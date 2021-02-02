Йогурт с кодом

Продажа фальсифицированной продукции приносит ущерб как покупателям, как и государству. Потребители не могут проверить качество, а госбюджет не получает установленные налоги и сборы. Для борьбы с нелегальным товарооборотом в России поэтапно вводится система цифровой маркировки. Башкортостан - лидер среди регионов Приволжского федерального округа по количеству подключившихся к Национальной системе «Честный ЗНАК» производителей и продавцов: на сегодняшний день зарегистрировано порядка 11 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И в будущем их число будет только расти.

Основная задача внедрения системы цифровой маркировки – гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции, а также обеспечить поступления в госбюджет. Первым пилотным проектом в 2016 году стала маркировка меховых шуб. В результате их официальные продажи за короткое время возросли в несколько раз, что стало прямым результатом легализации имевшегося в стране теневого рынка меховых изделий.

Требования обязательной маркировки в настоящее время распространяются на сигареты, обувь, изделия из меха (шубы), парфюмерию, лекарства, фотоаппараты и лампы вспышки, а также шины. С 1 января 2021 года запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности. Молочную продукцию «закодируют» с 1 июня 2021 года в отношении сыра и мороженого, с 1 сентября – молочные продукты сроком хранения от 40 дней, а с 1 декабря – со сроком годности до 40 суток. Также с 1 сентября 2021-го предусматривается старт маркировки велосипедов и велосипедных рам. К 2024 году охватят все отрасли промышленности – от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

Последовательные шаги

Решение по вводу обязательной маркировки отдельных товарных групп принимается на основе экспериментов, обсуждений с экспертами и бизнесом, а также с учетом возможностей производителей, розницы и оптовиков. К примеру, сегодня Министерство торговли и услуг Башкортостана совместно с предпринимателями обсуждает вопрос участия республиканских производителей в эксперименте по маркировке пива, запуск которого планируется в 2021 году.

Для лучшего понимания темы вкратце расскажем о принципах работы системы цифровой маркировки. Все начинается с того, что уполномоченный государством Центр развития перспективных технологий присваивает каждому товару уникальный код, который производитель или импортер обязан нанести на упаковку или этикетку.

Продавцам, товары которых относятся к маркируемым, нужно установить новое оборудование - онлайн-кассу и 2D-сканер, заполнить заявку на регистрацию в системе «Честный ЗНАК», получить электронную подпись и установить специальное программное обеспечение.

С помощью цифрового кода, который просто невозможно подделать, фиксируется весь путь товара от завода до потребителя. Благодаря уникальному цифровому коду при продаже на онлайн-кассе система не позволит реализовать контрафакт.

Легальность товара можно проверить и по мобильному приложению Честный ЗНАК, с помощью которого покупатель может сообщить о выявленном контрафакте. В зависимости от типа нарушения информация автоматически передается соответствующим контрольно-надзорным органам. По поступившим сигналам проводятся проверки. Если нарушения подтвердятся, для виновных последуют санкции. Продажа, перевозка и производство немаркированной продукции для частного предпринимателя грозит штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридического лица эти суммы выше – от 50 до 300 тысяч рублей. Кроме того, все немаркированные товары будут конфискованы.



Алексей Фатыхов.