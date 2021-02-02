Урожай по науке

На дворе еще морозы, но когда пригревает солнышко, многие уфимцы все чаще вспоминают лето и свои грядки, радующие глаз кустами огурцов, помидоров, яркими цветами… Как при помощи современных агротехнологий получить действительно хороший урожай? И как, избавляясь от капустницы и тли, не нанести серьезный вред собственному здоровью? Рассказывает доцент кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор БГАУ Игорь Кузнецов.

- Чтобы вырастить хороший урожай, бабушка с дедушкой использовали удобрения…

Но это все-таки «химия», и нужно знать, как ей пользоваться…

- Прежде всего нужно узнать, каков состав вашей почвы: чего в избытке, чего не хватает. Это можно установить, только сделав анализ почвы. Есть несколько лабораторий, в том числе и в нашем университете (в I корпусе), и стоит он не слишком дорого. Если, например, у вас многовато азота, то зеленой массы будет много, а плодов - мало, к тому же растения будут чаще поражаться болезнями. Да и переизбыток соединений азота - нитратов - как известно, не полезен для организма.

В почве должно быть оптимальное соотношение основных микроэлементов - азота, фосфора и калия. При избытке азота можно выравнять это соотношение, удобрив грядки отдельно фосфором и калием. (Мочевина, или карбамид, суперфосфат, хлористый калий – самые простые и известные удобрения.) Либо посадите побольше листовых культур: салата, петрушки. Бобовые же, наоборот, обогащают почву азотом - но, во первых, не в слишком больших количествах, а во-вторых, он очень хорошо усваивается растениями.

Впрочем, содержание азота можно проверить и вне лаборатории: для этого существует нитратомер. Стоимость разная: от 1,5 до 7 тыс. руб. Есть еще один хороший прибор - эковизор F4. Стоит дороже, но он окупает эти деньги: кроме содержания нитратов, определяет степень жесткости воды, уровень радиации и электромагнитного излучения. (Приобретать нужно только у производителя!)

Конечно, проще всего - особенно если вы начинающий садовод - использовать составные удобрения, содержащие все три минерала. Причем вносить ровно столько, сколько рекомендовано. Некоторые думают: насыплю больше - урожай будет лучше. Нет! Вещества будут накапливаться в почве. К тому же, если превысить дозу азотных удобрений, они начинают работать как гербициды - уничтожать растения.

Также не следует просто рассыпать гранулы по поверхности. Это главная ошибка наших огородников. Нужно хотя бы немного присыпать землей, оптимально - заделать в почву на 5-6 сантиметров. Если оставить их на солнце, большая часть полезных веществ просто испарится.

Заниматься всем этим нужно в перчатках: ряд веществ могут вызвать реакцию на коже. Удобрения можно вносить и в виде водного раствора. И тем более стоит это сделать, если у вас по огороду гуляет кошка или собака. Животные могут заинтересоваться азотными удобрениями, в том числе мочевиной: им нравится их солоноватый вкус. Лучше этого не допускать.

Для каждой культуры есть рекомендованная доза удобрений. Впрочем, вряд ли вы сможете переборщить: это недешево.

- А когда нужно их вносить?

- Основные - мочевину, суперфосфат, хлористый калий - используют частично осенью, частично весной. Если осенью удобрить почву большим количеством азотных удобрений, к весне все уйдет в нижние слои. Еще есть хелатные вещества, вносимые в виде водного раствора, они содержат микроэлементы в легкодоступной форме. Если растения «погрустнели» - подкормите хелатными удобрениями, и они быстро «повеселеют». Они есть для разных культур, но в принципе можно взять любое. Можно полить раствором под корень, но лучше опрыскать листья: эффект наступит быстрее. Главное - не делать этого в жаркое время суток: растения могут получить ожог.

