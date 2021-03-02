Три шага до контейнера

Похоже, использованные энергосберегающие лампочки надолго обосновались в моей кладовке. Причина проста: на контейнерной площадке нашего дома никогда не было оранжевого бокса для таких отходов. А с соседней площадки около домов №6 и 8 по ул. Братьев Кадомцевых он исчез несколько месяцев назад. Однако выкидывать ртутные лампы в общий мусорный контейнер я не планирую, как и батарейки, которые тоже накопились в квартире в изрядных количествах. Но, может быть, от опасных отходов все-таки можно избавиться правильно, не пересекая при этом полгорода?

За ответом я решила обратиться к карте мест накопления ТБО на официальном сайте администрации Уфы. Согласно ей оранжевых экобоксов в моем микрорайоне оказалось немало. Также в шаговой доступности обнаружились и пункты сдачи батареек. «Наконец-то перестану складировать все это!» - подумала я и отправилась обследовать указанные точки.

Однако первым делом следует поинтересоваться, как справляются с ситуацией соседи по дому. Ведь разбитые лампы и батарейки встречаются и при сортировке «общего» мусора, создавая опасность для здоровья тех, кто этим занимается.

- Никуда не выкидываю. Пользуюсь светодиодными, - ответил на мой вопрос сосед из квартиры напротив.

Действительно, разумное решение: конфигурации, мощность и оттенки у тех и других светильников примерно одинаковые.

Искомый оранжевый контейнер нашелся за ближайшим сетевым магазином (ул. Р. Зорге, 21). На нем красовалась немаленькая снеговая шапка - интересно, когда в последний раз вынимали содержимое? – и тем не менее он выглядел пригодным к использованию. Правда, заталкивая туда четвертую завернутую в пакет лампочку, я почувствовала: он заполнен.

Бокс возле дома №25/1 (проспект Октября) на момент моего визита был украшен пластиковым мусором, из него торчала длинная тонкая офисная люминесцентная лампа. Герметичность контейнера нарушена, к тому же подобные лампы тоже содержат ртуть, и по закону компании обязаны сдавать их на утилизацию специалистам… Теперь это место однозначно нуждается в определении уровня загрязнения парами ртути. На контейнерной площадке по ул. Р. Зорге, 26/2 дела обстоят еще хуже: бокс стоит без крышки. Внутри снова поблескивает офисная лампа.

В 2020 году на территории Уфы насчитывалось 498 экобоксов-контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. Обеспечивать их сбор и утилизацию обязаны управляющие компании: они находят специализированную компанию-подрядчика и заключают от имени жильцов договор на оказание таких услуг. У тех, кто живёт в частных домах, опасные отходы должны принимать органы местного самоуправления.

Экологи рекомендуют жильцам выкидывать отработанные ртутные лампы в коробках, в которых они и продаются. Ртутные градусники должны быть предварительно упакованы в пластиковую бутылку.

По мнению Елены Изибаевой, директора одной из компаний, которая занимается сбором и демеркуризацией ртутных ламп - «НПП Ареал», упаковывать лампы в полиэтиленовые пакеты, как это делают большинство жителей, недостаточно для того, чтобы их перегрузка была безопасной для персонала. Компания разработала специальные безопасные контейнеры со съемным внутренним боксом и предложила их для использования хотя бы во вновь строящихся жилых комплексах… Пока что предложение никого не заинтересовало.

Спасем себя и ежиков

…Повысила мое настроение точка приема батареек - большой круглый контейнер, располагающийся в магазине по Р. Зорге, 31, как и указывает карта. Правда, он занимает довольно неприметную позицию в углу - если не знать о его существовании, можно и не заметить.

- Приятно видеть человека, который заботится об окружающей среде, - говорит продавец, придерживая круглую крышку контейнера.

- Ваш бокс наполовину заполнен - значит, я не одна? Часто ли клиенты приносят сюда батарейки?

- Нет, не особенно.

- А вы сообщаете, что здесь можно это сделать?

- Нет.

Ну что тут скажешь? Тех, кто думает, что заботиться о разделении и переработке отходов должен кто-то другой (коммунальщики? спецслужбы? люди в черном?), очень много. Хорошая новость в том, что всего, согласно карте, на территории Уфы находится 78 пунктов приема батареек (под картой указаны и названия магазинов, где стоят контейнеры).

Избавиться от батареек правильным образом имеют возможность и все родители детей школьного возраста. «Сдай батарейки - сбереги планету», или «Спасем ежиков вместе» - так называется акция, которую проводит городской Детский эколого-биологический центр. Как сообщили «УВ» в городском Управлении образования, только в Советском районе в акции под руководством ДЭБЦ «Эколог» участвовали 14 школ, районный Центр детского творчества «Глобус» и Дом детского творчества «Дружный». Победителем конкурса стала школа №27: ее ученики собрали 38,2 килограмма батареек. А по всему городу было собрано и отправлено на утилизацию 575 килограммов этих опасных отходов.

Батарейки и другие источники бесперебойного питания перерабатываются на заводе «Мегаполисресурс» в Челябинске.

Привыкаем разделять

Знакомство с проблемами окружающей среды не дает мне спокойно бросать в мусорное ведро и многое другое: как минимум пластиковые бутылки, коробочки из-под крема, чая, зубной пасты, стеклянную тару… Одна бутылка разлагается от 450 до 1000 лет! Сбор и переработка всего этого - лишь малая часть того, что мы можем и должны сделать для природы. Но… Контейнер для ПЭТФ-бутылок возле нашего дома исчез уже давно, а недавно «испарился» еще один - на соседней площадке (ул. Братьев Кадомцевых, 8). Встречаются и переполненные, присыпанные снегом сетчатые боксы - кажется, их содержимое владельцев больше не интересует. А ведь в Уфе есть счастливые горожане, у которых во дворе стоят целых три контейнера - для раздельного сбора пластмасс, стекла и бумаги. Причем в желтые можно выкидывать любые пластиковые отходы: значительная часть сегодня утилизируется. Ценят ли жители такой подход? Это мы отправились выяснять во двор дома №3 по ул. Заки Валиди.

