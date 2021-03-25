Общественная палата Уфы имеет большой вес и всегда на слуху, тем более что недавно провела итоговое собрание. Нам удалось побеседовать с председателем одной из ее комиссий и с его помощью заглянуть в кулуары организации. Тагир Фарахов восемь лет возглавлял УВД Уфы и в тот период активно боролся с организованной преступностью, сумел создать оперативные посты милиции, наладить эффективный режим нарядов сотрудников МВД, раскрывать преступления «по горячим следам». Каково теперь быть общественником, какую миссию несет ОП, он рассказал нашему изданию.

- Формируясь по запросу населения, Общественная палата как общественная организация является связующим звеном между исполнительной властью, администрациями муниципалитетов и жителями, представителями бизнеса. К сожалению, не все граждане могут достучаться до чиновников, чтобы решить возникающие проблемы, поэтому обращаются к нам. Например, в моем офисе идет постоянный прием, телефон находится в открытом доступе круглые сутки. Когда поступает запрос, мы анализирует проблему, насколько она актуальна, и начинаем работать. Такое же тесное взаимодействие с людьми было, когда я работал начальником УВД.

- Тагир Гималиевич, помогает ли в вашей нынешней деятельности прежний опыт?

- Конечно, в первую очередь, авторитет, который сохранился еще с тех времен. Мне не надо ходить по кабинетам, так как меня многие в городе знают, потому обычно звоню или пишу в мессенджере. Безусловно, и встречаемся, вот сегодня собираемся обсудить накопившиеся обращения с главой одного из районов города. Меня также могут встретить на различных мероприятиях, на улице и подойти поговорить.

В российских городах-миллионниках Общественные палаты возникли не так давно, появилась она два года назад и в столице республики. При квотах главы города, районных советов и самовыдвиженцах образованы комиссии, избран председателем академик Айрат Шаммазов. Мне, как председателю комиссии, поручили курировать строительство, ЖКХ, дорожное хозяйство, транспорт, вопросы безопасности. Заместителем избрали Наиля Бахтизина, контролирующего дорожное хозяйство, вопросами безопасности у нас занимается Зуфар Сафин, ЖКХ – Рим Булатов, строительством – Виктория Тарасова, транспортом – Аскар Нугуманов.

- Какие методы и приемы применяете для решения проблем уфимцев?

- Возьмем, например, вопросы ЖКХ. Я не говорю уж про отопление, здесь вопросы на каждом шагу: работа советов МКД, благоустройство дворов, ремонт подъездов, видеонаблюдение, взаимодействие с правоохранной системой. В прошлом любой житель знал своего участкового в лицо. Тот периодически обходил каждую квартиру, оставлял телефон, адрес и в любое время дня и ночи мог решить вопросы. После того как на федеральном уровне было принято решение о разделении и подчинении всех правоохранительных органов по вертикали, картина изменилась. Раньше министр МВД являлся также министром регионального правительства и отчитывался на совещаниях. Так, я в качестве начальника городского УВД был не только членом коллегии МВД, но и администрации города. Мы вместе с мэром часто объезжали город, смотрели за его санитарией, состоянием дорог, остановок и добились того, чтобы ни один столб не был обклеен мусором объявлений.

Уже на общественных началах нам с Римом Булатовым не раз приходилось выходить на уровень УВД, обсуждать и добиваться того, чтобы участковые наладили связь с жильцами, старшими по дому. При каждой администрации района провели собрание с его активом, включая главу, его замов, руководителей хозяйственных служб, председателей МКД, старших по подъездам, представителей УВД и участковых. Для взаимодействия между службами разработали единые правила, также в зоне особого внимания - вопросы благоустройства вплоть до детских уголков и зон отдыха. Дальше – больше: договорились с мэрией о проведении конкурса лучшего совета МКД, для чего создали комиссию, объезжали весь город, осматривали все дома, поднимались даже на крышу для осмотра кровли. Увиденное порадовало: некоторые подъезды красиво разрисованы, стоят горшки с цветами, висят фото участковых, облагорожена прилегающая территория.

