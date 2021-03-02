«Таганок»: начало долгой жизни

2 марта в Москве в Центральном доме кино, а 3 марта в Уфе в кинотеатре «Родина» прошла премьера полнометражной ленты «Отряд Таганок», снятой по мотивам одноименной повести Мустая Карима. Картина режиссера Айнура Аскарова была встречена очень тепло и публикой Первопрестольной, и уфимскими зрителями.

Она получилась светлой и оптимистичной, как сегодня принято говорить – мотивирующей.

- Думаю, кино будет интересно и детям, и взрослым, - говорит Айнур Аскаров. - Чем меня самого зацепила эта история? Несмотря на то, что я кажусь взрослым, во мне сидит такой же мальчишка, который готов оживлять озера и спасать горы.

Сценарист Айдар Акманов, который работал и над фильмом «Сестренка», волей судеб был связан с семьей народного поэта. Когда Мустай Карим попал в аварию, находясь на отдыхе на Кавказе, его мама – актриса Фартуна Касимова, в то время работавшая в Кабардино-Балкарском театре, навещала жену писателя Раузу Суфьяновну в больнице, заботилась о ней, с того и началась многолетняя дружба.

- Работать с таким литературным материалом – одно удовольствие, - считает сценарист, - текст помогал, подталкивал нас к осмыслению произведения языком кинематографии.

В роли четырех друзей вживались непрофессиональные актеры, простые мальчишки из Уфы, Сибая и Баймака. Из 500 претендентов были отобраны Ильдар Биккулов (Габдулла), Руслан Кадаев (Айдар), Арслан Галиев (Вазир), Ильяс Киньябулатов (Якуп). Они не имели актерского опыта, но довольно быстро учились, нашли общий язык и оказались смелыми ребятами, способными выполнять даже трюки. И самое главное - сдружились и сумели перенести эту дружбу в кадр. Создали настоящий отряд «Таганок».

Сюжет фильма прост: мальчишки из затерянного на отрогах седого Урала аула Беркутный жаждут больших приключений и подвигов. Древняя легенда о заколдованной горе Кирамет, на вершине которой когда-то плескалось озеро с золотыми и серебряными рыбами, рассказанная киномехаником, пришлась как нельзя кстати. Вдохновленные фильмом «Тимур и его команда», мальчишки создают отряд «Таганок», чтобы заселить поднебесное озеро рыбой и спасти гору. Путь на далекий Кирамет испытывает их на прочность и верность дружбе.

…Впервые фильм был представлен публике на предпремьерном показе осенью 2019 года в рамках празднования 100-летия народного поэта Мустая Карима. Выход в широкий прокат планировался весной 2020 года, но разразившаяся пандемия вынудила перенести его на более поздний срок. Тем не менее, фильм не лежал «на полке», дожидаясь открытия кинотеатров. «Отряд «Таганок» участвовал во многих международных и российских кинофестивалях, собрав довольно большую «копилку» наград.

Внук писателя, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов оказался прав, заметив на предпремьере:

- Я уверен, что у этой картины будет долгая жизнь, потому что она основана на безупречном литературном материале. Не менее важно, что это наша с вами башкортостанская картина. Это родные лики республики, родной автор, родная киностудия и наш замечательный режиссер.

В оригинале фильм снят на башкирском языке, позже полностью дублирован на русский в Санкт-Петербурге, на известной студии «Мельница». Для участия в международных фестивалях и показах использовался вариант с английскими и русскими субтитрами.

Светлана Янова.