- Также увлеченные садоводы регулярно используют навоз…

- Это самое простое из органических удобрений. Но не все знают, что вносить его нужно осенью, заглубляя в почву на 25-30 сантиметров - на глубину штыка лопаты. Если вы его просто оставите на поверхности, все полезные вещества выделятся очень быстро, и растения не успеют их усвоить. Растениям нужны минеральные вещества, и за зиму при помощи бактерий навоз разлагается до минералов. Но если вы выращиваете огурцы, тогда навоз в небольшой дозировке следует вносить, наоборот, весной: при разложении перегноя (навоза, смешанного с землей) выделяется углекислый газ, который способствует фотосинтезу, а значит, более быстрому росту. Огранические удобрения не исключают неорганических. Главное - опять-таки вносить азот, фосфор, калий вместе.

Осторожней с пестицидами!

- Чтобы тля не ела смородину, а жук - картофель, тоже приходится применять «химию»…

- Вот именно. Допустим, у вас завелась капустная белянка: на каждом кочане сидят по две гусеницы. Либо нужно защитить картофель от колорадского жука. Вы пойдете покупать пестицид. Работа с ним требует защиты - ведь это вещество, предназначенное для того, чтобы убить что-то живое! Когда вы опрыскиваете растение, препарат обязательно окажется в воздухе, и вы его вдохнете. На следующий день может быть покраснение кожи лица, заболит голова, но это не так страшно: плохо то, что препарат попал в организм и будет воздействовать на него долгое время. Еще раз опрыскаете - вдохнете еще раз… В конце концов это может привести к онкологическому заболеванию. Поэтому работать нужно только в респираторе. Они бывают с разными фильтрами. Можно взять универсальный респиратор - но класса не ниже А1, если вещество очень «серьезное» - А2.

Также, планируя обработку, обязательно узнайте (можно и в интернете) длительность периода ожидания для данного пестицида. Скажем, 1 день - значит, в течение суток на участке появляться нельзя. Но это минимум: обычно этот период составляет три-четыре дня и более: препарат делает свое дело, одновременно испаряясь, и ареал его действия значительно увеличивается.

- Сегодня, покупая в магазине большие глянцевитые яблоки или чистую, калиброванную морковь, опасаешься, что внутри - не только витамины, но и большая часть таблицы Менделеева… А еще я слышала, что у моркови все вредные вещества концентрируются в сердцевине: если она имеет другой оттенок, лучше ее не есть.

- Если в корнеплоде есть излишки пестицидов, они накапливаются в центральной части. У яблок они будут в кожуре и семенах. Опасаетесь «химии» - удаляйте эти части. Правда, у яблок 45% витаминов содержатся тоже в кожуре… Что ж - ешьте с кожурой и семечками яблоки из своего сада. Также желательно не употреблять плод, если на нем возникают потемнения.

Польские яблоки обрабатывают пестицидами до 40 раз: они растут в теплицах, где получают по три урожая в год. Есть такой признак: если у плода сохранился яблочный запах - значит, обработок было не так много. Меньше пестицидов применяют наши, российские производители. Вероятность получить немалую дозу вредных веществ появляется, если вы употребляете «подозрительные» фрукты в больших количествах. В целом содержание «химии» в продукции российского производства строго контролируется. Есть контроль и в Европе (хотя там все равно обработок пестицидами больше). А вот насчет продуктов из Китая могут быть опасения: неизвестно, какие нормы существуют у них. В нашей республике Россельхознадзор проверяет на содержание вредных веществ все поступающие партии фруктов и овощей, как и продукцию всех крупных хозяйств. Скорее уж вы рискуете, покупая картошку или яблоки с рук, в переходе - вот тут действительно неизвестно, что и сколько раз использовал производитель.

Совсем без пестицидов сегодня обойтись нельзя: много вредителей, много болезней. Колорадский жук, как правило, не приходит один… И приходится защищать урожай не один раз. Но если агроном грамотный, он все сделает правильно - так, чтобы вещества действовали, но не накапливались в растениях. Другое дело, что грамотных кадров сейчас маловато: зарплата у них невысокая. Поэтому наш университет проводит постоянную переподготовку специалистов: агрономов, ветеринаров, зоотехников. Они приезжают по два раза в год, и мы их экзаменуем, даем новые знания, знакомим с новыми препаратами. По крайней мере касательно продукции, выращенной в Башкирии, вы можете быть спокойны. К сожалению, сейчас много овощной продукции завозится…

Екатерина Климович.