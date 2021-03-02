Не ловись, рыбак…

Весна нынче не торопится, оттепелью не балует, однако именно в это время случаются чаще всего трагедии на зыбком льду. Азарт гонит рыбаков за приключениями: водоемы начинают «оттаивать», а промоины становятся все больше. И тогда оказывается по-настоящему опасным для жизни.

- Нет ничего лучше ухи из свежей рыбки, а еще момента, когда подсекаешь крупную речную добычу, - делится заядлый рыбак Алексей. – Рыбачу вплоть до 7 апреля, но стараюсь это делать на озерах, где лед потолще.

Он вспомнил случай на Белой. Приехав с необходимым снаряжением, устроился на середине реки. Пробурил лунку и сунул туда руку для того, чтобы проверить толщину льда старым дедовским способом: если не хватает ладони, чтобы достать до воды, значит, лед под ногами не треснет. Еще ни разу в жизни этот способ его не подводил. Почти на целый день внимание мужчины приковал круг темной воды, где плескалась вожделенная добыча. Ведерко понемногу заполнялось рыбой, и Алексей победно окинул взором окрестности. Однако пейзаж вокруг сменился и мало того – рыбак, не ведая того, пустился в плавание. Боясь пошевелиться, чтобы не опрокинуть льдину, Алексей закричал. Конечно, его голос даже не достиг до берега, но на его счастье, рядом оказались спасатели.

Рыбацкие байки продолжает Ренат Тухватуллин, которому удалось спастись самому. Но только благодаря тому, что провалился под лед лишь по пояс и выполнил советы спасателей.

- Рыбачил под затонским мостом, а лед около его опор не выдержал моей тяжести и треснул, - признается он. – Помня инструкции, оперся локтями об лед, привел тело в горизонтальное положение, забросил ногу на лед и поворотом корпуса вытащил вторую. Спасатель с 20-летним стажем, начальник Поисково-спасательного отряда Уфы Александр Григорьев рассказал об основных ошибках, которые лишают провалившихся под лед людей шансов на благополучный исход:

- Время играет важную роль в оказании помощи. Прошлой весной несколько опытных рыбаков уже возвращались с добычей, уверенно шли к берегу. И тут двое из них провалились под воду. Их друзья смогли вытащить одного, а до другого пытались добраться на лодке, пробивая ее корпусом лед. Но не успели - он утонул. На самостоятельную спасательную операцию потратили около получаса и если бы вовремя позвонили в «112», исход мог быть совсем другим.

Или вот другой случай: в городскую службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что плывет на льдине по реке Белой. Он смог объяснить свое примерное местоположение, и на его поиски сразу же отправились спасатели. Сотрудникам Поисково-спасательного отряда Уфы понадобилось около получаса, чтобы обнаружить незадачливого рыбака. Мужчину сняли с льдины сняли и транспортировали на берег. Своим спасителям он рассказал, как оказался в таком затруднительном положении. Целый день просидел возле лунки впустую — не было клева, и, когда, отчаявшись хоть что-то поймать, собрался уходить, удача повернулась в его сторону. Уфимец настолько увлекся процессом, что не заметил, как льдина, на которой он находился, начала отделяться. Когда спохватился, было уже поздно — он оказался отрезанным от «большой» земли. Но рыбак не растерялся и набрал номер «112».

- Не только выбор места может нести опасность, но и даже больше время года. Самые опасные временные промежутки в году – периоды первого и последнего льда, - прокомментировала начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью УГЗ Яна Калинина. - Если говорить о водоемах, то опаснее рыбачить на реках: помимо прочего, лед там подтачивается еще и снизу, течением, к тому же из-за того же пресловутого течения выбраться из полыньи сложнее.

В столице особенно опасен участок реки Уфы от Инорса до Сипайлово – периодически ТЭЦ осуществляет сброс теплой воды, что естественно сказывается на изменении толщины и прочности ледового покрова водоема. Бывали случаи, когда рыбаки переходили утром Уфимку, а в обед не могли вернуться обратно, так как их путь был весь в промоинах.

К счастью, с начала 2021 года в Уфе не зафиксировано несчастных случаев с рыбаками.

Зиля БАДРИЕВА.