Амеля, дочь земли родной

Протяжная мелодия курая переносит нас в позапрошлый век, в край степей башкир-кочевников… Перед нами статс-дама, читающая письма, которые пишет сестре в Петербург. «Тихо и размеренно течет моя жизнь в усадьбе. После смерти мужа все дела веду сама, а его верный помощник Ахмет теперь исправно служит мне. Ахмет - башкир, у него есть своя комната, где он читает свои книги. Высокий старинный забор ревниво оберегает нас от внимания внешнего мира. Но вот ранним зимним утром все переменилось: въехали во двор сани, из них вышел башкир, неся что -то в кошме… Это был ребенок, чьих родителей отправили в ссылку, и некому теперь воспитывать девочку, кроме ее дяди Ахмета».

Так на Малой сцене Башкирского академического театра имени Мажита Гафури разворачивается почти документальная история о башкирской девочке-сироте, которая волею судьбы оказалась в русской дворянской семье.

Постановка «Амеля» - необычна: спектакль-балет, спектакль-музыка. Здесь не так много привычных для зрителя выразительных средств – декораций минимум, но много игры света, и ярким акцентом выделяется главная героиня повествования – Амеля. Постановка по роману Николая Крашенинникова, безусловно, новое слово Башкирского театра и покоряет неординарностью подачи и остротой сюжета.

«Эмоционально сдержанный, немногословный, решенный в черно-белых тонах, как в документальном кино. Видимо, именно такой подход оказался наиболее приемлемым для воплощения этой истории… » - так отзывается о постановке театральный критик Роза Ильясова.

Амеля, получившая достойное воспитание и образование, вдруг покидает благополучно устроенный мир и возвращается в родные башкирские степи. Этот решительный поступок юной героини перекликается с событиями, которые происходили во второй половине XIX века: среди интеллигенции начинается «хождение в народ», учителя-просветители ехали в самые отдаленные уголки России, а художники-передвижники устраивали выставки в глубинке. Писатель Крашенинников не зря считается демократом, в своих произведениях он высвечивает эту тему красной нитью. Вот и Амеля, встретив родственника-земляка, сокрушается, что у кочевников нет даже доктора, чтобы лечить, а скальпелем служит топор, которым отрубают больной палец. Но ведь ей, кажется, предназначена другая судьба, другой путь, она приняла православие, и на горизонте- выгодный брак? Но какой-то глубинный зов манит ее в родные края, где беркуты вьются над бескрайними просторами.

Постановщики спектакля (режиссер Айрат Абушахманов, хореограф Алина Мустаева, автор инсценировки Азалия Балгазина) создали удивительно поэтичный мир, где в рассказ вплетаются мелодии курая, пластика танца, наплывы воспоминаний… Важное место занимает музыка в исполнении живого оркестра и солистов. Интересное решение нашел художник-постановщик - главный художник театра Альберт Нестеров. На сцене высвечиваются отдельные детали, штрихи дворянского быта: старинный шкаф или картина бала, или раздающиеся звонкие голоса и проделки гимназисток. Так несколько раз словно проплывает хоровод джигитов и девушек в серовато-дымчатых туниках с поблекшими монетами старинного нагрудника. Они кружат вокруг Амели, затем таинственно исчезают, как и появились. Взаимоотношения людей, их слова доведены до минимума, а чувства выражаются языком пластики. Спектакль, безусловно, будут обсуждать, что ему только на пользу. Сегодня национальный театр находится в поиске своего современного сценического языка, который воспримет зритель взыскательный и интеллектуальный.

Лилия ЗИМИНА.