Первые три встречи с обитателями большого двора оптимизма не внушили. «Мне некогда», «Все выкидываем в мусоропровод», «Около нашего подъезда стоят обычные контейнеры», - ответили они. Но затем нам повстречались более сознательные уфимцы.

- То, что можно сюда выкинуть, я собираю отдельно - это нетрудно, - говорит Эвелина К. - С тех пор как посмотрела передачу про тихоокеанские мусорные острова, не могу поступать иначе! Быстрее всего заполняется контейнер для пластика. Он будет полон уже через два дня. Почти так же быстро набирается бумага, дольше всего - стекло.

Ситуацию с раздельным сбором бытовых отходов по Уфе в целом «УВ» разъяснил пресс-секретарь МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Андрей Яматин:

- Пилотный проект по внедрению раздельного сбора, начатый в 2019 году в Кировском районе, сегодня распространился на все районы столицы. В прошлом году создано еще 112 площадок - таким образом, в настоящее время на обслуживаемой нами территории имеется 198 площадок с 552-мя контейнерами для комплексного разделения отходов на пластик, бумагу, стекло и все остальное. Их первичной обработкой, как и обработкой неразделенного мусора, занимаются два сортировочных комплекса. На переработку мы отправляем 17 видов вторресурсов.

Что касается контейнеров для ПЭТФ-бутылок, их количество в городе растет: в прошлом году был установлен еще 81, а всего в ведении «Спецавтохозяйства» 274 площадки с 287 сетчатыми боксами.

Вывоз собранной тары производится регулярно. Кроме САХ сбором занимаются еще 4-6 частных фирм: кто-то приходит в бизнес, кто-то уходит.

Ну а площадку для РСО, которая подходит для меня лично, я обнаружила рядом с домом №12 по улице 50 лет СССР. Оказывается, и мне это счастье вполне доступно.

Уникальный шанс

Если честно, заполнить желтый контейнер разнообразной пластиковой упаковкой - только первый шаг к тому, чтобы освободить планету от жизнеугрожающего загрязнения. (Хотя многие не делают и этого.) Ученые прогнозируют, что к 2050 году на Земле скопится более 33 млрд тонн пластмасс! А ведь, даже собрав, переработать можно не все. К примеру, десятками покупаемые и выбрасываемые паучи для кошачьего-собачьего корма - это фольгированный пластик, его переработка представляет проблему во всем мире.

Но! В Уфе есть люди, готовые на многое для того, чтобы прямо сегодня и своими руками увеличивать процент переработки отходов: уже несколько лет в городе проходит акция «Субботка-переработка»: каждую последнюю субботу месяца активисты принимают различные виды отсортированного сырья. Они хорошо знают и учат распознавать маркировку основных видов пластмасс. Только здесь можно отправить на переработку, к примеру, баночки из-под крема и пакеты «тетрапак»! Все это делается без привлечения коммунальных служб - единственно волей горожан. Инициатива - для сознательных людей: вознаграждением вам будет сознание того, что вы помогли природе.

С подробным перечнем того, что и в каком виде принимается, а что - нет, ознакомьтесь на странице vk.com/pererabotka_ufa. Здесь же берут и неработающую аудио- и бытовую технику, и хорошие старые вещи для раздачи нуждающимся. Следующая «Субботка» пройдет 27 марта с 10.00 до 12.00 на Комсомольской, 23.

О том, кто, как и зачем занимается спасением Земли от мусора, «УВ» рассказала координатор проекта Лиана Медведева.

- Каждый месяц к нам приходят новые люди и приводят своих знакомых. Им важно увидеть: то, что они считали мусором, можно рассортировать и переработать.

- Как узнать, что вы возьмете, а что нет?

- К примеру, мы берем баночки из-под крема из полиэтилена, полипропилена, полистирола (с маркировкой РР, HDPE, PS, LDPE). Тюбики - не принимаем. Пакеты «тетрапак» нужно хорошо промыть изнутри, для этого - разрезать. Бумагу - рассортировать на отдельно белую офисную, газеты и прочую (буклеты, глянцевые журналы, книги без твердых обложек). ПЭТФ-бутылки - освободить от крышек, сплющить. Чтобы все пошло в дело, обязательно ознакомьтесь с подробным перечнем на нашей странице vk.com/pererabotka_ufa.

Старайтесь просто не покупать продукты в упаковке, которую сложно перерабатывать.

- Сколько у вас уходит времени на то, чтобы помыть все, что вы собираетесь сдать?

- Все моется вместе с посудой. Отдельного времени я этому не уделяю.

- Есть ли в Уфе предприятия, которые перерабатывают пластмассы?

- В Уфе находятся в основном оптовики, скупающие вторсырье и отправляющие на переработку в другие регионы. Некоторые частники экспериментировали с плавкой пластика, но, насколько мы знаем, на масштабный уровень пока никто не вышел.

- Много ли уфимцев, которые хотели бы разделять мусор, но не могут, поскольку рядом нет контейнеров для этого?

- Поблизости и моря нет, но люди прилагают немало усилий, чтобы до него добраться. Все зависит от мотивации и желания. А если сидеть и ждать, можно и не дождаться.

- Как перестать пользоваться одноразовыми тонкими пакетами для овощей и фруктов?

- Просто представьте, что их нет. И вы найдете не один способ.

Екатерина КЛИМОВИЧ.