Сделать прыжок тигра…

Вопрос объединения УГАТУ и БашГУ, активно обсуждаемый в республике, вызвал бурю эмоций в научном сообществе. Получена резолюция главы Башкортостана, ведутся дискуссии с учеными советами, а механика слияния, «дорожные карты» - в стадии разработки. Об этом шла речь на пресс-завтраке с журналистами, посвященном плюсам и минусам этого процесса, а также развитию высшего образования в регионе.

- Вопрос слияния вузов актуален сегодня потому, что мы нуждаемся в «перезагрузке», - отметил вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов. - Российская Федерация получила в наследство более 700 университетов. В двухтысячные годы стало понятно, что многие вузы не вписываются в рыночную экономику, там умирает наука – нет средств, качество образования падает, из малых городов люди стали уезжать. Эту проблему начали решать в конце нулевых – начале десятых годов запуском программы федеральных и национально-исследовательских университетов. Наша республика почему-то решила не участвовать в тех проектах. Мы получили рост образовательной миграции: половина выпускников отправляется в другие регионы. Пять школ республики входят Топ-500 лучших школ России, но практически все их выпускники уезжают.

Сегодня появилась новая программа «Приоритет 2030». Она предполагает три системы грантов. Базовый - 100 млн рублей. Для вузов, обеспечивающих лидерство региона, 300 млн, а лидерство страны в мире – от млрд и выше.

Наша цель - чтобы республика стала не экспортером кадров и людских ресурсов, а импортером. Мы претендуем на самый большой грант в новой программе – создание университета мирового уровня. То, что выбраны именно БашГУ и УГАТУ, связано с их учредителями, остальные вузы практически все отраслевые. Задача университета мирового уровня - увеличение студентов до ста тысяч. Все разговоры про сокращение и оптимизацию не имеют под собой основы.

По словам начальника Управления главы Башкортостана по общественно-политическому развитию Урала Кильсенбаева, сегодня идет борьба между регионами России за человеческие ресурсы.

- Мы начали исследовать, куда уезжают учиться выпускники наших школ, - отметил он. - Взять, например, Дюртюли: из 500 человек - 260 отправляются в соседнюю республику. Чуть больше 200 - в Уфу. Естественно, происходит отток кадров, самые лучшие остаются там, где обучились. Это очень большая проблема, и в течение многих лет на нее не обращалось внимания. Единственное решение - участие в программе.

- Наши университеты стремительно теряют позиции, - выразил свое мнение председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов. - Развал их начался тогда, когда мы не вступили в большие федеральные программы. Очередная палочка бросается нам - можем либо спастись, либо опять говорить, что мы самостийные и классные. Какие мы классные? Летим куда-то в тартарары. Либо подадимся и получим по программе больше миллиарда, либо нет, как остальные 700 вузов. Есть очередная программа, которая коррелирует с мировыми университетами. Маленькие просто не выживают, это невозможно в современном мире образования.

Ректор БашГУ Николай Морозкин предложил «сделать прыжок лягушки» и войти хотя бы в тысячу лучших университетов мира.

- Я бы не стал говорить, что наши университеты плохие, - возразил он. - И БАшГУ, и УГАТУ, и Нефтяной университет входят в число ста лучших в России. Действительно, соглашусь с тем, что было большой ошибкой, когда в 2009-2010 годах мы не участвовали в конкурсе. Тем не менее продолжали бороться. В свое время по программе стратегического развития выиграли 300 млн рублей, что тоже немало. Создали 6 лабораторий мирового уровня, которые дали свои результаты. Например, была создана технология биоразлагаемых полимеров, которая внедрена на предприятии «Альтернатива» в Октябрьском. Динамика не такая стремительная, как в соседних регионах, потому что нет денег, а не потому что у нас плохие ученые. Действительно, мы из таких больших программ выпали и дальше собирали средства, где можно. Сейчас «Приоритет 2030» – это то, что позволит получить хорошие средства и продвинуть наши университеты. Главный плюс – получение денег на кампус в Деме. Если построим современное общежитие на 5 тысяч мест, к нам с удовольствием приедут даже из соседнего региона.

