Пожениться за три дня и прожить полвека

А вы верите в любовь с первого взгляда? Если нет, то очень зря. Ведь она случается. Евгений Иванович и Ольга Петровна Чуйкины отпраздновали в январе пятидесятилетнюю годовщину свадьбы, а женихом и невестой были всего... три дня!

Фата от тети

Встретил Евгений Иванович нас на крыльце дома №62 на проспекте Октября – он один из первых в Уфе, построенных кооперативом. В 1962 году в стране было принято постановление о кооперативном жилищном строительстве. На заводе «Гидравлика» (тогда №307), где в то время начинающим специалистом трудился молодой Евгений, объявили о новой программе. Но никто из коллег не спешил в ней участвовать. Зато он решил рискнуть. Как сейчас помнит, что в качестве первого взноса требовалось сдать 1400 рублей, которых у него не было. Деньги одолжил отец близкого друга. Остальную стоимость квартиры выплачивал постепенно с зарплаты в течение 15 лет, сумма была такой небольшой, что он практически не замечал ее. Так уже через год Евгений Иванович вместе с работниками других городских организаций и предприятий стал владельцем двушки в хрущевке на остановке «Спортивная». Но переезд в новое жилье состоялся уже после женитьбы.

Зимой 71-го года 28-летний Евгений отправился в Краснодар в гости к тетке. В ту пору к ее дочери заглянула подружка. Евгений Иванович признается, что обомлел от ее красоты, и понял – это его судьба. До того момента он уже знал Олю, но она была ребенком, а теперь перед ним предстала видная девушка.



Тетка, посмотрев на задумчивого парня, с улыбкой спросила: «Когда женишься?», на что тот ответил: «А вот через три дня и женюсь!» И сдержал слово, отправился свататься к родителям Оли, возражать они не стали. Да и сама девушка, хотя вроде началось все с шутки, не устояла перед обаянием настойчивого уфимца и согласилась стать его женой – образованный, работящий, положительный, чем не муж?

Однако в краснодарском ЗАГСе не спешили регистрировать пару: ведь полагалось ждать три месяца после подачи заявления. И только подарок из ближайшего парфюмерного магазина за 25 рублей растопил суровое сердце заведующей.

- Свадебные наряды нам собирали с миру по нитке. Я как раз, нисколько не помышляя о свадьбе, пошила себе белый костюм. Мама подруги пришила на него розочку, фату одолжила тетя жениха, перчатки и туфли тоже позаимствовала. А Женя взял костюм у дяди. В четверг мы подали заявление и уже в субботу стали мужем и женой, - вспоминает Ольга Петровна. – С коллегами на работе прощалась, обливаясь слезами. Слишком неожиданно изменилась моя жизнь. Ведь еще несколько дней назад даже вообразить не могла, что скоро выйду замуж.

Среди посылок и писем

Однако начало семейной жизни омрачилось неприятными приключениями. Новобрачным выдали свидетельство о браке с ошибками. Пришлось возвращать на переделку.

Дальше препятствия продолжились. Была нелетная погода, и в аэропорту Краснодара самолет из Уфы неудачно приземлился, съехав с полосы в поле. Пять дней молодожены не могли вылететь, так как всякий раз рейс откладывали. Наконец Евгений Иванович, торопившийся на работу, уговорил посадить его с супругой на борт до Куйбышева. А оттуда до Уфы добирались почтовым самолетом, трясясь в холодном салоне среди коробок с письмами и посылками.

Впору подумать, а не много ли дурных примет? Однако Евгений Иванович и Ольга Петровна утверждают, что счастливы друг с другом до сих пор.

Пятьдесят лет назад Уфа встретила молодых супругов не очень приветливо. Стоял суровый морозный январь. На дорогах – ледяные колеи, пешеходные тропы заметены снегом. Ольга, привыкшая к южному теплу, ежилась от холода, все было в новинку – и город, и люди. Но общительная девушка быстро обзавелась знакомыми, привыкла к новому месту жительства, впервые встала на лыжи. А вот к уральской зиме все никак привыкнуть не может. По любимому Краснодару скучает и каждый год навещает родственников. Евгений Иванович, понимая тоску супруги по малой родине, отправляет ее одну, если нет возможности поехать вместе.

В чем же секрет их счастливого брака?

- У меня характер вспыльчивый, а жена спокойная, дипломатичная и очень тактичная. Она умеет сглаживать шероховатости моего крутого нрава. Стоит мне посмотреть на нее, и раздражение проходит, - с нежностью говорит он.

Больших ссор между ними за пятьдесят лет семейной жизни не случалось ни разу. Ольга Петровна научилась распознавать настроение мужа, едва он переступает порог дома. Только войдет, она вглядывается в родное лицо – в каком расположении духа вернулся? Если в плохом, то подбодрит добрым словом.

- Приветливо встречу, посажу за стол, вкусно и сытно накормлю. А когда вижу, что ему стало легче, начинаю аккуратно спрашивать, как дела на работе? – рассказывает она. – Он много переживал из-за производственных вопросов, радел за коллег.

Ольга Петровна не из тех женщин, что устраивают скандалы, выясняют отношения. Любое недопонимание стремится решить мирно. Супруги вырастили двоих сыновей. Особенно заставил поволноваться первенец, тяжело появившийся на свет. Но теперь оба – состоявшиеся люди.

- За что я особенно уважаю и ценю жену, так за то, что при детях она ни разу не оборвала меня на полуслове, не спорила, мой авторитет для них был непоколебим, - говорит Евгений Иванович. – А если была чем-то недовольна, то замечание мне делала, когда ребята не слышали.

В их доме всегда душевно и уютно. Вот и в день нашего визита Ольга Петровна проснулась по привычке рано утром, чтобы приготовить для супруга завтрак. Хозяйка она отменная, отлично готовит, шьет, вышивает, вяжет. До сих пор заглядывает в толстую поваренную книгу, чтобы найти оригинальный рецепт. И в свои 73 года не перестает следить за собой, ведь мужчина любит глазами, и женщина должна оставаться привлекательной для мужа.

На вопрос, не жалеет ли о своем скоропалительном замужестве отвечает:

- Евгений Иванович всю жизнь старался для семьи. И я всегда чувствовала себя любимой, получая от него много внимания и нежности.

Так в чем секрет их счастья длиной в пятьдесят лет? Думаю, что секрета никакого нет. Рецепт этот стар как мир – только взаимопонимание и бесконечное уважение друг к другу.



Альбина Зубарева.

Фото Андрея Вдовина.