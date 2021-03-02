Не попасть под «Локомотив»

В текущем сезоне волейбольный клуб «Урал» добился прогресса, поднявшись на седьмую строчку по итогам первого этапа чемпионата России. Впереди – игры на вылет против прошлогодних чемпионов страны из Новосибирска.

Президент клуба Валерий Багметов, главный тренер Игорь Шулепов, а также капитан команды Леонид Кузнецов поделились впечатлениями о сезоне на пресс-конференции, посвященной окончанию «регулярки» и предстоящим матчам плей-офф.

Так, Багметов отметил, что нынешние успехи «Урала» - результат плодотворной работы, а также благоприятной атмосферы в раздевалке.

- Я всегда говорил, что работа наставника включает в себя не только подготовку к матчам, - заявил он, - Тренер должен мотивировать игроков, чтобы они хотели чего-то достигнуть. Думаю, это хорошо проявилось в нашей команде.

Руководство клуба и игроки сошлись во мнении, что «Урал» существенно прибавил в игровом плане.

- Мы начали омоложение состава, что было неизбежным шагом, - сообщил президент. Отлично проявили себя Егор Феоктистов и Женя Рыбаков.

По мнению Багметова на боеспособность не повлияли даже некоторые негативные моменты, как, например, неожиданный уход в феврале польского диагонального Мачея Музая.

Также президент рассказал о планах клуба, прежде всего, о селекции.

- Мы продолжим делать ставку на молодежь. О приобретении зарубежных волейболистов говорить пока сложно, поскольку мы не располагаем необходимым бюджетом.

До сих пор остро стоит вопрос о домашней арене волейбольного клуба. Сейчас «Урал» играет в комплексе «Динамо», но площадка не соответствует как требованиям Суперлиги, так и потребностям зрителей.

- А вспомните, какой аншлаг был на турнире Лиги Наций на «Уфа-арене», - сказал Багметов.

Также он отметил высокую посещаемость во дворцах Сургута и Новосибирска и выразил надежду, что к 2024 году подобный волейбольный центр появится и в нашем городе.

Капитан команды Леонид Кузнецов в свою очередь напомнил, что нынешний сезон проходит в непростых эпидемиологических условиях: команда пережила немало травм и болезней.

- Хочется поблагодарить наш медицинский штаб за то, что всегда вовремя ставили нас на ноги, что тоже наилучшим образом сказалось на результате, – отметил он.

Капитан уфимцев заявил, что «Урал» настроен на победу в противостоянии с железнодорожниками, хотя игроки «Урала» и понимают, что игры обещают быть непростыми.

- У нас уже было два матча с «Локомотивом» в этом сезоне и оба мы проиграли, - сказал Игорь Шулепов, - Хотя игра в Новосибирске была неплохой. И это дает повод для оптимизма.

Первый матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится 20 марта в Новосибирске. В Уфе команды сразятся 28-го.

АНТОН СУХАРЕВ.