Стало яичко золотое

С начала года цены на продукты питания возросли, и этот процесс продолжается.

По данным Башстата, в январе 2021-го они поднялись на 7,7% по сравнению с январем года минувшего. За две последние недели зимы цены на охлажденные и мороженые куры выросли в среднем – на 5,58 рубля за кг, на полукопченую и варено-копченую колбасу на 11,30 руб. за кг, на неразделанную мороженую рыбу – на 5,04. Однако на 4,88 рубля снизилась цена на сметану, мука пшеничная подешевела на 1,03 рубля, молоко – на 1,63 рубля.

В одном и том же магазине разница в цене на один и тот же продукт может варьироваться от десяти рублей и выше. Конечно же, можно немного сэкономить, покупая товары по акциям. Но выбирая «где подешевле», придется запастись удобной обувью, терпением и временем. У большинства граждан их просто нет, и, глядя на ценники, многим, увы, остается только сокрушаться и перестраивать семейный бюджет. В феврале цена на такие востребованные продукты, как куриное мясо и яйца, неуклонно росла вверх. Сегодня в сетевых магазинах охлажденную тушку курицы можно приобрести от 99 рублей за кг (по акции!) до 150. Цена на яйца варьируется от 60 до 72 рублей за десяток. Свинина (кроме бескостного мяса) обойдется в среднем по 250 рублей за кг.

Когда же прекратится подорожание? Мы обратились в Управляющую компанию «Траст-Птицеводческие активы», куда входят всем известные «Турбаслинский бройлер», «Здоровая Ферма» и «Авдон».

По словам экспертов, основным фактором роста цены на тушку и разделку мяса птицы стала нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране (падеж поголовья и увеличение санитарных разрывов). Как следствие - снижение объема производства и предложения, а также рост себестоимости (рост цен на кормовую корзину).

Ценник, по которому покупатели рассчитываются за продукт в магазине, включает в себя стоимость продукта, логистику, налоги, договорные обязательства и наценку сети. На последнюю влияют формат магазина, социальная значимость продукта, сезонность, количество предложений в категории и другие факторы.

- Наш прогноз: цена не будет понижаться до конца весны, - отметили в компании. - В частности, мы связываем это с продолжающимся ростом заболеваний, долгим процессом (до полугода) восстановления поголовья.

Также среди актуальных проблем для производителей был отмечен рост себестоимости продукта (кормовая корзина, логистика, налоги), дефицит квалифицированного персонала и рабочих на местах, ограничения в поставках на экспортные рынки и высокая конкурентная среда.

Вместе с тем ряд крупных российских компаний птицеводческой отрасли выступили с инициативой ограничения роста цен на наиболее востребованную продукцию, в частности на тушки птиц.

- Согласно действующему законодательству, как оптовые, так и розничные цены на потребительские товары не подлежат государственному регулированию, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ №381 о государственном регулировании торговой деятельности, - прокомментировали ситуацию повышения цен на продукты в Управлении ФАС по республике Башкортостан. - В случае, если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ рост розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30 и более процентов, Правительство РФ имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на них (на территории такого субъекта) на срок не более 90 календарных дней.

Для снижения и поддержания цен на сахар-песок и рафинированное подсолнечное масло в декабре 2020 года принято постановление, которое предусматривает заключение соглашений с их производителями, поставщиками продовольственных товаров и хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность. По этим соглашениям цена на российский сахар и подсолнечное масло не может превышать 46 рублей за кг и 110 рублей за литр.

На иные социально значимые продовольственные товары, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ, в настоящее время предельно допустимые розничные цены не установлены. Поэтому на остальные продукты хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цену в зависимости от спроса и предложения.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в случае выявления антиконкурентного поведения участников рынка будут применены меры антимонопольного реагирования. Какие-либо прогнозы на последующие месяцы по вопросу дальнейшего повышения цен на продукты в Управлении отсутствуют.

Татьяна ШАНГИНА.