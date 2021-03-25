Не надо оскорблений!

История 41-летнего жителя Волгограда Романа Гребенюка, которого убили из-за конфликта в родительском чате, вызвала множество откликов, ведь многие и сами сталкивались с агрессией в мессенджерах. В результате одни требуют запретить подобные чаты насовсем, а другие напоминают – без WhatsApp и Telegram сейчас уже никак. Разбираем правила поведения в групповом чате, чтобы он был максимально полезным и не провоцировал конфликты.

«Горите в аду, кто эвакуатор вызвал!», «Желаю всем сердцем, чтоб вы были прокляты. Одна крыса живет в нашем доме» - такие эмоциональные сообщения появились в общем чате девятиэтажки по Российской. Конфликт разгорелся из-за того, что жительница припарковала автомобиль на месте для инвалидов. Соседи вызвали эвакуатор, который оперативно прибыл, и машина отправилась на штрафстоянку. «Неужели нельзя было написать в чате, я бы вышла и переставила автомобиль», - возмущалась владелица «Ниссана». Ее сообщения вызвали бурную дискуссию. «Не нарушайте закон, и не будет проблем», - писали одни. «Можно по-человечески решить этот вопрос, просто позвонив по телефону владельцу машины!» - отвечали другие. Спор вовремя прервал администратор чата, предупредив, что те, кто допускает оскорбления, будут заблокированы.

- Есть два вида интернет-общения. К приватной части относится личная переписка – она защищена законом, ее видит только ваш собеседник. А вторая часть открытая и приравнивается к публичному пространству, – объясняет юрист, член Общественной палаты Евгений Мельников и советуют следить за своими выражениями. Если человек оскорбляет, нецензурно выражается, то это расценивается как правонарушение. Использование нецензурной лексики в адрес конкретного лица в общественном месте, соцсетях и мессенджерах является оскорблением, унижением чести и достоинства другого человека. Согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, за подобное гражданину может грозить наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.

- Важно понимать, что оскорбление и угроза убийством – разные понятия. Если человек воспринял угрозу, как опасную для своей жизни, он может написать заявление в полицию. Оскорбление, как административное правонарушение, относится к компетенции прокуратуры, - объясняет старший помощник прокурора Кировского района Уфы Эльвира Шаретдинова.

- В вашей практике часто встречаются такие случаи?

- Неоднократно, последние пять лет они стали постоянными. Я говорю в целом про нанесенные оскорбления, не только Whatsapp-переписка. Граждане обращаются, пишут заявления и прилагают полный пакет документов. Мы дополнительно опрашиваем: в какой ситуации это произошло, устанавливаются лица, между которыми велась словесная перепалка, привлекаем свидетельские показания. Если оскорбление нанесено в чате в вацап – выясняем, что это за группа, что обсуждали, знакомы ли участники конфликта. Также профессиональную оценку дает филолог, что данные слова действительно нанесли урон истцу, либо должна быть проведена лингвистическая экспертиза. Решение по результатам проверки выносится заместителем либо самим прокурором о том, действительно ли имеются состав административного правонарушения и основания для направления материала в суд.

- В чем сложность таких дел?

- Оскорбление – субъективное понятие. Исключительно в каждой конкретной ситуации человек оценивает по своему восприятию. Некоторые ругаются, что называется, шум стоит, но участников спора не задевают оскорбительные слова, которые адресует собеседник. Бывает, что обидные выражения высказаны во время словесной перепалки не конкретному лицу, а человек воспринял это на себя. В моей практике граждане, физические лица привлекались к административной ответственности за нанесенные оскорбления. Поэтому лучше соблюдать культуру речи и не выносить свои эмоции в общественное пространство.

Как же быть, если вы столкнулись с оскорблением и не хотите спускать ситуацию обидчику с рук? Этот вопрос мы адресовали члену Общественной палаты РБ, адвокату КА РБ «Муратов и партнеры» Булату Сафину:

- В Общественную палату республики очень часто обращаются граждане с жалобами на оскорбления, которые поступают в их адрес от других физлиц. Зачастую эти случаи не получают подтверждения. Вообще, эта область - очень тонкая грань, все зависит от слов и фраз. Также надо знать, что оскорбления в ругательной форме – это одно, а распространение сведений, порочащих честь и достоинство, уже расценивается как клевета, что является уголовно наказуемым деянием. Итак, важно не оскорблять в ответ. Уйти от эмоций и заняться разрешением сложившейся проблемы. Необходимо собрать доказательства, например, зафиксировать абонента, скрины переписок, и заверить их у нотариуса. Люди могут удалить свои сообщения или аккаунты.

- Если конфликт произошел в сети, но потом вышел за рамки интернета, например, посыпались ругательства по телефону…

- Записать диалог на диктофон, при этом важно обращаться по имени к вашему оппоненту, чтобы потом можно было доказать, что разговор велся именно с ним. Собрать все сведения и обратиться в правоохранительные органы по месту совершения преступления.

Альфия ИБРАГИМОВА.