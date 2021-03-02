Должникам не светит

С 1 января отменен мораторий на начисление пени за долги по коммунальным услугам. Напомним, запрет на взимание неустойки был введен в связи с пандемией и действовал с 6 апреля 2020 года. Теперь к должникам будут применять все санкции, вплоть до приостановки подачи воды, света и газа. Об особенностях услуги за электроэнергию журналистам рассказал генеральный директор ООО «ЭСКБ» (ПАО «Интер РАО») Андрей Травкин.

- В период распространения коронавирусной инфекции государство пошло на крайние меры, чтобы поддержать население. В это время наши клиентские офисы обрабатывали заявки от потребителей в усиленном режиме. Мы всегда открыты для работы с населением и идем навстречу, понимая, что ситуации в жизни бывают разные.

Введенный мораторий оказался значимой поддержкой для тех, кто потерял работу в период пандемии и не смог вовремя оплачивать коммунальные платежи. Любой житель республики, у которого заключен прямой договор на поставку электроэнергии, мог обратиться в клиентскую службу ЭСКБ, чтобы скорректировать план платежей.

- Насколько вырос долг по коммунальным платежам?

- Введенные меры по отмене начисления неустойки крайне негативно сказались на экономике самого предприятия. Задолженность населения республики по итогам прошедшего года составила 1,5 млрд рублей, при этом уфимцы недоплатили «Башэлектросбыту» 400 млн.

Электроэнергия – такой же товар, который мы покупаем на оптовом рынке и, в свою очередь, предоставляем нашим жителям. И если потребитель не осуществляет платежи вовремя и копит долг, все понимают последствия. Отключение электричества - вынужденный шаг, целью которого является создание платежеспособного спроса: сколько заплатил, столько и потребил.

Ограничение электроэнергии как крайняя мера для так называемых злостных неплательщиков происходит в рамках законодательства с соблюдением ряда превентивных мер.

- Каков срок, чтобы потребитель был признан злостным неплательщиком?

- Долгом по оплате признается период отсутствия платежей, превышающий два месяца. Чтобы этого не допустить, ЭСКБ рекомендует вовремя оплачивать поступающие счета. Наиболее оперативно это можно сделать онлайн через личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение без комиссии. За двадцать суток до отключения клиенту направляется уведомление о необходимости погашения задолженности по всем доступным средствам связи, в том числе по телефону и через СМС-уведомление.

В Арбитражный суд РБ уже поступил 31 иск на общую сумму без малого 9 млн рублей. Ответчиками являются частные лица, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие товарищества и прочие юридические лица. Самые большие долги у АО «Башкоммунэнерго» (1 млн рублей) и АО «Институт нефтехимпереработки» (846 тысяч).

- А если квитанция приходит с запозданием, как узнать свой текущий счет?

- Получить полный комплекс сервисных услуг теперь можно как онлайн через личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение, так и в офисе ЭСКБ. В приложении «Личный кабинет» вы можете смотреть начисления, передавать показания, оперативно решать вопросы. Также можно добавить не только свой лицевой счет, но и родителей, бабушек и тем самым оградить их от очередей и обезопасить от заражения коронавирусной инфекцией.

- В какие сроки следует оплачивать услугу?

- Напомним, оплачивать счета за электроэнергию необходимо до 10 числа, а передавать показания приборов учета – с 20 по 23 число каждого месяца, даже если потребление электроэнергии отсутствует.

- Жители Демского кордона жалуются на сбои в подаче электроэнергии, из-за чего перегорает дорогостоящая бытовая техника. Куда им обратиться, чтобы компенсировать потери?

- Такие ситуации могут возникнуть как у жителей многоквартирных домов, так у частных домовладельцев. Для обнаружения причины выхода из строя техники будет проведена экспертиза. При этом необходимо, чтобы у пользователя был заключен прямой договор с ЭСКБ.

В многоквартирных домах ответственность несет управляющая организация. Если у жителей дома прямой договор со сбытовой компанией, как с поставщиком, то со случаями повреждений они обращаются к поставщику. Необходимо предъявить паспорта на вышедшую из строя технику с датами, когда она была приобретена, для оценки стоимости прямого ущерба. В этом случае сбытовики возмещают ущерб, а дальше обращаются к сетевой организации.

- В чем причина того, что в пригородах происходят случаи внезапной приостановки электричества?

- Зачастую причиной становится перегруженность сетей, из-за чего они выходят из строя. Перегрузка происходит из-за постоянного увеличения числа домов и отсутствия полноценного газоснабжения.

Первоначальным проектом в жилых коттеджных поселках предусматривалось газовое снабжение, но по разным причинам в дальнейшем оказывается, что газ не проведен. Но дома сданы, в них заселились. Как обогреваться? Люди ставят электрические обогреватели и электрические котлы. Сети, безусловно, не рассчитаны на такую нагрузку, потому что потребление современного электрического котла, чтобы обогревать площадь дома в 100 квадратных метров, начинается от 12 кВт и выше. Что такое 12 кВт? На каждую точку поставки для индивидуального домовладения в соответствии с действующими техническими условиями выделяется по техприсоединению 15 кВт. Получается, что 12 кВт съедает котел, остается 3 кВт. Действительно, это является серьезной проблемой.

- Как вы поступаете в таких случаях? Можно ли помочь жителям коттеджей, ведь они могут замерзнуть из-за перебоев?

- Мы понимаем, что граждане стали заложниками ситуации, где инженерные сети не соответствуют первоначальному проекту. Мы пишем обращение в сетевую организацию, и та на выходе трансформатора поднимает напряжение, но это может привести к тому, что сети просто сгорят от нагрузки. Организации отдают себе в этом отчет, но делают все в меру обстоятельств.

Поэтому ЭСКБ заключает прямой договор с теми контрагентами, у которых есть на руках договор о технологическом присоединении. Смысл этого требования в том, что мы понимаем: в случае неполадок в сети, перехлестывания проводов, появления линейного напряжения — все эти аномальные явления мы можем предъявить квалифицированному участнику рынка сети. Поэтому при отсутствии договора техприсоединения у нас есть право не заключать договор.

Зиля БАДРИЕВА.