Весь этот джаз

В республике набирает силу движение по поиску редкой музыки прошлых столетий. В центре внимания – советский джаз, уникальное музыкальное явление, расцветшее в условиях культурной изоляции.

Главный популяризатор необычной музыки в нашем регионе - эксперт, известный под псевдонимом Петя Етяев. Житель Мелеуза предпочитает сохранять анонимность, однако сумел сплотить около 40 тысяч ценителей советского джаза в интернет-сообществе, известность которого вышла за границы страны: свою лепту вносят музыканты и диджеи Европы. Меломаны делятся своими работами, живыми эфирами, оцифровывают редкие пластинки, выпускают раритетные записи 60-80-х годов.

Среди активистов - уфимец Илюс Гарипов, разыскивающий уникальные виниловые пластинки на развалах и барахолках. Таких людей называют крейт-диггерами, искателями старины, и действительно, чтобы найти хотя бы несколько интересных песен, необходимо отслушать «тысячи тонн музыкальной руды». Свои находки он оформляет в виде подборок в рамках собственного проекта «Советский бриз».

На сегодняшний день коллекция Гарипова насчитывает около 600 дисков, и у каждой своя история – и своя цена. Многие думают, что любой винил стоит больших денег, пытаются продать втридорога банальные с точки зрения специалиста диски. Так что пластинки энтузиаст порой покупал и за несколько тысяч рублей. Среди башкирских исполнителей эксперт особо отмечает джазовые ансамбли «Дустар» и «Орлан», гордится звездой коллекции – редким диском музыканта Марата Юлдыбаева.

Сравнительно недавно активную деятельность начал диджей Антон Сухарев, опубликовавший подборку афроамериканской музыки в исполнении артистов и ансамблей Уральского региона, куда, среди прочих, вошли три песни башкирских групп «Радуга» и «Дустар». Запись быстро стала популярной среди ценителей редкостей. Вскоре он стал автором еще трех географических сборников – узбекского, белорусского и латвийского, позже выпустил компиляцию советского рэпа, которая тоже привлекла внимание меломанов.

Движение, сохраняющее уникальные образцы музыкального творчества, можно назвать ренессансом эстетики восьмидесятых. С нежностью вспоминаются советские проигрыватели с особым, живым звуком, давно утерянные или пришедшие в негодность пластинки…. Кто же знал, что носители, ушедшие 30 лет назад, станут вновь востребованы в наши дни? Ностальгия по советской музыке переросла в явление, объединившее представителей старшего поколения и молодежь.

Иван МЕЛОМАНОВ.

Фото ИЛЮСА ГАРИПОВА.