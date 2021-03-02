Как спасти старину?

В Уфе прошел двухдневный семинар-совещание для руководителей учреждений охраны объектов культурного наследия Приволжского федерального округа. Как оказалось, проблема сохранения памятников старины знакома не только нам, но и нашим соседям. Форум стал площадкой для обсуждения острых вопросов, а также полезного опыта.

Проблемные моменты

– В республике уделяется особое внимание сохранению, популяризации и охране культурного наследия. Например проделана большая работа по продвижению археологического памятника «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но еще многое нужно сделать, чтобы он соответствовал всем требованиям, – сказал первый вице-премьер – руководитель аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана Олег Полстовалов рассказал о работе по сохранению исторического облика Уфы, в которой 921 объект культурного наследия. Реставрация их, хоть и медленными шагами, но идет. Так, например, в последние годы с привлечением инвесторов обновлен особняк Росинских, жилой дом на Свердлова, 71 (дом Паршина), усадьба Соловьевых. Восстановлены фасады здания в доме Александрова, братьев Поликарповых.

В 2017-18 годы впервые на основании научной документации был воссоздан ранее утраченный дом Бушмариных, а в 2020 году отреставрированы дома Юдаевых, Самоделкиных, пекарня на улице Красина. Всего за последние годы за счет различных источников финансирования проведены работы в свыше 40 памятниках архитектуры.

Немалое значение имеет и реализация масштабных проектов «Арт-квадрат» и «ГИМ-центр», где формируются новые общественные пространства.

Но есть и проблемы. Главная - нехватка финансирования для реставрации объектов, расселенных по программе сноса аварийного жилья. Уже многие годы пустуют усадьба Бухартовских, дом Лопатиной, дом-усадьба Судаковых, которые медленно разрушаются.

- Бюджет муниципалитета всегда ограничен, поэтому необходимо искать компромисс. Если рассмотреть вопрос передачи в долгосрочную аренду инвесторам, готовым вложиться в проект, нужно детально его обсудить, - предложил Полстовалов. – Только работая с администрацией, совместно обсуждая варианты восстановления, можно добиться результатов.

Впоследствии такие объекты могут быть использованы как общественные пространства, в них можно разместить бизнес-центры, досуговые учреждения.

Опыт соседей

Представителей соседних регионов заинтересовал способ оцифровки, которым пользуются башкирские археологи. Когда вся территория фотографируется с воздуха на камеру, обрабатывается особым образом и сохраняется на электронном носителе. Таким образом на цифровой модели можно обнаружить ранее неизвестные, разрушенные памятники.

– Именно так в прошлом году нам удалось найти кругоплановое поселение с планировкой, напоминающей Аркаим. С поверхности его не видно, а благодаря воздушному облету и детальной фиксации каждого сантиметра участка очертания объекта заметны, – говорит заведующий историко-археологического ландшафтного музея-заповедника «Ирандек» Рамиль Насретдинов.

Он, можно сказать, родоначальник цифровизации в археологии. Пару лет назад во время экспедиции в Киргизии впервые ознакомился с подобной технологией и решил применить ее в Башкирии. Без сложностей удалось закупить оборудование, но в процессе работы из-за отсутствия опыта приходилось действовать методом проб и ошибок и всему обучаться самостоятельно.

По словам археолога, инновационные технологии заметно облегчают работу.

– Если десять лет назад мы ходили пешком, вручную делали замеры и записывали в блокнот, то сейчас все перешли на электронные приборы, фиксируя данные на планшете. При необходимости поднять старые записи можно одним кликом, – говорит он.

Гости из Татарстана обратили внимание на работы Насретдинова и долго консультировались с ним.

– Если в Башкирии с применением технологии воздушного сканирования исследовано почти 50% территории, то у нас эта цифра ниже. Опыт башкирских коллег помог бы нам существенно продвинуться в этом направлении, – поделился впечатлением заместитель председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан Марсель Валиуллин.

– Мы готовимся к 800-летию Нижнего Новгорода, у нас масштабно реставрируются памятники, – говорит руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед. – С башкирскими коллегами я планирую поделиться опытом реконструкции расселенных многоквартирных домов за счет внебюджетных источников. Наш регион первым в ПФО начал субсидировать фонд капитального ремонта, мы готовимся отреставрировать 12 МКД, являющиеся объектами культурного наследия. Также всего неделю назад мы впервые в России создали совместную с градозащитниками некоммерческую организацию, которая займется разработкой проектной документации из средств областного бюджета, а реставрация будет проходить за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

Второй день форума прошел в Стерлитамаке, поскольку часть города признана историческим поселением.

Алина ГАРИПОВА.