном маленьком «квадрате».

С прошлого года процесс обнаружения проблемных участков дорог стал значительно проще благодаря Интерактивной карте ямочного ремонта, размещенной на сайте мэрии. Любой житель столицы может оставить заявку, приложив снимок. Вот и на этот раз бригада ориентировалась по отметке на карте.

- Система работает исправно и ни разу нас не подводила, - говорит директор Службы по благоустройству Кировского района Рустем Самигуллин. - Электронные координаты всегда точно совпадают с реальными.

На место выезжает бригада ремонтников, которая обрабатывает выбоину отбойными молотками, очищая ее от остатков грунта и песка. Внешне процесс напоминает лечение больного зуба. В качестве «пломбы» выступает литой асфальт, который равномерно заливается в выбоину, после чего остывает около тридцати минут.

- Преимущество такого ремонта в том, что можно работать при минусовой температуре, - сообщает Самигуллин. - Но есть и недостаток: так мы можем устранять только мелкие изъяны. К тому же ремонт затрудняет интенсивное движение автомобилей.

На ул. Коммунистической напротив сквера Маяковского дорога сужается, еще меньше места для разъезда оставляют ремонтники. Автомобилисты не в силах скрыть свое раздражение сигналят, но им надо проявить терпение, ведь в следующий раз они проедут уже по ровному покрытию. А эффекта ямочного ремонта в среднем хватает на несколько лет.

На качество асфальта влияют перепады температур и осадки. Несмотря на то, что этой зимой и то и другое было в изобилии, выбоин на дорогах не стало больше – помог масштабный ремонт, который активно развернут в Уфе в последние годы.

К тому же служба старается не ждать отметок на карте, а выявлять и ремонтировать проблемные участки самостоятельно. В общей сложности отрабатываются по 2-3 заявки в день.

Впрочем, в дальнейшем работы на городских трассах ожидается немало. Ямочный ремонт продлится до лета.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА