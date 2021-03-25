Генеральная линия

Московские специалисты продолжают разработку Генерального плана развития Уфы на период до 2040 года. В отличие от градостроительных документов прошлых периодов, он проектируется при активном участии не только местных профильных экспертов, но и всех заинтересованных горожан, которые могут вносить свои предложения. В ходе очередной встречи были изложены основные наработки Генплана и обсуждены проблемы и перспективы, с которыми город может столкнуться в течение ближайших двадцати лет.

Согласно предварительному варианту Генплана-2040, за двадцать ближайших лет протяженность дорожной сети Уфы вырастет вдвое - с 458 до 833 километров. Будет построено 46 транспортных развязок, еще 11 - реконструировано. Длина трамвайной сети вырастет почти втрое – с 35 до 99 километров, она охватит основные городские районы и часть ближнего пригорода.

С учетом того что Уфимский полуостров с трех сторон окружают судоходные реки, особое внимание уделяется теме новых мостов - их планируется построить не менее 10.

Первый в списке – входящий в состав строящегося Восточного выезда мост через реку Уфу, соединяющий проспект Салавата Юлаева и федеральную трассу М-5. Второй в очереди – мост через Белую в створе улицы Интернациональной, обеспечивающий альтернативный выезд из северной части города в сторону Затона, Забелья и федеральной трассы М-7. По нему уже готова проектная документация. Третьим должен быть построен мостовой переход в Кузнецовском затоне, с выездом на трассу в аэропорт у ТЦ «Мега».

Миловский и Демский мосты должны разгрузить выезд у Монумента Дружбы. Строительство данных объектов затрудняют сложный рельеф с большим перепадом высот и прохождение рядом магистральных железнодорожных путей. Так, для связи нового моста со стороны Демы и улицы Пушкина потребуется 650-метровая эстакада с высотой опор около 40 метров, стоимость которой оценивается в 3-4 миллиарда рублей. Проблему также представляет сложность подключения транспортного потока к улице Набережной и изъятие 25-30 частных земельных участков.

Также мост должен появиться в Инорсе, далее два — в микрорайоне Сипайлово, дублер двух Затонских мостов с территории Нижегородки и мостовой переход через Белую из района Северной промзоны в сторону федеральной трассы М-7.

Магистральная линия

Второе ведущее направление стратегического развития дорожной сети – формирование меридиональных магистралей непрерывного движения, соединяющих северную и южную части столицы республики.

В 2007 году была сдана в эксплуатацию первая очередь проспекта Салавата Юлаева, берущего начало на пересечении с улицей Заки Валиди и заканчивающегося при въезде в Сипайлово. Его проезжая часть имеет восемь полос, пересекается с другими уфимскими улицами через 10 путепроводов с двухуровневыми развязками и 200-метровым тоннелем. На повестке дня стоит вопрос продления скоростной магистрали до северной части города.

Изначально предусматривалось продолжение проспекта Салавата Юлаева на участке в 4,9 километра от улицы Жукова до Сельской Богородской. Общая стоимость проекта оценивается в 12,9 миллиарда рублей, из которых 3,2 млрд составляют затраты на снос расположенных на маршруте будущей магистрали домов частного сектора.

Таких финансов в бюджете нет, поэтому сейчас рассматривается вариант продолжения проспекта Салавата Юлаева от улицы Ватутина (через Адмирала Макарова) до улицы Интернациональной протяженностью 3,68 километра. Это решение позволяет вывести проспект Салавата Юлаева на запланированную развязку на улице Интернациональной и обеспечить проезд к новому мосту через реку Белую. Общая стоимость проекта - 6,7 миллиарда рублей. Его также можно реализовать в два этапа. В качестве первоочередного варианта предлагается строительство продолжения в одном уровне без устройства развязок, что позволит сократить затраты всего до 2,2 миллиарда рублей.

Дублером проспекта Салавата Юлаева должна стать перспективная магистраль под рабочим названием «Западный диаметр». Она будет начинаться в районе Демы и пройдет под склоном Уфимского полуострова вдоль линии железнодорожных путей до запланированного к постройке моста в створе улицы Интернациональной. Общая длина «Западного диаметра» составит 18 километров. Строительство этой важной для города магистрали, соединяющей север и юг Уфы, будут затруднять сложный рельеф и неустойчивые грунты вблизи склона Уфимского полуострова, вдоль которого должна пройти многополосная проезжая часть.

Западный ориентир

Третья важнейшая составляющая Генплана – определение перспективных районов жилой застройки. В настоящий момент территория Уфимского полуострова в основном уже плотно застроена. Резервы площадей есть в историческом центре, где сохранились большие районы ветхого частного сектора, а также в Черниковке, где в рамках программы реновации запланирован снос устаревших двухэтажек.

Но основное развитие Уфы в ближайшие десятилетия будет идти в Забелье по так называемой Западной дуге, куда входят Затон, Дема, поселки Миловка, Романовка и Цветы Башкирии. На этих территориях планируется построить 6,8 миллиона квадратных метров жилья, а их население возрастет на 226 тысяч человек.

Наиболее крупным районом строительства станет Затон, где появится 2,6 миллиона квадратных метров жилья, куда заселятся 80 тысяч человек. В Деме планируется возвести около 1,9 млн кв.м жилплощади для 63 тысяч человек, в Миловке-Романовке — 2,1 млн кв.м для 70 тысяч жителей. В поселке Цветы Башкирии построят 400 тысяч квадратных метров жилья для 13 тысяч граждан.

В 2020 году Забелье было включено в федеральную программу «Стимул», направленную на увеличение кредитования строительства жилья эконом-класса без рисков недофинансирования и нереализации проектов. Планы развития района предполагают строительство на его территории 38 школ для 42 тысяч учащихся, 67 детских садов на 12,4 тысячи мест и 6 поликлиник, рассчитанных на 3,6 тысячи посещений в смену.

В рамках развития инженерной инфраструктуры Забелья в начале 2021 года был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от газораспределительной станции Ново-Александровка до ГРС Затон протяженностью 26 километров. Это обеспечит возможность газификации всего объема нового строительства.

Цена вопроса

Разработчики Генерального плана Уфы впервые назвали ориентировочную стоимость его исполнения. Реализация главного градостроительного документа столицы республики на период до 2040 года оценивается в 2,12 триллиона рублей. Ежегодно на эти цели потребуется 106 миллиардов рублей, в том числе 45 миллиардов – на развитие инфраструктуры.

Более половины заявленной суммы составят расходы на строительство жилья — 807 миллиардов рублей и нежилого фонда коммерческого использования (422 млрд рублей). Финансирование этих направлений традиционно берут на себя частные инвесторы. Расходы на транспортную инфраструктуру оцениваются в 325 миллиардов рублей. Инженерная и социальная инфраструктура потребует соответственно 191 и 185 миллиардов рублей. Проекты по защите города от паводков и чрезвычайных ситуаций оцениваются в 163 миллиарда.

Разработчики Генплана для привлечения финансирования в сферу важной для города инфраструктуры рекомендуют развивать механизмы государственно-частного партнерства и активно работать с федеральным центром. Включение в него проектов, источники финансирования которых пока не определены, важно по двум причинам. Во-первых, это позволяет сохранить площадки для их реализации в будущем, во-вторых, статус нахождения в Генеральном плане дает более высокие шансы на получение федерального финансирования и участия в общероссийских программах развития инфраструктуры.



Алексей Фатыхов.