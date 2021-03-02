Променад по Казанской

К 450-летнему юбилею Уфа должна обрести новый облик, а ключевую роль в этом сыграет улица Октябрьской революции. Московские архитекторы презентовали ее реконструкцию, а также объяснили, почему пешеходной старинная улочка пока не станет.

- Возможно перекрывать улицу в выходные дни, во время фестивалей и ярмарок. Сделать же улицу полностью пешеходной не представляется возможным, к сожалению, транспортная система в центре города просто не может этого позволить, - объяснила главный архитектор Московского центра урбанистики Оксана Веселкова. - В будущем видим хотя бы уменьшение трафика, что можно регулировать светофорами и пешеходными переходами. Да, улица Октябрьской революции может быть пешеходной, но не 24/7.

Все сохраним

Улицу условно разделили на 4 зоны – «культурный центр», «торговый променад», «старая Уфа», «Уфимский кремль». Создание комфортного пространства для жителей и гостей города будет проходить в 2 этапа. Первоочередные изменения коснутся основного хода улицы от Гостиного двора до Монумента Дружбы, вторым шагом после перезагрузки и реконструкции ключевых объектов будет обустройство дворовых территорий.

В центре Уфы создаются два туристических маршрута, объединяющие основные места притяжения, - главный променад по протяженности составит 12 километров как большое кольцо, и малое - 5,3 км. Маршрут проляжет через исторические памятники архитектуры и современные объекты, в том числе «Арт-Квадрат», набережную, Конгресс-холл.

По планам, движение общественного транспорта сохранят на двух полосах, предусмотрены велосипедные дорожки и тротуары.

- Мы хотим, чтобы улица стала не просто мемориальной, а заложила бы каркас Уфы завтрашнего дня, - поделился главный архитектор столицы Олег Байдин. - Также пришли к выводу, что не будем сносить здесь ни одного дома. Все 102 исторических памятника будут включены в реестр объектов культурного наследия. При этом желающие жить в своих домах в новых реалиях получат такое право.

Филармония с видом на реку

Верхнеторговая площадь открывает променад, становясь главной городской событийной площадкой и точкой начала знакомства с историей Уфы. Также здесь будет развиваться формат современной ярмарки и гастромаркета. В выходные дни планируется улицу Октябрьской Революции перекрывать, связывая ее с «Золотой верстой» исторического центра города.

- Разнообразная типология дворов по бывшей Казанской дает обширные возможности для развития локального бизнеса. В особняке Демидовых предлагается разместить культурно-образовательный центр, на в первом этаже которого появится фитобар «Мед», - заметила Ольга Веселкова.

Малое кольцо проходит в пешей доступности от главной мечети города - Ар-Рахим - по благоустроенной парадной аллее вдоль проспекта Салавата Юлаева. Сегодня этот маршрут труднопроходим, но создание пешеходной среды в историческом центре позволит сделать его знаковым пространством с местами отдыха, сиреневой аллеей и смотровыми площадками.

Набережная реки Белой из инженерного сооружения превратится в маршрут впечатлений. Здесь появятся спортивные трассы с использованием рельефа склона, и новые причалы для малого судоходства и яхтинга. Городская ярмарка и другие сервисы повысят интерес к прогулке вдоль Белой, а высаженная Яблоневая аллея сделает ее любимым местом горожан. Фестиваль цветения яблонь становится брендом территории, а новая филармония обещает претендовать на жемчужину водной панорамы города. Она замыкает променад по набережной и открывает парадный путь к парку «Ватан» и Конгресс-холлу. Световое оформление объектов сделает въездные зоны запоминающимися в ночное время суток.

На данный момент в Уфе отсутствует стадион, способный принимать мероприятия международного уровня. Строительство масштабной универсальной арены для игровых видов спорта и культурно-массовых мероприятий — важный шаг для столицы Башкортостана. Планируемый стадион рассчитан на 35 000 зрительских мест с игровым полем общепринятого мирового образца 105 х 68 м.

Разработчики предлагают дополнить программу новых культурных центров притяжения установкой памятников выдающимся людям, чья жизнь и творчество были связаны с Башкортостаном. Например, писателю Сергею Довлатову возле госфилармонии, Ярославу Гашеку в сквере у Библиотеки им. Заки Валиди, герою наполеоновских войн Евграфу Гладышеву неподалеку от места его захоронения у бульвара Баландина, герою национального эпоса Урал-батыру на пересечении Революционной, 50-летия Октября и Цюрупы, а также первооткрывателю В. А. Альбанову на набережной.

