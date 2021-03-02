Доля дольщика

Юлия К. с 2015 года ждет, когда достроят дом в ЖК «Серебряный ручей». Семья с тремя детьми вложилась в двухкомнатную квартиру, но заветных квадратных метров так и не получила. Теперь женщина и ее муж вынуждены снимать жилье. Так и существуют: часть зарплаты уходит на ипотеку, часть на аренду, а часть – на лечение ребенка-инвалида. Юлия находится в постоянной депрессии, потому что приходится буквально выживать, а просвета не видно…

Таких жутких историй в соцсетях предостаточно, но за каждой – реальные семьи и одинокие люди.

Внушительный многоэтажный дом с секциями разного уровня на улице Менделеева, высотка на пересечении улиц Энтузиастов и Лесотехникума, дольщики микрорайона «Урал»… Всего в республиканском реестре 125 проблемных объектов. Есть ли какие-то подвижки в решении проблемы?

С прошлого года регион начал активно сотрудничать с федеральным «Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства». В его адрес направлено 86 заявок по проблемным объектам. По 55 принято решение о финансировании, значит, они будут достроены и тысячи граждан отпразднуют долгожданное новоселье. На эти цели одобрена субсидия в сумме 6,7 млрд рублей.

Однако накал страстей не спадает. И вот вчера глава республики Радий Хабиров, не раз озвучивавший проблему обманутых дольщиков, назвал имена виновных в людской беде. Украв миллионы, отделываются небольшими сроками или вовсе продолжают разгуливать на свободе, не возвращают деньги, и бремя исполнения их обязательств перед дольщиками ложится на плечи государства.

Руководители «Башинвестдома», к примеру, собрали деньги дольщиков под строительство многоквартирных домов в микрорайоне «Урал» в Кировском районе Уфы. Пострадали 170 человек. Ущерб составил 75 млн рублей. Приговор им – два года колонии-поселения.

Сейчас в суде находится уголовное дело в отношении руководителей «Килстройинвеста», так и не достроивших уже печально известный «Миловский парк» в Уфимском районе. Пострадали 1,5 тысячи человек. Ущерб – 2,3 млрд рублей. А меры пресечения: одному руководителю – домашний арест, другому – подписка о невыезде и надлежащем поведении, третьему – запрет определенных действий.

Также Радий Хабиров поднял вопрос о строительстве дома на улице Армавирской. Застройщик решил возвести 27 этажей, а согласно законодательству здесь разрешено не выше шести. Еще одна вопиющая ситуация - прямо в парковой зоне на улице Зорге вовсю идет строительство жилых домов. При этом вырубаются деревья. Вообще, парки столицы - лакомый кусочек для строительных компаний, которые не гнушаются ничем в погоне за наживой.

- При этом, когда развивается такая строительная деятельность, сносятся детские и спортивные площадки, любимые горожанами скверы. С людьми не советуются. Я даже не представляю, сколько за это время было ликвидировано хоккейных коробок, футбольных площадок в уфимских дворах. А детям это нужно, - отметил глава региона. - В результате мы получаем целые кварталы из многоэтажек, стоящих «окна в окна». И набитые под завязку машинами тесные, неуютные дворы, в которых ни скорая, ни пожарный расчет в случае чего просто не могут подъехать к нужному месту.

МВД РБ на сегодняшний день ведет проверки по 19 проблемным объектам в Уфе и районах республики. В производстве находится пять уголовных дел.

Руководитель Следственного комитета России по Башкортостану Денис Чернятьев сообщил, что несмотря на все актуальные изменения в законодательстве, контролирующие организации не имеют инструментов для влияния на застройщиков.

– Уже есть ситуации, когда застройщики получают права на землю, заключая соглашения о комплексном освоении территорий под малоэтажное строительство, не выполняют обязательства по проведению коммуникаций, но сразу начинают торговать участками, – сказал он. – Если не взять эту проблему под контроль, мы получим тех же обманутых дольщиков, только с участками и коттеджами.

- У нас были мысли принять закон и забрать право выдачи разрешений на любое строительство на уровень республиканского Минстроя. Такие прецеденты в регионах России есть. Чтобы этого избежать, я поручаю в первую очередь главе администрации Уфы Сергею Николаевичу Грекову укрепить свои кадры. Чтобы люди занимались делом, а не обслуживали интересы определённых структур, - обратился вчера на совещании Радий Фаритович к мэру столицы.

После совещания премьер-министр республики Андрей Назаров и глава администрации Уфы Сергей Греков посетили проблемные жилые комплексы «Миловский парк», «Серебряный ручей» и дом на улице Лесотехникума. По первому удалось добиться сдвигов. На данный момент здесь 28 недостроенных домов на 2022 квартиры, продано 1373. Федеральный Фонд принял следующее решение: 20 домов будут достроены, 11 дольщикам еще двух домов выплатят компенсации, в остальных шести дольщиков не имеется, поэтому они не рассматривались. Решение вопроса по восстановлению прав 835 граждан, которые приобрели квартиры в домах № 8, 11, 12, 13 уфимского ЖК «Серебряный ручей», планируется не позднее 2023 года.

Алина Дмитриева.

Фото Риты Ишниязовой.