Эй, вы там, наверху!

В последнее время в Уфе все большее число жильцов принимает решение об отказе от использования мусоропроводов. По данным Министерства ЖКХ РБ, в начале этого года в городе из 1,5 тысяч оборудованных мусоропроводом многоквартирных домов, в 279 МКД (554 ствола) закрыты (заварены) по решению собственников. Эксплуатировались 3167 стволов в 1231 многоквартирном доме.

Причины отказов от использования мусоропроводов лежат в особенностях конструкции коммунальных устройств, многие из которых уже не отвечают требованиям времени, а также с внедрением в городе практики раздельного сбора мусора.

- В Башкирии продолжается тенденция к завариванию клапанов мусоропроводов в подъездах многоквартирных домов, и связано это в первую очередь с санитарным состоянием мусоропроводных шахт и камер, - сообщили в МинЖКХ РБ.

Решение о смене способа сбора коммунальных отходов может быть принято большинством голосов на общем собрании собственников помещений дома.

В настоящее время в Уфе от мусоропроводов уже отказались жители почти 300 домов. Как уточнили в МУП «Спецавтохозяйство Уфы», в 2020 году отдельно стоящие контейнерные площадки с ликвидацией мусоропроводов обустроены более чем в 90 уфимских многоэтажках.

Проведена ревизия дворов для определения возможности размещения контейнерных площадок с учетом нормативных санитарных разрывов. По ее результатам в Уфе можно закрыть еще 785 стволов мусоропроводов в 303 домах. Не подлежат закрытию 1870 стволов в 666 МКД, что связано с дефицитом места и невозможностью соблюсти санитарные нормы размещения уличных контейнеров.

Немного истории

Мусоропровод, как один из атрибутов домового комфорта, получил широкое распространение в 1960-70-х годах, когда в СССР началось строительство массовых серий типовых 9-12-этажных жилых домов. На первый взгляд, такой подход нес в себе одни плюсы – избавляться от мусора стало возможным просто выйдя на лестничную площадку, а в некоторых домах приемный клапан вообще располагался на кухне. Однако новая система быстро проявила свои недостатки. Нормальная эксплуатация мусоропровода предполагает регулярную чистку, промывку, дезинфекции загрузочных клапанов, ствола и мусоросборной камеры, а также немедленное устранение засоров.

На практике даже регулярный вывоз отходов производится далеко не всегда. Так, Управление жилищного хозяйства Уфы ранее сообщало, что штат уборщиков мусоропроводов уфимских ЖЭУ был укомплектован всего на треть. Промывка ствола в одном подъезде обойдется в несколько тысяч рублей. Из-за нехватки средств на содержание дома элементы конструкции часто промываются значительно реже установленных норм или не промываются вообще, а их загрязнение ведет к появлению неприятного запаха, насекомых и грызунов. Неудивительно, что жители все большего числа домов принимают решение о консервации, что не только устраняет гигиенические проблемы, но и снижает квартплату.

Врожденные недостатки

Даже если мусоропровод обслуживается вовремя и в полном объеме, у него все равно остается ряд серьезных и практически неустранимых конструктивных недостатков. Из-за небольшого диаметра ствола (около 40 сантиметров) в нем застревают объемные пакеты и крупногабаритные отходы, что ведет к засорам, скоплению мусора в межэтажном пространстве и на этажах. Жильцов квартир, расположенных близко к приемной камере и стволу, раздражает звук предметов, падающих с верхних этажей. Еще один важный недостаток мусоропровода - невозможность организовать раздельный сбор бытовых отходов, кроме того, компании, ведущие их сортировку, не раз заявляли, что наиболее востребованное вторсырье – стекло, пластик, бумага и картон после падения с большой высоты и длительного лежания в сборной камере становится непригодным к дальнейшей переработке.

Нельзя не упомянуть и о том, что при проектировании новых жилых домов мусоропровод, который с большой долей вероятности так никогда не будет пущен в работу, ведет к серьезному увеличению строительной сметы. Оборудование такой системой многоподъездного высотного здания с учетом площади камер для сбора мусора и площадок у приемных клапанов на этажах, может стоить несколько десятков миллионов рублей. Компании-застройщики все чаще исключают этот элемент из конструкции домов, пользуясь особенностями нового строительного законодательства.

Как поясняют эксперты, по нормативам мусоропроводы в многоквартирных домах быть должны, однако современные правила позволяют застройщику не включать их в проект при условии организации контейнерной площадки для сбора отходов на придомовой территории и утверждении данного решения органами местного самоуправления.

По смешанной схеме

Тенденция на отказ от мусоропроводов характерна не только для Уфы, городов республики и России в целом, но и развитых стран, с их намного более высоким, чем у нас, уровнем коммунальной культуры. Но в столице республики от этого блага цивилизации пока готовы отказаться далеко не во всех домах, Более того, во многих многоэтажках для налаживания полноценного контейнерного сбора нет технических возможностей из-за нехватки места.

В этой связи практикуется смешанная схема сбора бытовых отходов, когда при действующих мусоропроводах у подъездов устанавливаются стандартные контейнеры ТБО и сетчатые модули для сбора ПЭТ-тары, куда жильцы могут выбрасывать бутылки, большие пакеты и объемный мусор без риска забить узкий ствол.

В нескольких недавно построенных высотных домах на улице Бакалинской жильцы решили отказаться от мусоропроводов, ссылаясь на гигиену и порядок. Теперь контейнеры стоят во дворе и люди выносят мусор сами. При строительстве дома на улице Злобина застройщик решил изначально не устанавливать мусоропровод, а организовать сбор отходов на контейнерной площадке во дворе.



Алексей Фатыхов.