Театр на открытом воздухе

Московский центр урбанистики предлагает программу по восстановлению архитектурных памятников до их потенциального коммерческого использования. Например, Дом Демидовых сделать образовательным центром, водонапорную башню – культурным. Усадьба Бухартовских построена в 1890 году и является главным историческим объектом и точкой интереса на улице Аксакова. В 2018 году главный дом усадьбы был расселен для дальнейшей передачи инвестору с целью восстановления. Сохранение уникальной архитектуры с одновременным программированием пространства в качестве полноценного креативного кластера позволит городу получить новый культурный центр притяжения.

Не останутся без внимания примыкающие к улице дворы. По планам они станут «зелеными карманами», в которых разместятся летние веранды и сады с яблонями и сиренью. Наполнение каждой дворовой территории по типологиям основано на анализе окружения, запросов жителей и предпринимателей. Например, появятся университетские дворы для открытых лекториев, кафе и событийных площадок для молодежи. Для культурного времяпрепровождения предлагаются малые театральные площадки как филиалы театров на открытом воздухе. Фудкорт в зеленом сквере в центре улицы предложит большой выбор национальных блюд, а квартал мастерских создаст творческое пространство для локальных художников и ремесленников. Все это позволит разнообразить прогулку по улице.

Сложно и важно

Как сообщил вице-мэр Евгений Чебаков, на сегодняшний день на улице Октябрьской революции 48 многоквартирных домов включены в республиканскую адресную программу расселения аварийного жилья. Из них 39 являются объектами культурного наследия. Расселены четыре, остальные находятся на разных стадиях процесса. Впоследствии он будут переведены в муниципальную собственность, в нежилой фонд, затем предложены инвесторам для восстановления и реконструкции.

- После перерегистрации функционального назначения, по закону возможно принятие решения о реализации на конкурсе с ценой один рубль. Сегодня это наиболее привлекательный вариант, так как в арендуемое, пусть и на много лет, мало кто хочет вкладываться, — отметил Евгений Чебаков.

На реконструкцию отводится до семи лет, работы по восстановлению дома должны выполняться согласно проекту реставрации. На восстановление коммуникаций, перекрытий, внешнего облика, по расчетам экспертов, требуется не менее 50 млн рублей, или 250 тысяч рублей за квадратный метр.

Проектные работы намерена оплатить АНК «Башнефть» в рамках спонсорской помощи, к строительно-монтажным планируется привлечь меценатов. В настоящее время команда архитекторов продолжает разрабатывать концепцию территории, расселяются жилые дома.

Зиля БАДРИЕВА.



Дмитрий Винкельман, заслуженный архитектор РБ:

- Уфа — единственный город-миллионник без пешеходной улицы, и реконструируемая улица Октябрьской революции станет транспешеходной. Было бы правильным создать «средний масштаб» между ней и массивными объектами вроде «Уфимского Кремля» и ЖК по улице Пушкина. Мост через проспект Салавата Юлаева тоже хотелось бы оживить, участок от него до Монумента Дружбы также вызывает вопросы. По нашему мнению, проектируемую зону нужно расширять. Но начало большой работы хорошее. Проблема перезрела, но я уверен, что все сложится.

Павел Мазин, архитектор:

- При реконструкции нельзя замыкаться на восстановлении культурного наследия, не формируя транспортную и другую городскую инфраструктуру, так как это не позволит перезагрузить территорию и создать туристический кластер. Сейчас важно потратить время и силы на разработку концепции, чтобы получить сценарий развития, по которому двигаться в дальнейшем. Улица Октябрьской революции (Казанская) — одна из последних улиц с сохранившейся застройкой, и правильный подход к этому — первая задача проекта. При этом восстановление объектов в историческом центре города будет дороже общестроительных работ.

Леонид Дубинский, заслуженный архитектор РФ:

- Уфе «посчастливилось» сохранить улицу Октябрьской революции, и надо рассматривать ее целиком, не забывая, что там столько интересных памятников. Сохранившаяся застройка дает представление о градостроительстве прошлого, а кроме того, скрывает в себе много интересных вещей, которые сами по себе могут быть притяжением.

Авторам проекта надо рассматривать эту работу как только первое прикосновение.