Тает снег…

Хотя на дворе уже середина марта, климатическая зима пока не собирается никуда уходить. Прогнозы обещают новые снегопады, а значит, снегосплавной пункт продолжит работать в авральном режиме.

Вот уже двенадцать лет сюда свозят снег практически со всего города – прежде всего из Октябрьского, Калининского и Орджоникидзевского районов. Цех сотрудничает не только с коммунальными предприятиями, но и с рядом организаций, например, с «Башкирэнерго» и «Башэнерготрансом». До недавней поры пунктом заправлял «Уфаводоканал», однако теперь он находится в ведении Муниципального управления по благоустройству Калининского района. Проектная мощность пункта - 1500 кубометров воды в сутки.

Вот на его территорию заезжает грузовик с полным кузовом снега. Мастер делает пометку в журнале, заполняет и подписывает путевой лист. Самосвал сбрасывает на землю привезенный снег, после чего погрузчик продавливает его через специальные решетки, которые призваны отделять массу от примесей в виде коряг или песка.

Наверное, многие, проходя по улице Трамвайной возле Городского Дворца культуры, чувствовали неприятный запах. Он является результатом растворения привезенного снега в сточных водах.

- Люди не жалуются? – спрашиваем у начальника участка Ильмира Калимуллина.

- Все уже привыкли, - отвечает он. - Тем более мы соблюдаем все санитарные нормы, поскольку пункт находится на необходимом расстоянии - в более чем 300 метрах от ближайших зданий.

Из двух коллекторов забираются сточные воды. В специальной камере ими топится снег. Оставшийся в виде песка осадок «прогоняется» через четыре осушительные камеры, а получившийся ил вывозится на загородный полигон.

Хотя пункт работает круглосуточно, устраиваются технологические перерывы, во время которых специалисты проверяют исправность насосов.

- Они импортные, производительность каждого – около 225 кубов в час, - говорит Ильмир Калимуллин.

Пик деятельности пункта приходится на период с ноября по март, в остальное время ведется подготовка к сезону: производится ремонт «уставшего» за зимний период оборудования.

Конечно, в каждом районе есть свои снежные полигоны. Однако они имеют ограниченные ресурсы и быстро заполняются, тогда за дело берется снегосплавной пункт.

- Этот год довольно снежный, в отличие от предыдущего. В прошлом рано все растаяло, - поделился своими воспоминаниями начальник участка. - В этом году мы уже растопили, по нашим подсчетам, около 90 тысяч кубометров снега.

Нам же остается надеяться, что в скором времени весна по-настоящему придет в город, а снег начнет таять не только на плавильных пунктах.

АНТОН СУХАРЕВ.

Фото АНДРЕЯ ВДОВИНА