- Все, наверное, помнят историю компании «Кодак», - сказал ректор УГАТУ Сергей Новиков. - Мне понравилась фраза экспертов о том, что она была погублена ретроградным мышлением. Это когда мы выступаем против научно-технического прогресса, против чего-то нового, боимся. Действительно, УГАТУ и БашГУ сегодня достаточно хорошие середнячковые региональные вузы. Мы развиваемся экстенсивным путем, а нам нужен интенсивный путь развития. Чтобы быть лучшими, нужны смелые решения. Наши вузы хорошие, но за 10 лет мы потеряли около 5 тысяч студентов. Уезжают по разного рода причинам. Чтобы эффективно, интенсивно развиваться, мы должны бороться за финансирование, развитие инфраструктуры, материально-технической базы. Отвергать идею слияния вузов сразу не правильно, не по-научному.

Как отметил советник главы Башкортостана по вопросам науки Руслан Казыханов, если в 90-е годы наша страна на 40 процентов опережала Китай в части качества исследований, проводимых в науке и образовании, то к 2030 году отставание может в столько же раз увеличиться.

– Невозможно отраслевому университету сегодня быть заметным на научной карте мира, - сказал он. - Самое главное, что у нас падает количество и воспроизводство исследователей в целом в системе высшего образования. В нулевых их было 77 тысяч человек, сейчас 57. Эти молодые ребята уходят в другие сферы: в бизнес, на госслужбу, но не приходят в науку. Запуск программы «Приоритет 2030» должен выявить 100 университетов, которые будут определять и задавать тон высшего образования в России. Из них порядка 30-40 – должны стать университетами мирового класса.

- Нет никакой гарантии, что мы получим этот грант, - возразил декан факультета математики и информационных технологий БашГУ Зиганур Фазуллин. - Приведите мне хоть один пример, где подобное было успешным. Обратный пример – МФТИ – ведущий вуз страны был создан как факультет МГУ и после этого отделился. И сегодня – это один из самых сильных технических вузов страны. Положительных примеров я не нашел. Молодежь сейчас не идет в науку, сразу устраивается работать, чтобы получить зарплату в 40 тысяч. А аспирант, который остается, чтобы дойти до таких денег, еще лет 8 должен пахать. И это проблема всей страны. Один из моих студентов - талантливый парень, победитель разных олимпиад, в прошлом году, когда я, к сожалению, отпустил его на три месяца на стажировку в Яндекс, так и остался там. Даже 4 курс не окончил, хотя обещал. Молодежь уходит, так как нет рабочих мест в республике.

- Вопрос слияния вузов предполагает гарантии, - пояснил Азат Бадранов. - На их обсуждение мы еще не вышли. Сегодня находимся на этапе обсуждения деталей, далее переходим к вопросу соглашения. Предполагается, что в обсуждении такого рода многостороннего соглашения будут принимать участие все субъекты процесса. В целом это должен быть не прыжок лягушки, а прыжок тигра.

- Наша кафедра довольно успешная, - отметил заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ Флюр Исмагилов. - Аспиранты получают 60-70 тысяч рублей, студенты тоже хорошо обеспечены. Работает 80 молодых ребят, объем договоров на 200 млн. В этой ситуации, действительно, чтобы они оставались и трудились здесь, нужны средства. Вместе с одним молодым человеком мы опубликовали статью, и его пригласили в Китай на два года. Зарплата там - 5 тысяч долларов в месяц. Таких денег в России дать не можем, но он не поехал. Подход должен быть разный. Если объединяться так, как предполагается сейчас, мы имеем риски, и первое – это уменьшение контингента. Второе – длительный переходный процесс, потеря лицензий, восстановление их и т.д. И самое важное – уменьшение удельных показателей. Мы уже не будем вузом первой категории, бренд университета потеряется. Но объединяться нужно, я предлагаю не механическое слияние, а создание консорциумов вузов, к которому потом смогли бы присоединиться и другие, независимо от отраслевой принадлежности. Найти такую форму объединения, чтобы сохранить юридическое лицо каждого вуза.

- У консорциума другая задача, - прокомментировал Руслан Казыханов. - Томск тоже пытался идти по такой модели, но она оказалась нежизнеспособной.

- В программе «Приоритет 2030» четко обозначены критерии, по которым будут выбираться лучшие 100 университетов, - сообщила заведующая кафедрой медицинской генетики и фундаментальной медицины Института дополнительного профессионального образования Эльза Хуснутдинова. - Там одни количественные показатели - каждый отдельный институт просто не сможет участвовать в конкурсе. Объединив университеты, сможем выполнить количественные показатели, войти в сто лучших и даже получить мегагрант. Мы уже опоздали один раз, если долго будем обсуждать, можно опять оказаться в хвосте этого поезда.

Татьяна ШАНГИНА.