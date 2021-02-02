Пристань капитана

В Уфе создан филиал Национального музея РБ - Музей полярников имени Валериана Альбанова. Он увековечит имена легендарных исследователей Арктики, в числе которых - уроженец Уфы Валериан Иванович Альбанов, ставший прототипом штурмана Климова в легендарной книге «Два капитана» Вениамина Каверина.

- Наши земляки — Валериан Альбанов, Геннадий Казанин, Валентин Смирнов, Фидус Асхадуллин и другие — покоряли Северный Ледовитый океан и Антарктиду. Казалось бы, где Башкирия и где Северный и Южный полюса. Но для моего поколения, выросшего на «Двух капитанах», тема моря, героизма морских капитанов и штурманов всегда была близкой. Девиз легендарных мореплавателей «Бороться, искать, найти и не сдаваться» навсегда отпечатался в моей юношеской памяти, - отметил руководитель региона Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Музей расположен по улице Свердлова, 88а — в бывшем здании усадьбы братьев Соловьевых. Официальное открытие запланировано на 26 мая 2021 года в день рождения Альбанова. Как сообщила министр культуры РБ Амина Шафикова, для удобства туристов его решено разместить ближе к Музею имени Нестерова.

- С прошлого года мы ведем большую работу. Идея была подана писателем Михаилом Чвановым и поддержана главой республики. Сейчас в здании ведутся ремонтные работы, имеется научная концепция музея. Подготовлен проект экспозиции - интерактивное оборудование, чтобы проводить выставки. В то же время там будут и раритеты - в этом отношении мы активно работаем с музеями Москвы и Санкт-Петербурга, которые готовы предоставить нам экспонаты, представляющие историческую ценность, -рассказала Амина Шафикова.

«Уфимские ведомости» не раз писали о выдающемся мореплавателе. Его отец был ветеринарным врачом в пятом Оренбургском казачьем полку, поэтому семья неоднократно переезжала из города в город: подолгу жили в Оренбурге и Воронеже. Так что маленький Валя с раннего детства был путешественником.

В ранней биографии Альбанова много белых пятен, долгое время не была точно известна ни дата его рождения, ни место появления на свет. Может быть, поэтому память о столь легендарной личности была весьма скромно представлена в родном городе. Но изыскания, проведенные краеведом Валентиной Кузьминой, пролили свет на многие тайны и документально подтвердили факты из жизни Валериана Ивановича.

- По метрической книге, выданной из Уфимской духовной консистории, он родился 26 мая (7 июня) 1882 года, крещен и наречен Валерианом 30 мая 1882 года, - объясняла Кузьмина, несколько лет назад она приезжала в Уфу и приходила в гости в нашу редакцию.

В 1986 году Валентина Зиновьевна разыскала в Уфе дом инспектора Алексея Петровича Альбанова, где Валериан жил с сестрой (дом № 6 на улице Аксакова), нашла жителей Уфы, покупавших этот дом у инспектора. Валентина Зиновьевна – коренная уфимка, полвека жила здесь, химик по образованию, работала на Уфимском заводе синтезспирта, но волею судьбы переехала в Мурманск.

Тем временем на портале госзакупок появилась информация, что Национальный музей Башкирии ищет исполнителя работ по организации экспозиции музея полярников. Начальная стоимость контракта, который будет профинансирован из средств республиканского бюджета, составляет 35,7 млн руб.

Как следует из конкурсной документации, общая площадь экспозиции составит 319,7 кв м. Пространство поделят на 15 зон. Они будут посвящены истории освоения Арктики, экспедициям начала XX века, жизненному пути Альбанова, поискам пропавшего судна «Святая Анна» в наши дни, героям Арктики - уроженцам Башкирии. Также в музее установят кинозал-трансформер, сделают проходную зону на второй этаж, детский центр в виде кают-компании.

… В честь Валериана Альбанова названы гидрографическое судно, мыс на острове Гукера в архипелаге Земля Франца-Иосифа, остров в Карском море и ледник на Северной Земле. И вот совсем скоро и в родной Уфе появится музей в честь именитого земляка-полярника.

Рамиль Ахтямов.

Фото: Андрей Вдовин.