- В чем, на ваш взгляд, кроются проблемы ЖКХ?

- Неправильно, на мой взгляд, когда такие объекты жизнеобеспечения, как тепловые сети, электричество расчленяются и отдаются частным лицам. А учредители сидят не в Уфе, а в Москве и других городах и оттуда якобы руководят. Кто их контролирует, какая прибыль у них, куда ее направляют, как проводится работа с обслуживающим персоналом? Никто не знает. Отсюда все проблемы, ведь государство все должно держать в своих руках.

В Уфе были одни тепловые сети, а сейчас отпочковались и образовались 5 компаний. Каждая обслуживает свой район, ставит свои цены. Сколько ни критикуй, а повлиять на них непросто: на все отвечают, что это частная собственность.

Есть вопросы и по электричеству, по ремонту подъездов. Первые опыты показывают, что конкурсы выигрывают компании, которые ставят наименьшую цену. Но зачастую у них нет опыта работы, рабочей силы, техники, понимания проекта. Если им откажут, то они пойдут в суд и будут по закону правы. А потом губят проект, банкротятся. Приходится влиять на эти вопросы, общаться с организаторами конкурсов по поводу выставляемых условий. Если их четко сформулировать, то компания непременно понесет ответственность за невыполнение работ.

Сейчас городское хозяйство более-менее наладилось, подъезды, дворы и дороги начали ремонтировать качественно. Когда мы объезжали город с севера на юг, душа не нарадовалась. И главное – люди в большинстве своем довольны.

- Как реагируют на ваши действия чиновники?

- Довольно быстро и деятельно. Как-то раз ко мне обратились жители поселка 8 Марта, посетовав, что дорога у них в ямах и лужах. Я съездил, чтобы убедиться, и заодно сфотографировал колею, затем выслал снимок на телефон главы администрации района. Через два дня приехала техника, грейдеры с щебенкой. Аналогичная ситуация случилась и с жалобой из Уфимского района, после чего я обратился к его главе Вилорию Угарову.

Подобная работа идет ежедневно.

- По строительству, наверное, тоже приходится сталкиваться с наболевшими проблемами: точечные застройки, обманутые дольщики…

- Как раз возвращаемся к вопросу компетентности. Как правило, застройщики выбирают престижные места, без сноса ветхих домов, коммуникаций. И зачастую вместо 9 этажей начинают ставить высотки вплоть до 30 этажей. А контроль ослаблен.

Простой пример, как можно найти выход из каждой проблемной ситуации, - офис, где мы сейчас сидим. Подъезд в данном доме по ул. Менделеева, 128/1 застройщик сдал без воды, тепла. Затем обанкротился, ушел, а здесь остались 74 обманутых дольщика. Они обратились к нам, а я вышел на работавшего тогда мэром Ульфата Мустафина. Он поручил городской компании ИСК исправить ситуацию, для чего выделил на льготных условиях землю с условием расселения трех двухэтажных домов. Как видите, один дом уже освободили, дольщики скоро въедут в новые квартиры.

Все находится в руках людей, надо лишь приложить голову и старание.

- Не возникает ли конкуренция с такими организациями, как Совет по правам человека?

- Общественная палата в соответствии с уставом занимается вопросами социального и экономического характера, а СПЧ – соблюдением прав человека в соответствии с Конституцией. Но мы общаемся, делимся знаниями, чтобы больше помогать людям.

Кроме работы в Общественной палате я уже более десяти лет возглавляю региональное отделение Международной полицейской ассоциации России, самой крупной в мире и представленной в единственном числе в ООН и Совете Европы. По этой деятельности есть более 30 соглашений о совместном сотрудничестве с различными организациями, что помогает решать вопросы граждан на более высоком уровне.

Зиля БАДРИЕВА.