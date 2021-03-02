Не попасть под «Локомотив»

В текущем сезоне волейбольный клуб «Урал» добился прогресса, поднявшись на седьмую строчку по итогам первого этапа чемпионата России. Впереди – игры на вылет против прошлогодних чемпионов страны из Новосибирска.
Президент клуба Валерий Багметов, главный тренер Игорь Шулепов, а также капитан команды Леонид Кузнецов поделились впечатлениями о сезоне на пресс-конференции, посвященной окончанию «регулярки» и предстоящим матчам плей-офф.
Так, Багметов отметил, что нынешние успехи «Урала» - результат плодотворной работы, а также благоприятной атмосферы в раздевалке.
- Я всегда говорил, что работа наставника включает в себя не только подготовку к матчам, - заявил он, - Тренер должен мотивировать игроков, чтобы они хотели чего-то достигнуть. Думаю, это хорошо проявилось в нашей команде.
Руководство клуба и игроки сошлись во мнении, что «Урал» существенно прибавил в игровом плане.
- Мы начали омоложение состава, что было неизбежным шагом, - сообщил президент. Отлично проявили себя Егор Феоктистов и Женя Рыбаков.
По мнению Багметова на боеспособность не повлияли даже некоторые негативные моменты, как, например, неожиданный уход в феврале польского диагонального Мачея Музая.
Также президент рассказал о планах клуба, прежде всего, о селекции.
- Мы продолжим делать ставку на молодежь. О приобретении зарубежных волейболистов говорить пока сложно, поскольку мы не располагаем необходимым бюджетом.
До сих пор остро стоит вопрос о домашней арене волейбольного клуба. Сейчас «Урал» играет в комплексе «Динамо», но площадка не соответствует как требованиям Суперлиги, так и потребностям зрителей.
- А вспомните, какой аншлаг был на турнире Лиги Наций на «Уфа-арене», - сказал Багметов.
Также он отметил высокую посещаемость во дворцах Сургута и Новосибирска и выразил надежду, что к 2024 году подобный волейбольный центр появится и в нашем городе.
Капитан команды Леонид Кузнецов в свою очередь напомнил, что нынешний сезон проходит в непростых эпидемиологических условиях: команда пережила немало травм и болезней.
- Хочется поблагодарить наш медицинский штаб за то, что всегда вовремя ставили нас на ноги, что тоже наилучшим образом сказалось на результате, – отметил он.
Капитан уфимцев заявил, что «Урал» настроен на победу в противостоянии с железнодорожниками, хотя игроки «Урала» и понимают, что игры обещают быть непростыми.
- У нас уже было два матча с «Локомотивом» в этом сезоне и оба мы проиграли, - сказал Игорь Шулепов, - Хотя игра в Новосибирске была неплохой. И это дает повод для оптимизма.
Первый матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится 20 марта в Новосибирске. В Уфе команды сразятся 28-го.
АНТОН СУХАРЕВ.