По Уралу – с рюкзаком

Туроператоры, рестораторы, владельцы гостиниц и турбаз республики встретились с председателем Госкомитета РБ по туризму Эльмирой Тукановой, чтобы обсудить проблемы продвижения внутреннего туризма и выведения его на внешний рынок.

– В ближайшее время необходимо сформировать стратегию развития этой сферы. В данный момент готовых упакованных туристических продуктов в республике нет. Чтобы их создать, необходимо понять, кто наша целевая аудитория и кто из участников отрасли будет принимать в этом участие. В ближайшее время планирую собрать все, что мы можем предложить, скоординировать всех участников и дать им нужный толчок, направление. Мы должны не просто продвигать Урал, его природу и достопримечательности, а вложить в определенную идею и показать Башкортостан во всей красе, – сказала Эльмира Туканова.

Она родом из Зианчуринского района, затем переехала с родителями в Тюмень и именно в Сибири начинала свою карьеру обычным экскурсоводом. Но родной Урал манил ее, и она прекрасно понимала, что вполне может принять участие в развитии туризма в регионе. А работать в этом направлении она начала уже будучи руководителем Центра развития туризма в Екатеринбурге – была инициатором международного форума «Большой Урал», разрабатывала различные маршруты, выпускала путеводители.

Говоря о туризме в республике, она напомнила, что многие в первую очередь вспоминают ее природу – горы, реки, Салавата Юлаева, этнографические особенности, но за ее пределами о них знают скудно. Продвижение бренда и развитие проекта «Терра Башкирия» назвала первым шагом в этом направлении.

– Я часто летаю самолетом и не раз обращала внимание, что в салоне немало солидных бизнесменов, приезжающих в наш город. Нужно заинтересовать их предложениями! Чтобы приезжая в столицу республики, они хотели посетить достопримечательности, после официальных встреч выезжали в горы, на сплав, – отметила она.

– Где Уфа и где Урал, бурлящий Инзер – на машине или в автобусе дорога занимает от трех часов и более, в зависимости от направления. Может быть, стоит подумать об открытии рейсов в аэропорт Магнитогорска и налаживании транспортной связи между ним и Белорецком, чтобы деловым людям было быстрее и комфортнее добраться до наших красот? – задал вопрос модератор встречи, автор Большой Южно-Уральской тропы Раис Габитов.

Участники встречи пришли к выводу, что необходимо использовать все возможности и ресурсы логистических компаний, и это касается не только «Аэрофлота», но и служб такси, туроператоров, организующих перевозки.

Обсуждалось и развитие межрегиональных туров. Например, из-за коронавирусной пандемии многие альтернативой зарубежным путешествиям выбрали экскурсии по близрасположенным городам – Казани, Екатеринбургу, Золотому кольцу. Необходимо сделать Уфу привлекательной – продвигать национальный бренд, в кафе, ресторанах расширить меню башкирских блюд. Кроме этого, надо помнить про ценовую политику: если одни могут оставить за обед 5 тысяч, то тут же необходимо предложить недорогой вариант.

– Скорее всего, ближе к лету могут открыться границы и наши потенциальные клиенты поедут отдыхать за границу, потому что многие думают как раньше: «Я за эти деньги отдохну в Турции!» Наша задача – удержать их здесь, в Уфе, в Башкортостане, на Урале, – считает Эльмира Туканова.

Далее из зала был озвучен вопрос об организации детского туризма а республике.

– Продукт, который формируется для младшего поколения должен быть не только качественным, но и проверенным. А это займет немало времени. Поэтому отдельно о нем в этом году говорить еще рано, но мы работаем над развитием семейного туризма. В регионе хорошо выстроены различные социальные программы, по которым дети путешествуют по республике, – ответила председатель Госкомитета по туризму.

Обсуждали еще один вид туризма – событийный. Когда продвигаются национальные праздники и к нам приезжают из других регионов и даже стран посетить именно их.

– Это как раз та сфера, на которую следует делать ставку. Башкирская культура богата, и я вас уверяю, что если в республике будут проводиться национальные праздники, фестивали, йыйыны, даже зарубежные туристы будут приезжать к нам, – поделилась опытом организатор республиканских этнофорумов Рина Гринберг.

О безопасности на маршрутах рассказал врач-хирург Евгений Ионис, а видеограф Тимур Салихов подробно рассмотрел видеоконтент как способ донести информацию о точках притяжения региона за его пределы.

Алина ГАРИПОВА.