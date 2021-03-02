Экологию улучшат инновации

Однои? из важнеи?ших экологических задач для нашего города остается ликвидация отходов «Химпрома», в шламонакопителях которого находятся вредные вещества, отравляющие окружающую среду. Для их устранения в ближайшие три года выделят финансирование. Земли же под хранилищами должны перейти на баланс государства.

О влиянии «Химпрома» сегодня и других актуальных эковопросах наш разговор с доктором химических наук, профессором, членом-корреспондентом АН РБ, заведующим кафедрой аналитической химии БашГУ Валерием Майстренко.

- Валерий Николаевич, долгое время в Институте экологии вы занимались изучением диоксиновой проблемы в республике. Насколько загрязнен наш город сегодня?

- После того как в 90-х годах случилась эпопея с выбросом фенола, была проведена полная оценка загрязнения диоксинами и другими стойкими органическими соединениями территории Уфы, Стерлитамака, Салавата, некоторых сельских районов. Я бы не сказал, что сегодня цифры по загрязненности какие-то ужасающие. Это показатели, характерные для промышленных регионов с хлорорганической промышленностью. Подобные заводы были в Германии, США. На них производились хлорсодержащие продукты, в том числе гербицид 24-Д (вещество для уничтожения вредных сорняков, используемое на полях) и другие. У нас наибольшая концентрация диоксинов наблюдается на территории «Химпрома» и на прилегающем пространстве. Есть участки, загрязненные на 10-12 метров вглубь, где были протечки. Когда производился гербицид 24-Д, попутно образовывались диоксины. От этой примеси продукт необходимо очищать. Для этого применяют сорбенты, на которых оседают диоксины, а сама соль остается чистой. Загрязненные сорбенты и другие диоксинсодержащие вещества складировались в специальных шламонакопителях. Также во время работы завода «хулиганили» и частично их вывозили на свалку в Черкассах, где были так называемые мазутные ямы, и там накапливались шламы. Вываливались они и на свалку рядом с заводом.

Проблема в том, что когда возникла экологическая проблема, связанная с «Химпромом», нужно было довести ее до ума. Завод остановили, но шламонакопители не трогали, и надо приводить эту территорию в порядок, нужно действовать. В начале 2000-х годов республика вошла в федеральную программу ликвидации загрязненных территорий с двумя проектами. Один касался «Химпрома», второй – Баймакской золотоизвлекательной фабрики. Там тоже мощнейшее загрязнение ртутными соединениями, поскольку золото извлекали с помощью ртути по старинному методу. К сожалению, пришел кризис 2014 года, и все это рухнуло.

- Чем опасна территория «Химпрома» сегодня?

- Прошло время, и концентрация диоксина там, естественно, стала немного меньше. Но диоксин очень сильно сорбируется на частичках пыли, и для ее уменьшения хорошо было бы с самого начала этой проблемы снять грунт на территории завода в 20-30 сантиметров и засеять обычной травой. По розе ветров пыль разлетается в определенных направлениях, образуя своеобразный «язык». Есть карты, описывающие это. Также представляют угрозу поверхностные стоки, ведь концентрация вещества в шламонакопителях и в грунте на территории завода остается высокой. Известно, что диоксины негативно влияют на репродуктивные функции организма, могут приводить к мутациям, заболеваниям кожи и др.

- Какие существуют способы ликвидации этих шламонакопителей?

- Можно обратиться к опыту подобных загрязнений в других странах. Такие ситуации были в Италии, Германии. Рядом с городом Галле – побратимом Уфы, например, был похожий завод, еще довоенный. Там производился такой же пестицид, и территория тоже была загрязнена. Для санации этого участка они собрали грунт на нем на полтора – два метра в глубину и увезли в старые заброшенные шахты. Природа свое возьмет, и диоксины пусть за сто лет, но разложатся. Период полураспада диоксинов в нашем климате примерно 20-25 лет. В тропических странах они разлагаются быстрее, у нас медленнее. На освободившееся место завезли чистый грунт, затем распродали площади под технопарк. Идея организовать технопарк привлекательна и для уфимских властей. Вариант с вывозом грунта - один из самых дешевых. Гораздо дороже обойдется строительство специальных печей, в которых должна быть температура не менее 1200 градусов и соблюдены другие необходимые условия. Диоксины – вещества, которые трудно сгорают. На заводе были подобные печи, которые потом разобрали и растащили, были такие печи и на других предприятиях. По проекту, который рассматривался ранее, предполагалось найти хороший карьер, сделать там изоляцию и вывезти грунт с «Химпрома» туда. Затем засыпать территорию новым грунтом. Природа постепенно переработает диоксины. Есть, конечно же, и другие, более дорогие, экзотические варианты.

- Совсем недавно была объявлена проверка на «Кроношпане». Насколько, на ваш взгляд, опасно это предприятие?

- Здесь может быть проверка в основном на токсичные соединения, которые используются при изготовлении мебельных плит. Проект «Кроношпана» мы в свое время анализировали, и если соблюдать технологию производства, выбросов, превышающих ПДК, быть не должно. «Кроношпан» использует более современные технологии в сравнении с тем же фанерно-плиточным комбинатом, который был построен на применении фенолформальдегидных смол еще в 50-е годы. Насколько соблюдается технология, это уже другой разговор. Представьте себе грузовик, который едет и выпускает черное облако из-за неисправности двигателя, хотя такого быть не должно.

- Отказаться от благ цивилизации невозможно. Что может помочь решить экологическую проблему?

- По данным ВОЗ, если промышленные предприятия работают по современным стандартам, то влияние окружающей среды на здоровье человека составляет около 20 процентов, 40-60 – образ жизни. Поэтому не нужно жалеть вкладывать деньги в строительство современных предприятий или реконструировать старые, внедряя современные технологии, которые не дают выбросов, влияющих на здоровье человека.

Татьяна ШАНГИНА.